Как задать вопрос на прямую линию с губернатором Алтайского края?

Губернатор пообещал, что каждое обращение изучат и люди получат ответы на свои вопросы

01 ноября 2024, 09:57, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

21 ноября 2024 года в Алтайском крае пройдет прямая линия с губернатором Виктором Томенко. Он ответит на вопросы жителей региона. Как их можно задать и где смотреть трансляцию, читайте на amic.ru.

Как задать вопрос губернатору?

Для удобства жителей Алтайского края вопросы на прямую линию принимают преимущественно через интернет. Задать их можно:

– на сайте прямой линии;

– сайте регионального правительства;

– страницах прямой линии губернатора;

– специализированной странице ЦУР Алтайского края.

Вопросы принимают и в письменном виде. Свое обращение можно принести:

– в районную администрацию;

– офис партии "Единая Россия";

– офис Общероссийского народного фронта.

Я могу рассказать о своей проблеме губернатору по телефону или в SMS?

Да, можете, но прием вопросов по телефону будет позже - ближе к прямой линии. Номер телефона в краевом правительстве обещают назвать позднее.

Губернатор ответит на все вопросы?

Да, все обращения, которые поступят, обработают. Виктор Томенко ответит на вопросы лично во время прямого эфира. Если их поступит слишком много, на оставшиеся обратная связь придет на адрес, указанный в письме, либо в личном аккаунте, с которого задан вопрос.

А где смотреть прямую линию и во сколько?

Прямую трансляцию прямой линии с губернатором покажут каналы "Россия 24", "Катунь 24" и ОТР. Время начала пока неизвестно.

Напомним, последний раз такое мероприятие состоялось в июле 2024 года. Тогда главе региона поступило более 1,6 тысячи обращений. Вопросы касались ремонта дорог и строительства школ, водоснабжения, помощи семьям военных, газификации и других важных тем. Тогда прямая линия длилась полтора часа.