Как задать вопрос на прямую линию с губернатором Алтайского края?
Губернатор пообещал, что каждое обращение изучат и люди получат ответы на свои вопросы
01 ноября 2024, 09:57, ИА Амител
21 ноября 2024 года в Алтайском крае пройдет прямая линия с губернатором Виктором Томенко. Он ответит на вопросы жителей региона. Как их можно задать и где смотреть трансляцию, читайте на amic.ru.
Как задать вопрос губернатору?
Для удобства жителей Алтайского края вопросы на прямую линию принимают преимущественно через интернет. Задать их можно:
– на сайте прямой линии;
– сайте регионального правительства;
– страницах прямой линии губернатора;
– специализированной странице ЦУР Алтайского края.
Вопросы принимают и в письменном виде. Свое обращение можно принести:
– в районную администрацию;
– офис партии "Единая Россия";
– офис Общероссийского народного фронта.
Я могу рассказать о своей проблеме губернатору по телефону или в SMS?
Да, можете, но прием вопросов по телефону будет позже - ближе к прямой линии. Номер телефона в краевом правительстве обещают назвать позднее.
Губернатор ответит на все вопросы?
Да, все обращения, которые поступят, обработают. Виктор Томенко ответит на вопросы лично во время прямого эфира. Если их поступит слишком много, на оставшиеся обратная связь придет на адрес, указанный в письме, либо в личном аккаунте, с которого задан вопрос.
А где смотреть прямую линию и во сколько?
Прямую трансляцию прямой линии с губернатором покажут каналы "Россия 24", "Катунь 24" и ОТР. Время начала пока неизвестно.
Напомним, последний раз такое мероприятие состоялось в июле 2024 года. Тогда главе региона поступило более 1,6 тысячи обращений. Вопросы касались ремонта дорог и строительства школ, водоснабжения, помощи семьям военных, газификации и других важных тем. Тогда прямая линия длилась полтора часа.
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Готовьте ответы.
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Зачем снесли порт? Сейчас президент России говорит о развитии речной инфраструктуры, 5 лет назад в городе Барнауле она существовала - её необходимо было модернизировать. Теперь надо искать новое место. А это намного дороже, опять ляжет нагрузка на бюджет.
Почему данные проекты простым горожанам не нравятся, а лицам, зарабатывающим на этом сотни миллионов, очень нравится? Неужели в Барнауле нет других проектов? Оказывается есть, но данным людям легче захватить пустырь - гору, а не строить Обской бульвар? Прежние власти данные проекты не разрешали делать, а Вы можете пересмотреть строительство данных объектов или поддержите их?