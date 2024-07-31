Прямая линия с губернатором Томенко транслировалась полтора часа

31 июля 2024, 19:05, Антон Дегтярев

Губернатор Виктор Томенко / Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 31 июля ответил на вопросы жителей региона в ходе прямой линии, которая длилась полтора часа. Всего главе региона поступило более 1,6 тысячи обращений. Вопросы касались ремонта дорог и строительства школ, водоснабжения, помощи семьям военных, газификации и других важных вопросов. Подробнее о том, что говорил Томенко в прямом эфире, – в материале amic.ru.

Главное о прямой линии с Виктором Томенко

В этом году прямая линия транслировалась в основном в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Показывали ее на страницах Томенко, группах правительства края, ЦУР и в специальном сообществе "Прямая линия с губернатором Виктором Томенко" в ВК.

Здравоохранение

Первый вопрос прямой линии касался ситуации со зданием поликлиники горбольницы № 5, откуда из-за ветхого состояния объекта переехали врачи на пр. Калинина, 16. Виктор Томенко подчеркнул, что строение, безусловно, требует ремонта. Он отметил, что жалоб на поликлинику было много, в итоге проверок здание было признано аварийным. Чтобы обеспечить безопасность для пациентов и персонала, Томенко дал поручение переселить медучреждение на Кулагина, 10. И почти все службы уже работают там – последние врачи отправятся туда в течение августа.

"В поликлинике на Калинина никто не останется. Снести объект нельзя, надо проводить реставрационные работы. Сегодня предпроектные работы ведутся. Дальнейшая судьба – надо укреплять фундамент, несущие конструкции. Надо будет его использовать как поликлинику или нет – большой вопрос. Если да, то мы "вылетим" за миллиард-полтора. Нужно ли это? Все возможности есть, чтобы поликлинику на Кулагина, 10, сделать комфортной, удобной, основанной на современных возможностях. Вместе с властями города мы в состоянии улучшить транспортное обеспечение", – подчеркнул Томенко.

Виктор Томенко / Фото: amic.ru

По его словам, проектирование реконструкции здания поликлиники завершится до конца 2024 года, и после этого проект изучит госэкспертиза. Решение о назначении здания будет принято позже, резюмировал губернатор.

Подробно о ситуации с поликлиникой amic.ru писал здесь.

Кроме того, жители попросили предусмотреть остановки по нечетной стороне у поликлиники № 14. Горожане отметили, что пенсионерам и инвалидам неудобно добираться до медучреждения. Томенко пообещал, что вопрос будет решен в течение августа, остановку там уже организовали и в ближайшие две-три недели на месте появится и павильон.

Спросили Томенко и о нехватке врачей, в частности в детской поликлинике № 5. Губернатор отметил, что в Барнауле укомплектованность врачами высокая. При этом признал, что дефицит в крае все-таки существует. А потому глава региона дал поручение Минздраву обратить внимание на ситуацию с детской поликлиникой № 5.

Ремонт дорог

Томенко спросили и о ремонте дороги к озеру Красилово в Косихинском районе. По этому вопросу краевой руководитель связался с главой муниципалитета Константином Татарниковым. Чиновник рассказал, что дорогой планировали заняться еще два года назад. Работу там недавно начали, но пока не закончили, потому как "сломалась машина". Проезд на легковом транспорте восстановлен, также жители сами подсыпали дорогу. Томенко пообещал зафиксировать вопрос – он поручил главе муниципалитета проработать проблему и посмотреть, как "правильно и целесообразно все сделать".

Помощь семьям военных

Интересовались жители Алтайского края и помощью семьям мобилизованных. Виктор Томенко особо подчеркнул, что вопрос касается всех семей жителей Алтайского края, которые воюют на СВО. Глава региона напомнил, что заботой о семьях мобилизованных занимается фонд "Защитники Отечества", профильные министерства, волонтеры и другие организации.

"Мы должны о семьях защитников позаботиться. Обращайтесь в фонд "Защитники Отечества", в управление соцзащиты, в администрацию. Всех скоординируем, всех сведем. Никого не оставим один на один и поможем", – ответил Томенко.

Виктор Томенко на прямой линии/ Фото: amic.ru

Газификация

Тема голубого топлива также не обошла прямую линию. Томенко задали вопрос о газификации Рубцовска и села Ая.

Томенко ответил, что в крае реализуется один из самых больших в стране планов газификации региона, который в 2020-2021 годах оценивался в 60 млрд рублей, а сейчас, скорее всего, будет стоить еще дороже. По нему планируется построить газопровод от Ребрихи на Рубцовск длиной 250 км, газификация будет проведена в сторону Славгорода. В результате газом будет обеспечено около 20 районов края.

"Я думаю, что в следующем году проектирование будет завершено, и магистральный газопровод и газораспределительная станция, которая будет стоять рядом с Рубцовском, появятся в 2027 году. Потом, когда появится ГРС и пойдут более точные планы газификации отдельных районов города, отдельных предприятий, потребителей и так далее, мы уточним, как все будет происходить. Думаю, что реально газ уже у потребителя сможет появиться в этой зоне где-то примерно в 2028 году с переходом на 2029-й", – рассказал Томенко.

Губернатор дополнил, что продолжается программа догазификации – более 56 домовладений подключат к газу. И люди должны быть к этому готовы, подчеркнул глава региона.

Что касается Аи, то там газ уже есть, отметил Томенко. По его словам, в 15 км от села построена газораспределительная станция. Газ до села и других населенных пунктах доведут примерно к 2027 году.

"Конец 2027 года, 2028-й с переходом на 2029-й – уже пойдут конкретные процессы. Повторюсь, это при условии, что все будет нормально", – сказал губернатор.

Проблемы водоснабжения

Спросили Виктора Томенко и о проблемах с водоснабжением в селе Первомайском и Усть-Чарышская Пристань. Глава региона подчеркнул, что состояние систем водоснабжения и водоотведения в крае непростое. По его словам, край попытается закрыть все проблемные ситуации. На это сейчас требуется около 100 млрд рублей, и эти деньги будут искать – в первую очередь, по федеральным программам.

По словам Томенко, в Усть-Чарышской Пристани уже выполнили работы на водозаборах.

"Сети изношены, их не хватает на водоразбор. Есть планы построить башню, резервуар сделать, там такие наметки были и работы сделаны. Минстрою поручаю посмотреть, что уже сделано и нужно сделать, чтобы по максимуму перебои, связанные с аварийностью, снять. Система существует, надо привести в чувство, чтобы с надежностью работало", – отметил губернатор.

В Первомайском же ситуация не настолько плохая, подчеркнул Томенко.

"Колебания существуют – вода то грязная идет, периодически изношенные участки, надо этим заняться. Поручение даю посмотреть, что людей беспокоит и какие есть решения. Масштабных реконструкций на сотни миллионов рублей надо избегать, возможности нет. Основные точки надо закрыть, проблемы снять", – резюмировал губернатор Алтайского края.

Прямая линия с Томенко/ Фото: amic.ru

Строительство школ и образование

Важными были вопросы о строительстве новых школ в Барнауле и Камне-на-Оби.

Первый вопрос касался строительства школы в квартале "2033" Индустриального района Барнаула. Томенко отметил, что школу обязательно построят, обойдется она более чем в 2 млрд рублей. По словам губернатора, будет сделано проектирование, предстоит приобрести оборудование и провести работы.

Первый конкурс на строительство объекта не состоялся, по второму уже подведены итоги – здесь тендер выиграла компания "Союз", рассказал Томенко.

"В августе будет заключен контракт. На строительство объекта года три уйдет. Поставим задачу, чтобы к 1 сентября 2027 года школа распахнула двери для учеников. Большая часть средств будет выделена из краевого бюджета и будем заказчику и подрядчику помогать. Школа нужна. Там будет две смены и в два раза больше примет ребятишек. Это даст возможность детям в школу ходить и разгрузит близлежащие школы", – рассказал Томенко.

В Камне-на-Оби Томенко затронул вопросы ремонта гимназии № 5 (там трещины в стенах доходят до 5 см, рассказали жители) и лицея № 2.

Губернатор отметил, что в лицее № 2 уже начался капитальный ремонт школы, и всех детей временно переселили в здание Аграрно-технического техникума. Он закончится к ноябрю-декабрю 2024 года. И в следующем учебном году дети вернутся в лицей № 2, пообещал Томенко.

Вопрос с гимназией № 5 сложнее. Здание уже обследовали, оно неаварийное, однако учиться там некомфортно, признал Томенко. По его словам, после окончания ремонта в лицее № 2 планируется демонтировать и гимназию № 5, а затем построить новую школу на 825 мест. Детей также переселят в техникум.

"Эта школа сможет детей из других школ принять. План такой, проектно-сметной документацией уже занимаются. До конца года проект будет сделан, будет проведена экспертиза, может, она уйдет в начало года. Объект дорогой, где-то в 1,3-1,5 млрд обойдется, сейчас они в бюджете не предусмотрены. И такие объекты собственными силами не сделать", – отметил Томенко.

Был вопрос и о помощи алтайским вузам. Глава региона ответил, что это вопрос федеральных органов власти. Однако край выстраивает взаимодействие с вузами и помогает им.

Спросили губернатора и о мерах поддержки учителей. Томенко напомнил, что руководство края поддерживает всех педработников. Особое внимание уделяется уровню зарплаты, условиям труда, снижению бумажной нагрузки, льготам и так далее.

"Конечно, приходят молодые специалисты, их надо окружить вниманием. Из главных мер – все молодые специалисты, которые приходят после вуза, в первый год получают 30% доплаты к окладу, во второй – 20%, в третий – 10%. Накручиваются надбавки, районный коэффициент. Многие муниципалитеты, которые борются за молодых педагогов, дают подъемные – есть и по 100 тысяч рублей, есть по 250 тысяч "подъемных". Была программа "Земский учитель", под 200 человек прошли через программу. Еще 35 выпускников вузов получат по 300 тысяч при трудоустройстве в сельские школы, 30 выпускников колледжей – по 200 тысяч рублей", – рассказал Томенко.

Виктор Томенко на прямой линии/ Фото: amic.ru

Какие еще были вопросы?

Также краевого лидера попросили помочь в ремонте сельского Дома культуры 1970-х годов в селе Быстрянка Красногорского района. Глава муниципалитета Андрей Вожаков отметил, что сейчас специалисты изучают, стоит ли заниматься ремонтом ДК, и ищут средства на работы. Однако пока им называют только очень высокие цены, отметил он. Чиновник подчеркнул, что в первую очередь нужно отремонтировать спортзал, который находится в этом ДК.

Томенко поручил продолжить работу, подобрать проектировщиков в этом или в следующем году реконструировать объект, "если есть востребованность".

Был вопрос и о строительстве футбольного манежа в Барнауле. Нужен – так считает Томенко. Прошлый проектировщик не справился с этим – власти будут искать нового. Правда, отметил губернатор, современный манеж на полторы тысячи зрителей обойдется краю в 1,5-2 миллиарда рублей, а это очень большие деньги для региона. Поэтому, сказал он, предстоит искать поддержку на федеральном уровне.

Спросили губернатора и о ремонте домов на проспекте Ленина и площади Октября в Барнауле. По словам Томенко, есть 65 домов, где надо ремонтировать фасады. И общая стоимость работ переваливает за 1,2 млрд рублей. В краевом бюджете таких денег нет – власти будут их искать. Томенко отметил, что, возможно, Барнаулу удастся получить поддержку федерального бюджета к 300-летию города. Однако режима ЧС допускать не надо, подчеркнул губернатор.

Ещё один вопрос о Барнауле касался Дня города, а именно, позовут ли на праздник звезд эстрады. Глава региона отметил, что власти города рассматривают такую возможность. Однако произойдет ли это на самом деле, будет известно позднее.

Последний вопрос прямой линии был от жителя Алейска. Он написал, что город буквально задыхается от запаха Алейского мясокомбината. Томенко сообщил, что комбинат строился с учетом розы ветров, Роспотребнадзор проводил замеры, и воздух соответствует нормам. Однако Томенко добавил, что 5 августа будут проведены новые замеры, и если будут нарушения, то предприятию направят предостережение.

А что будет с вопросами, на которые Томенко не ответил?

Эти вопросы Томенко все равно разберет с коллегами в краевом правительстве. Проблемы, не прозвучавшие в прямом эфире, будут отработаны через соцсети профильных ведомств. На все обращения в правительстве обещают отреагировать.