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Как записать ребенка в первый класс в 2025 году и можно ли самим выбрать школу?

Прием заявлений начнется уже с 1 апреля

20 марта 2025, 08:14, ИА Амител

Первоклассники в школе / Фото: amic.ru
Первоклассники в школе / Фото: amic.ru

Набор детей в первые классы по всей стране традиционно начинается с 1 апреля. Для родителей это весьма волнительный момент: дата и время подачи заявления влияют на решение школы, поэтому заявиться нужно как можно раньше.

О том, как подать заявление в первый класс, можно ли сделать это заранее и как быть, если нужно записать ребенка в школу не по месту жительства, – в материале amic.ru.

1

Когда нужно подавать заявление о приеме ребенка в первый класс?

Как мы уже сказали, приемная кампания в школах начинается с 1 апреля. Но проходит она в два этапа: первый – с 1 апреля по 30 июня, второй – с 6 июля по 1 сентября. Каждый период предназначен для определенных категорий первоклассников.
Поскольку значение имеет не только дата, но и даже время подачи заявления, уточняем: прием стартует ровно в 08:00.
2

Можно ли записать ребенка в первый класс, если школа находится не по месту жительства?

Можно. Но тут важно учитывать, есть ли у вас льготные основания для поступления в школу не по месту жительства. От этого будет зависеть, в какой период подавать заявление.
3

Кто может зачислиться во время первой волны?

Первый этап предназначен для семей, которые прописаны на закрепленной за желаемой школой территории. При этом неважно, постоянная или временная у вас прописка.
Некоторые категории имеют первоочередное право на зачисление в первый класс:
  • дети военнослужащих, а также сотрудников МЧС, противопожарной службы, ФСИН и полиции;
  • дети судей, прокуроров и следователей, если они поступают в школу-интернат.

Есть и другие льготные категории. Полный список указан в официальном приказе Минпросвещения.

Плюс, с прошлого года внеочередным правом на поступление наделили детей военнослужащих, погибших при выполнении боевых задач. Такую же возможность имеют и дети, у которых один из родителей умер от ранений, полученных в зоне СВО.

Кстати, в первый этап есть возможность записать ребенка в школу не по месту жительства. Но эта опция доступна только семьям, у которых уже есть дети, учащиеся в выбранной школе.

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Кого зачисляют в школу во вторую волну?

Второй этап предназначен в основном для детей, которые поступают в школу не по месту жительства, но при этом не имеют для этого льготных оснований (обучающихся там братьев или сестер).
Важно понимать, что в этот период основная часть будущих первоклассников уже зачислена, поэтому мест в школах остается не так много. Поэтому лучше не тянуть и подать заявление как можно раньше.
5

Каким способом можно подать заявление на зачисление в первый класс?

Существует несколько способов. Записать ребенка в первый класс можно:

Выбрать можно любой вариант: в первых двух даже не нужно выходить из дома, поэтому вы сможете подать заявление в максимально короткий срок.

Заявление может подать только родитель, опекун или законный представитель будущего первоклассника. При этом школа вскоре отправит семье приглашение для предоставления необходимых документов с указанием даты и времени. Оригиналы нужно будет обязательно предоставить в образовательное учреждение в срок.

6

Какие нужны документы, чтобы записать ребенка в школу?

Основных документа два:
  • свидетельство о рождении ребенка;
  • паспорт одного из родителей / законного представителя;

Кроме того, потребуется свидетельство о временной или постоянной регистрации дошкольника. 

Если вы поступаете с первоочередным правом, понадобится и подтверждение льготы. Если она основана на профессии родителя, потребуется справка с работы. Если же в школе не по месту жительства уже учатся братья или сестры будущего первоклассника, у вас попросят их свидетельства о рождении.

7

Можно ли записать ребенка в первый класс заранее?

Нет. Но зато на "Госуслугах" есть возможность создать черновик заявления. Когда начнется прием документов, вам останется лишь зайти в приложение и нажать кнопку "Отправить", что сэкономит вам время.
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Что делать, если ответ на заявление так и не пришел?

В этом случае нужно обратиться за разъяснениями в школу, в которую вы подавали заявление.
9

Когда происходит зачисление детей в первый класс?

Во время первого этапа зачисление происходит только после приема всех заявлений. Так что приказ о зачислении ребенка выпустят лишь в течение трех рабочих дней после 30 июня. Если вы поступаете во вторую волну, приказ будет готов в течение пяти рабочих дней после подачи оригиналов документов.
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Как узнать, к какой школе относится мой ребенок по месту жительства?

Эту информацию можно узнать на сайте ведомства, которое курирует деятельность школ в вашем муниципалитете. Например, в Барнауле актуальный список адресов уже опубликован – ознакомиться с ним можно на портале комитета по образованию.
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