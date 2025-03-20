Как записать ребенка в первый класс в 2025 году и можно ли самим выбрать школу?
Прием заявлений начнется уже с 1 апреля
20 марта 2025, 08:14, ИА Амител
Набор детей в первые классы по всей стране традиционно начинается с 1 апреля. Для родителей это весьма волнительный момент: дата и время подачи заявления влияют на решение школы, поэтому заявиться нужно как можно раньше.
О том, как подать заявление в первый класс, можно ли сделать это заранее и как быть, если нужно записать ребенка в школу не по месту жительства, – в материале amic.ru.
Когда нужно подавать заявление о приеме ребенка в первый класс?
Можно ли записать ребенка в первый класс, если школа находится не по месту жительства?
Кто может зачислиться во время первой волны?
- дети военнослужащих, а также сотрудников МЧС, противопожарной службы, ФСИН и полиции;
- дети судей, прокуроров и следователей, если они поступают в школу-интернат.
Есть и другие льготные категории. Полный список указан в официальном приказе Минпросвещения.
Плюс, с прошлого года внеочередным правом на поступление наделили детей военнослужащих, погибших при выполнении боевых задач. Такую же возможность имеют и дети, у которых один из родителей умер от ранений, полученных в зоне СВО.
Кстати, в первый этап есть возможность записать ребенка в школу не по месту жительства. Но эта опция доступна только семьям, у которых уже есть дети, учащиеся в выбранной школе.
Кого зачисляют в школу во вторую волну?
Каким способом можно подать заявление на зачисление в первый класс?
- через "Госуслуги";
- через региональный портал образовательных услуг (ссылка на такой портал в Алтайском крае);
- при личном обращении в школу;
- по почте, отправив письмо с уведомлением о вручении.
Выбрать можно любой вариант: в первых двух даже не нужно выходить из дома, поэтому вы сможете подать заявление в максимально короткий срок.
Заявление может подать только родитель, опекун или законный представитель будущего первоклассника. При этом школа вскоре отправит семье приглашение для предоставления необходимых документов с указанием даты и времени. Оригиналы нужно будет обязательно предоставить в образовательное учреждение в срок.
Какие нужны документы, чтобы записать ребенка в школу?
- свидетельство о рождении ребенка;
- паспорт одного из родителей / законного представителя;
Кроме того, потребуется свидетельство о временной или постоянной регистрации дошкольника.
Если вы поступаете с первоочередным правом, понадобится и подтверждение льготы. Если она основана на профессии родителя, потребуется справка с работы. Если же в школе не по месту жительства уже учатся братья или сестры будущего первоклассника, у вас попросят их свидетельства о рождении.
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