Прием заявлений начнется уже с 1 апреля

20 марта 2025, 08:14, ИА Амител

Первоклассники в школе / Фото: amic.ru

Набор детей в первые классы по всей стране традиционно начинается с 1 апреля. Для родителей это весьма волнительный момент: дата и время подачи заявления влияют на решение школы, поэтому заявиться нужно как можно раньше.

О том, как подать заявление в первый класс, можно ли сделать это заранее и как быть, если нужно записать ребенка в школу не по месту жительства, – в материале amic.ru.

1 Когда нужно подавать заявление о приеме ребенка в первый класс? Как мы уже сказали, приемная кампания в школах начинается с 1 апреля. Но проходит она в два этапа: первый – с 1 апреля по 30 июня, второй – с 6 июля по 1 сентября. Каждый период предназначен для определенных категорий первоклассников. Поскольку значение имеет не только дата, но и даже время подачи заявления, уточняем: прием стартует ровно в 08:00.

2 Можно ли записать ребенка в первый класс, если школа находится не по месту жительства? Можно. Но тут важно учитывать, есть ли у вас льготные основания для поступления в школу не по месту жительства. От этого будет зависеть, в какой период подавать заявление.

3 Кто может зачислиться во время первой волны? Первый этап предназначен для семей, которые прописаны на закрепленной за желаемой школой территории. При этом неважно, постоянная или временная у вас прописка. Некоторые категории имеют первоочередное право на зачисление в первый класс: дети военнослужащих, а также сотрудников МЧС, противопожарной службы, ФСИН и полиции;

дети судей, прокуроров и следователей, если они поступают в школу-интернат. Есть и другие льготные категории. Полный список указан в официальном приказе Минпросвещения. Плюс, с прошлого года внеочередным правом на поступление наделили детей военнослужащих, погибших при выполнении боевых задач. Такую же возможность имеют и дети, у которых один из родителей умер от ранений, полученных в зоне СВО. Кстати, в первый этап есть возможность записать ребенка в школу не по месту жительства. Но эта опция доступна только семьям, у которых уже есть дети, учащиеся в выбранной школе.

4 Кого зачисляют в школу во вторую волну? Второй этап предназначен в основном для детей, которые поступают в школу не по месту жительства, но при этом не имеют для этого льготных оснований (обучающихся там братьев или сестер). Важно понимать, что в этот период основная часть будущих первоклассников уже зачислена, поэтому мест в школах остается не так много. Поэтому лучше не тянуть и подать заявление как можно раньше.

5 Каким способом можно подать заявление на зачисление в первый класс? Существует несколько способов. Записать ребенка в первый класс можно: через "Госуслуги";

через региональный портал образовательных услуг (ссылка на такой портал в Алтайском крае);

при личном обращении в школу;

по почте, отправив письмо с уведомлением о вручении. Выбрать можно любой вариант: в первых двух даже не нужно выходить из дома, поэтому вы сможете подать заявление в максимально короткий срок. Заявление может подать только родитель, опекун или законный представитель будущего первоклассника. При этом школа вскоре отправит семье приглашение для предоставления необходимых документов с указанием даты и времени. Оригиналы нужно будет обязательно предоставить в образовательное учреждение в срок.

6 Какие нужны документы, чтобы записать ребенка в школу? Основных документа два: свидетельство о рождении ребенка;

паспорт одного из родителей / законного представителя; Кроме того, потребуется свидетельство о временной или постоянной регистрации дошкольника. Если вы поступаете с первоочередным правом, понадобится и подтверждение льготы. Если она основана на профессии родителя, потребуется справка с работы. Если же в школе не по месту жительства уже учатся братья или сестры будущего первоклассника, у вас попросят их свидетельства о рождении.

7 Можно ли записать ребенка в первый класс заранее? Нет. Но зато на "Госуслугах" есть возможность создать черновик заявления. Когда начнется прием документов, вам останется лишь зайти в приложение и нажать кнопку "Отправить", что сэкономит вам время.

8 Что делать, если ответ на заявление так и не пришел? В этом случае нужно обратиться за разъяснениями в школу, в которую вы подавали заявление.

9 Когда происходит зачисление детей в первый класс? Во время первого этапа зачисление происходит только после приема всех заявлений. Так что приказ о зачислении ребенка выпустят лишь в течение трех рабочих дней после 30 июня. Если вы поступаете во вторую волну, приказ будет готов в течение пяти рабочих дней после подачи оригиналов документов.