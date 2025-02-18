Заслуженный учитель РФ о том, кто такой директор школы и как вернуть уважение к педагогам
Председатель Общественной палаты Барнаула назвал три равных звена треугольника, на которых нужно строить эффективность современной школы
18 февраля 2025, 19:45, ИА Амител
Директор школы – это учитель учителей и родителей. А строить современную эффективную систему образования невозможно без человеческого отношения к педагогам, школьникам и родителям. Так считает председатель Общественной палаты Барнаула, заслуженный учитель России и ветеран педагогического труда Борис Черниченко. Он 53 года проработал в системе образования. Был самым молодым директором школы, а после – вице-мэром администрации Барнаула. Сейчас Черниченко возглавляет городской Общественный совет по развитию образования. В интервью "Вечернему Барнаулу" он рассказал, как должны работать современные директора школ и что поможет вернуть уважение к учителю.
О единстве и компромиссе
Когда Борис Черниченко стал директором школы № 70 в Барнауле, ему было 25 лет – практически самый молодой директор в городе. Школа № 70 была не из простых: там за год сменилось три директора. Но у Черниченко получилось: уже на второй год директорства учреждение получило знамя победителей соцсоревнований в районе, а еще через год – знамя победителей соцсоревнований в городе.
Одним из главных принципов своего успеха – и тогда, и после – председатель Общественной палаты называет способность к компромиссу.
"У меня с заместителями были разные ситуации, но мы всегда пытались найти общее понимание проблемы и верный выход. <…> Мы закрывали дверь на ключ и могли спорить, поднимая пыль до потолка. В коллектив выходили только с единым решением. Вот тогда я понял, что одна из важнейших составляющих успешного руководителя – полное взаимопонимание с коллективом", – рассказывает Борис Черниченко.
О миссии директора
Настоящий руководитель умеет брать на себя ответственность за принятое решение, отмечает Борис Черниченко: "Это умение определяет очень многое. Если ты можешь отвечать за свои слова и поступки, доводить начатое до конца и в случае чего не искать виноватых, ты состоялся как руководитель".
Черниченко согласен с тем, что современный директор школы – это менеджер, которому приходится заниматься разноплановой деятельностью: и финансовой, и хозяйственной частью. Но главная миссия директора школы, по его словам, в другом:
"В первую очередь, как говорил Сухомлинский, директор – это учитель учителей. Я бы перефразировал: учитель учителей и родителей. Здорово, когда в школах появляются спортивные или научные площадки, новое оборудование, компьютеры. Но главное-то – человеческое отношение к педагогам, родителям, детям. Эти три звена треугольника должны быть равны и работать в единой связке", – подчеркивает ветеран педагогического труда.
Об уважении к учителю и воспитании родителей
Одна из главных задач сегодня – заново формировать авторитет школы перед родителем, подчеркивает Борис Черниченко.
А всем педагогам следует выстраивать работу с родителями таким образом, чтобы создавать и воспитывать у них ответственность за своего ребенка.
"Я как учитель могу дать ребенку знания, но формировать его как человека без участия родителей не смогу", – говорит педагог.Борис Черниченко предлагает изменить формат родительских собраний. В частности, устраивать не большие, а локальные встречи с узким кругом родителей. "Так получится выстроить откровенный разговор, найти точки соприкосновения", – считает бывший директор школы.
Нужно вести системную работу по "всеобучу родителей" и тогда шаг за шагом их отношение к школе получится изменить.
При этом Борис Черниченко против того, чтобы точка зрения учителя никогда не оспаривалась.
"Сегодня будет неуместна позиция "учитель всегда прав". Нет. Он обычный человек, он тоже может ошибаться. Его нужно воспринимать не как царя или бога, а как друга, товарища, наставника, который поможет, подскажет, с которым можно будет даже поспорить", – говорит заслуженный учитель РФ.
20:03:25 18-02-2025
Легко. В лобешник мокрой тряпкой или линейкой по башке тупой. Подзатыльник. Но ,по делу. Мы в 1982-м закончили школу. И мы учителей уважали. И они нас . А сейчас тупыя "яжематери" сопли 14-ти летним вытирают. И в суд на педагогов подают. Один охранник"герой" директора школы уволил. С коро технички уже будут командовать. А Комитету по образованию, на Союбза-Республик, не интересно. В креслах им п -кайфу сидеть. И школы с садиками провнрять , хоть без взяток, но с накрытой поляной. Домой сытые приезжают и своим домашним рассказывают, как они училок и заведующих нагнули. Стрём полный.
20:22:32 18-02-2025
Гость (20:03:25 18-02-2025) Легко. В лобешник мокрой тряпкой или линейкой по башке тупой... Спасибо охраннику, что благодаря ему убрали из школы человека, которого близко нельзя подпускать к руководящей работе и детям. Ваш пост - доказательство общественного вреда, который наносил уволенный директор.
06:14:39 19-02-2025
Гость (20:03:25 18-02-2025) Легко. В лобешник мокрой тряпкой или линейкой по башке тупой... если ты дома не в состоянии ребенка воспитать, то почему в лобешник должен учитель давать? Просто припозорить тебя, как "яжемамку", перед всей школой.
21:04:44 18-02-2025
Спасибо охраннику, что благодаря ему убрали из школы человека.................Вы , подстава!!! Директор был очень порядочным человеком и педагогом. Но, тупому быдлу этого не понять. Мойте туалеты дальше. Хотя, это тоже работа.
23:36:50 18-02-2025
Гость (21:04:44 18-02-2025) к... Директор был очень порядочным человеком и педагогом. Но, тупому быдлу этого не понять. Мойте туалеты дальше. Хотя, это тоже работа.Вы Если бы тот директор
Ваш комментарий очень ярко демонстрирует то, что тот директор заложил в вашу душу. Через вас проецирует своё отношение к окружающим: "тупое быдло".
21:11:52 18-02-2025
Черниченко очень хороший педагог и руководитель. Работала с ним лет ещё 20 назад - никогда не орал, не унижал, а наоборот всех выслушает и решит проблему. Здоровья Борису Алексеевичу!
21:20:09 18-02-2025
Превратили всё в бизнес. Какое уважение? Все отговорки про зарплату только слышно. За детей душа только у матерей болит.
23:19:46 18-02-2025
Гость (21:20:09 18-02-2025) Превратили всё в бизнес. Какое уважение? Все отговорки про з...
А у кого еще должна болеть душа? Пока вы верите в розовых пони и благ исключительно для себя (хотя бы в больной душе за вашего ребенка) ничего не изменится. Пора взрослеть и видеть мир таким, какой он есть
09:52:57 19-02-2025
Гость (23:19:46 18-02-2025) А у кого еще должна болеть душа? Пока вы верите в розовы... " и равнодушье губит нас"-это про таких как вы. Как таким доверять детей?!
21:38:07 18-02-2025
Браво!!! Математику с химией ,и физикой,и биологией охранник сейчас преподаёт? Вот пока тупизна у нас рулит, так и будут Педагогов унижать.
22:28:54 18-02-2025
Есть несколько основополагающих проблем
1) отсутствие рычага давления на обнаглевших детей. И нет, оценка за поведение здесь не поможет. Такие не пойдут в вузы
2) закрытие коррекционных школ и введение в школах инклюзивности без соответствующей поддержки. Для адекватного процесса обучения таких детей в обычной школе должны быть адекватные условия: постоянное присутствие тьютора, классы малой численности, учителя-дефектологи. И в конце концов нормальная оценочная комиссия.
3) сами учителя и отношения государства к ним. Пока учителя так и будут готовы заполнять кучу ненужных отчётов за мизерную зарплату и делать шапочки из фольги по первому щелчку, о каком уважении мы можем говорить?
08:34:34 19-02-2025
Гость (22:28:54 18-02-2025) Есть несколько основополагающих проблем1) отсутствие...
4) отсутствие рычага давления на обнаглевших яжежмамок обнаглевших детей.
07:21:21 19-02-2025
Первый комментарий очень характерен. Пока вот такие, с позволения сказать - представители человеческого рода, будут всем раздавать наименование «быдло», а вопросы воспитания детей решать тряпками в лицо или линейкой по башке, до тех пор не будет уважения к таким педагогам. Ты в школе работаешь, ты учитель, твоя аудитория дети. Как можно устраивать из школы исправительную колонию? Да, есть дети со сложной наследственностью и крайне опасным поведением. Таких необходимо направлять в коррекционные школы. Но остальные то вполне себе поддаются исправлению и воспитанию. Естественно, домашнее воспитание играет ведущую роль. Но и учитель не должен быть на позиции - я лишь даю образовательную услугу и всё.
08:24:49 19-02-2025
Судя по заработкам учителей, никакого уважения в РФ к данному направлению деятельности нет. К тому же власть через систему образования осуществляет индоктринацию детей своими "идеями" прикрываясь патриотизмом и любовью к родине. Какое может быть уважение после всех этих "разговоров о важном" и фактов фальсификации на выборах?
10:13:38 19-02-2025
Гость (08:24:49 19-02-2025) Судя по заработкам учителей, никакого уважения в РФ к данном... Что не так с заработками учителей? Привыкли прикрываться низкими зарплатами и отгавкиваться от всех! Спрашиваю у знакомой учительницы 63 лет про пенсию ( она на пенсии с 48 лет). Пенсия сейчас у неё 31тр. Из школы ушла, занимается репетиторством. Бывшие ученики приводят своих детей. 50тр имеет дополнительно каждый месяц. А у работающих в школе ещё больше контингент репетируемых. Условный репетитор Василий Петрович( учитель математики) берет учеников из класса Марии Ивановны, а она из его класса. Все довольны. Причем репетиторствуют прямо в школе, где недодали знаний на оплаченных государством уроках.
10:24:39 19-02-2025
Гость (10:13:38 19-02-2025) Что не так с заработками учителей? Привыкли прикрываться ни... ну, с документацией и электроникой есть сложности - но ничего, кому сейчас легко и без электры?
пеньков - на смену.
10:41:04 19-02-2025
Musik (10:24:39 19-02-2025) ну, с документацией и электроникой есть сложности - но ничег... Какая проблема с документацией и электроникой? Домашние компьютеры в каждом доме уже минимум как 25 лет. То есть те, кому 60 лет, уже 25 пользовались компом. Ты полагаешь, что сами учителя настолько не способны к обучению, что так и не освоили электронику?
10:47:37 19-02-2025
В последнее время часто люди, далекие от образовательного процесса, стали называть ответственных родителей «яжемамками». Так получилось, что много лет наша семья жила в доме, заселенном в основном учителями. В нашем подъезде в каждой квартире был хотя бы один родитель - учитель, часто оба. Все они были «яжемамками» и «яжепапками». Всегда отстаивали права своих детей, не позволяли их обежать. Дети выросли успешными.
11:13:09 19-02-2025
Гость (10:47:37 19-02-2025) В последнее время часто люди, далекие от образовательного пр... Кто не имеет обязанностей - тот не имеет прав, его голос совещательный. Яжежмамки этот факт всегда игнорируют, потому и яжежмамки. А прежде чем заводить разговоры о правах своего ребенка не плохо бы убедиться в том, что этот ребенок в курсе своих обязанностей и хотя бы пытается их выполнять.