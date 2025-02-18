Заслуженный учитель РФ о том, кто такой директор школы и как вернуть уважение к педагогам

Председатель Общественной палаты Барнаула назвал три равных звена треугольника, на которых нужно строить эффективность современной школы

18 февраля 2025, 19:45, ИА Амител

Председатель Общественной палаты Барнаула Борис Черниченко / Фото: barnaul.org

Директор школы – это учитель учителей и родителей. А строить современную эффективную систему образования невозможно без человеческого отношения к педагогам, школьникам и родителям. Так считает председатель Общественной палаты Барнаула, заслуженный учитель России и ветеран педагогического труда Борис Черниченко. Он 53 года проработал в системе образования. Был самым молодым директором школы, а после – вице-мэром администрации Барнаула. Сейчас Черниченко возглавляет городской Общественный совет по развитию образования. В интервью "Вечернему Барнаулу" он рассказал, как должны работать современные директора школ и что поможет вернуть уважение к учителю.

О единстве и компромиссе

Когда Борис Черниченко стал директором школы № 70 в Барнауле, ему было 25 лет – практически самый молодой директор в городе. Школа № 70 была не из простых: там за год сменилось три директора. Но у Черниченко получилось: уже на второй год директорства учреждение получило знамя победителей соцсоревнований в районе, а еще через год – знамя победителей соцсоревнований в городе.

Одним из главных принципов своего успеха – и тогда, и после – председатель Общественной палаты называет способность к компромиссу.

"У меня с заместителями были разные ситуации, но мы всегда пытались найти общее понимание проблемы и верный выход. <…> Мы закрывали дверь на ключ и могли спорить, поднимая пыль до потолка. В коллектив выходили только с единым решением. Вот тогда я понял, что одна из важнейших составляющих успешного руководителя – полное взаимопонимание с коллективом", – рассказывает Борис Черниченко.

О миссии директора

Настоящий руководитель умеет брать на себя ответственность за принятое решение, отмечает Борис Черниченко: "Это умение определяет очень многое. Если ты можешь отвечать за свои слова и поступки, доводить начатое до конца и в случае чего не искать виноватых, ты состоялся как руководитель".

Черниченко согласен с тем, что современный директор школы – это менеджер, которому приходится заниматься разноплановой деятельностью: и финансовой, и хозяйственной частью. Но главная миссия директора школы, по его словам, в другом:

"В первую очередь, как говорил Сухомлинский, директор – это учитель учителей. Я бы перефразировал: учитель учителей и родителей. Здорово, когда в школах появляются спортивные или научные площадки, новое оборудование, компьютеры. Но главное-то – человеческое отношение к педагогам, родителям, детям. Эти три звена треугольника должны быть равны и работать в единой связке", – подчеркивает ветеран педагогического труда.

Об уважении к учителю и воспитании родителей

Одна из главных задач сегодня – заново формировать авторитет школы перед родителем, подчеркивает Борис Черниченко.

А всем педагогам следует выстраивать работу с родителями таким образом, чтобы создавать и воспитывать у них ответственность за своего ребенка.

"Я как учитель могу дать ребенку знания, но формировать его как человека без участия родителей не смогу", – говорит педагог.Борис Черниченко предлагает изменить формат родительских собраний. В частности, устраивать не большие, а локальные встречи с узким кругом родителей. "Так получится выстроить откровенный разговор, найти точки соприкосновения", – считает бывший директор школы.

Нужно вести системную работу по "всеобучу родителей" и тогда шаг за шагом их отношение к школе получится изменить.

При этом Борис Черниченко против того, чтобы точка зрения учителя никогда не оспаривалась.

"Сегодня будет неуместна позиция "учитель всегда прав". Нет. Он обычный человек, он тоже может ошибаться. Его нужно воспринимать не как царя или бога, а как друга, товарища, наставника, который поможет, подскажет, с которым можно будет даже поспорить", – говорит заслуженный учитель РФ.