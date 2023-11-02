Как заявит о себе на международной выставке-форуме "Россия" Алтайский край?

Гости познакомятся с уникальной природой и традициями Алтайского края

02 ноября 2023, 07:01, ИА Амител

Дизайн экспозиции / Фото: Минэкономразвития Алтайского края

Алтайский край, как и остальные 88 регионов, представят свои важнейшие достижения в самых различных отраслях на международной выставке-форуме "Россия", которая откроется в Москве 4 ноября и продлится до середины апреля. Задача каждого субъекта федерации – как можно ярче и увлекательнее рассказать о себе. Какие сюрпризы готовит Алтайский край, читайте на amic.ru.

Что интересного представит Алтайский край на международной выставке "Россия"?

Открытие международной выставки-форума "Россия" состоится на ВДНХ в День народного единства. С 9 ноября до 14 января на выставке пройдут "Дни регионов". Алтайский край окажется в центре внимания 19 ноября. Уже подготовлена экспозиция для этого масштабного мероприятия, которая разместится в зоне Сибирского федерального округа в павильоне № 76.

Выделять его среди других будет огромная белая буква "А", украшенная живыми травами с алтайских полей. На входе на площадку установят туристический символ столицы региона – букву "Б" с изображением головы медведя с надписью "Барнаул – город в Сибири".

Фото: Минэкономразвития Алтайского края

Пол павильона украсят изображения рек Алтайского края – Катуни и Бии, ведь они, сливаясь воедино, образуют нашу главную водную артерию – Обь, на которой основан Барнаул. В верхней части площадки разместят девиз региона "Алтайский край – все настоящее!" В правдивости этого слогана убедиться гости выставки смогут лично, уверяют в региональном Министерстве экономического развития.

Так, в секторе сельского хозяйства будут представлены зерновые культуры, крупы, сено, выращенные на Алтае. В этой части стенда любой желающий сможет на несколько минут почувствовать себя настоящим крестьянином, смолов на жерновах зерно в муку.

В зоне промышленных достижений посетителям экспозиции предложат очистить пшеницу, гречку от мусора и мелких камней на фотосепараторе. Уникальное оптическое оборудование, которое разработали в Алтайском крае, не только сортирует сыпучие продукты, но и поет. В ведомстве уточняют, что аграрии могут привезти свой продукт на выставку и проверить, как фотосепаратор справится с работой.

Фото: Минэкономразвития Алтайского края

На площадке также разместят фото- и видеоматериалы, демонстрирующие красоту природы, культурные и исторические достопримечательности Алтайского края. Туризму, который активно развивается в Алтайском крае, будет посвящена центральная стена стенда, оснащенная монитором.

Организуют и несколько тематических фотозон. Можно будет сделать селфи возле пчелиного улья, среди алтайских деревьев, с большим рюкзаком "Алтай" и рядом с байдаркой на фоне реки. Кстати, благодаря очкам дополненной реальности гости выставки смогут стать виртуальными участниками гонок байдарочников на гребном канале под Барнаулом.

Кроме того, на экспозиции будет представлен робот-ассистент, визуализированный под исторические личности, связанные с Алтайским краем. Он расскажет о регионе, его истории, достижениях и местных новостях.

"Наш край – это житница Сибири, центр промышленности, туризма, гостеприимства и важнейший транспортный узел на востоке страны. Мы традиционно в числе лидеров по производству крупы, муки, сыров, масла и меда. В последние годы создаем объекты туризма мирового уровня. В ближайшее время новый курорт "Белокуриха Горная" смогут посетить сотни тысяч отдыхающих. Мы также гордимся нашими инновационными компаниями, чья продукция очень востребована. Дорогие друзья, приглашаю всех 19 ноября на презентацию Алтайского края", – пригласил на выставку глава региона Виктор Томенко.

Какие культурные мероприятия готовит в рамках выставки Алтайский край?

19 ноября, в "День Алтайского края", на форуме запланированы многочисленные концерты творческих коллективов. Алтайские ремесленники проведут мастер-классы для посетителей ВДНХ, а артисты покажут интерактивный спектакль "Балаганище", который познакомит зрителей с русской праздничной культурой.

Фото: Минэкономразвития Алтайского края

Гости увидят "живой" календарь русских праздников от Святок до Рождества Христова с традиционными танцами и песнями. Перед ними разыграют фрагменты русских ярмарочных развлечений, сцены из медвежьей потехи, отрывки из народной драмы. Принять участие в спектакле смогут и сами зрители.

Кроме этого, большая творческая программа с участием деятелей культуры региона запланирована на площадке Музея кино в павильоне № 36. Она будет посвящена поэту, уроженцу Алтайского края Роберту Рождественскому.

Сколько продлится выставка?

Международная выставка-форум "Россия" будет работать на ВДНХ до 12 апреля 2024 года. Уникальный проект расскажет о достижениях нашей страны за последние годы и познакомит с ее самыми красивыми уголками.

Свои экспозиции представят все 89 регионов России, 21 министерство, 19 компаний и корпораций, а также общественные организации. Для комфортного перемещения по территории выставки организован бесплатный транспорт. Вход – свободный.

Уже работает приложение "Выставка России". Здесь и карта, и афиша событий, и регистрация на экскурсии – их ежедневно будет проходить более 500.