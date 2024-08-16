Знакомые семьи говорят, что предыдущего мужа матери ребенка они тоже подозревали в домогательствах

16 августа 2024, 14:40, ИА Амител

Следственные действия / Фото: СК по Алтайскому краю

Шокирующая история подростка из Барнаула, который покончил с собой 11 августа 2024 года, прогремела на всю страну. По сообщению регионального следкома, накануне гибели ребенок подвергся сексуальному надругательству. Обвинение в содеянном предъявили 23-летнему отчиму мальчика.

С соседями и знакомыми семьи пообщались "КП-Барнаул" и "НГС 22". О том, что они говорят об отношениях подростка с родителями и о самом отчиме, - в нашем материале.

1 Что произошло? Тело 14-летнего подростка 11 августа обнаружили в дачном домике барнаульского садоводства "Прогресс". СУ СК России по Алтайскому краю сообщило, что он "свел счеты с жизнью". В ходе первоначальных следственных действий правоохранители установили, что накануне случившегося в отношении мальчика совершили "насильственные действия сексуального характера". По подозрению в преступлении задержали 23-летнего отчима подростка. Мужчине уже предъявлено объявление.

2 Как так вышло, что у мальчика такой молодой отчим? Это уже третий брак матери погибшего подростка, пишет "КП-Барнаул" . По данным издания, от первого брака у 35-летней женщины уже есть дочь, которой недавно исполнилось 18-лет. Покончивший с собой ребенок родился во втором браке. В нем отношения между супругами были очень напряженными, рассказала "Комсомолке" их бывшая соседка. По словам женщины, муж домогался несовершеннолетней дочери. "С виду вроде обычная семья, как все. Жили в 38-м доме, а года три назад переехали. Почему? Я написала заявление в полицию. Лена пришла ко мне как-то и рассказала, что муж пристает к дочке с момента, как ей исполнилось 12 лет. Я в шоке, спрашиваю: "А ты почему продолжаешь с ним жить?". Она убежала к себе домой, а я вызвала полицию. У меня даже аудиосообщение было от нее, в котором она рассказывала о домогательствах. Но тогда дело почему-то не раскрутилось. Может, потому что муж пообещал ее дочке долю в доме", - передает "КП-Барнаул" слова собеседницы. В этом браке мать мальчика прожила еще три года, и только затем развелась. С третьим супругом она познакомилась в январе 2024-го. Как пишет "Комсомолка", у 35-летней женщины и 23-летнего парня вспыхнул бурный роман. Поэтому очень быстро они подали заявление в ЗАГС.

3 Что знакомые говорят о погибшем подростке? Бывшая соседка в беседе с "КП" сообщила, что у мальчика была задержка речевого развития, но при этом он был добрым и веселым. "Он при этом охотно шел на контакт, садился за уроки не из-под палки, был любознательным таким. Кошек любил, собак, на рыбалку с удовольствием собирался, сам копал червей в огороде", - передает ее слова "Комсомолка". Один из дачников садоводства, где произошла трагедия, рассказал "НГС 22": подросток не умел скрывать эмоции. И когда его что-то беспокоило, это всегда бросалось в глаза.

4 Что говорят об отношениях мальчика с матерью? Знакомые семьи утверждают, что свою дочь женщина любила намного сильнее, чем сына. На мальчика она могла и накричать, и применить физическую силу. "Во время стройки, когда между нашими дворами не было забора, я видела, как она бьет сына по голове и орет. Мне кажется, она его никогда не любила", - цитирует одну из дачник "НГС 22". "КП" также добавляет, что мама часто оскорбляла сына, припоминая фамилию его отца. Некоторые собеседники, с которыми общались журналисты, даже предположили, что женщина могла знать, что отчим сделал с ее ребенком. Но официального подтверждения этой информации нет.

5 Что знакомые говорят о отчиме, которого обвиняют в изнасиловании? По данным "КП-Барнаул", обвиняемый родом из Романовского района. Он уже был судим дважды за незаконный оборот наркотиков и кражу. В 2018-м его посадили на три года и восемь месяцев, а освободился мужчина в 2021-м по УДО. Не прошло и года, как он он снова оказался за решеткой на год и восемь месяцев. Соответственно, освободился он совсем незадолго до знакомства с матерью подростка. Как выяснила "КП-Барнаул", поначалу парень очень понравился друзьям своей избранницы. Но потом впечатления изменились в обратную сторону. "Отзывчивый, ласковый, очень любит детей. Если праздновали семьями, то он мог встать из-за стола и пойти играть с детьми. А потом он Лену со всеми разругал. Возможно, специально, чтобы она ни с кем не общалась и слушала лишь его", - рассказали изданию знакомые семьи. О том, какие у него были отношения с подростком, неизвестно.

6 Как соседи и знакомые отзываются об этой семье? Одна из дачниц в беседе с "НГС 22" припомнила, что семья ранее состояла на учете в социальных органах. "Знаю их давно, наверное, лет десять уже. Мы купили дом после пожара, строились. Ну и они рядом. Среднего достатка были, а потом всё под откос пошло: запили, загуляли. Последние года три вообще дом забросили", - цитирует издание одну из соседок Известно, что женщина занималась плетением афрокос, а ее молодой муж работал грузчиком по объявлениям.

7 Как произошло надругательство? "Комсомолка" пишет, что отчим позвал своего пасынка на рыбалку. Мать сама отвезла их к месту рыбной ловли и уехала. В этот момент и произошла трагедия. После надругательства отчим как ни в чем не бывало позвонил матери подростка и попросил их забрать. Знакомые утверждают, что и отчим, и подросток не выглядели обеспокоенными. А потом тело мальчика нашли в дачном домике. Один из соседей рассказал "НГС 22", как отреагировала мать. "В тот день я услышал дикий крик женщины. Подумал, что-то случилось. Может быть, она упала, сломала что-то. Как раз дождь лил. Смотрю, двое мужиков к ней пошли. Через минут десять или меньше скорая подъехала, а потом полиция. Женщина минут 30 так же стояла и орала", - цитирует его издание.