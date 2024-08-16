Знакомые семьи говорят, что предыдущего мужа матери ребенка они тоже подозревали в домогательствах
Шокирующая история подростка из Барнаула, который покончил с собой 11 августа 2024 года, прогремела на всю страну. По сообщению регионального следкома, накануне гибели ребенок подвергся сексуальному надругательству. Обвинение в содеянном предъявили 23-летнему отчиму мальчика.
С соседями и знакомыми семьи пообщались "КП-Барнаул" и "НГС 22". О том, что они говорят об отношениях подростка с родителями и о самом отчиме, - в нашем материале.
Что произошло?
Тело 14-летнего подростка 11 августа обнаружили в дачном домике барнаульского садоводства "Прогресс". СУ СК России по Алтайскому краю сообщило, что он "свел счеты с жизнью".
В ходе первоначальных следственных действий правоохранители установили, что накануне случившегося в отношении мальчика совершили "насильственные действия сексуального характера". По подозрению в преступлении задержали 23-летнего отчима подростка. Мужчине уже предъявлено объявление.
Как так вышло, что у мальчика такой молодой отчим?
Это уже третий брак матери погибшего подростка, пишет "КП-Барнаул"
. По данным издания, от первого брака у 35-летней женщины уже есть дочь, которой недавно исполнилось 18-лет.
Покончивший с собой ребенок родился во втором браке. В нем отношения между супругами были очень напряженными, рассказала "Комсомолке" их бывшая соседка. По словам женщины, муж домогался несовершеннолетней дочери.
"С виду вроде обычная семья, как все. Жили в 38-м доме, а года три назад переехали. Почему? Я написала заявление в полицию. Лена пришла ко мне как-то и рассказала, что муж пристает к дочке с момента, как ей исполнилось 12 лет. Я в шоке, спрашиваю: "А ты почему продолжаешь с ним жить?". Она убежала к себе домой, а я вызвала полицию. У меня даже аудиосообщение было от нее, в котором она рассказывала о домогательствах. Но тогда дело почему-то не раскрутилось. Может, потому что муж пообещал ее дочке долю в доме", - передает "КП-Барнаул" слова собеседницы. В этом браке мать мальчика прожила еще три года, и только затем развелась. С третьим супругом она познакомилась в январе 2024-го. Как пишет "Комсомолка", у 35-летней женщины и 23-летнего парня вспыхнул бурный роман. Поэтому очень быстро они подали заявление в ЗАГС.
Что знакомые говорят о погибшем подростке?
Бывшая соседка в беседе с "КП" сообщила, что у мальчика была задержка речевого развития, но при этом он был добрым и веселым.
"Он при этом охотно шел на контакт, садился за уроки не из-под палки, был любознательным таким. Кошек любил, собак, на рыбалку с удовольствием собирался, сам копал червей в огороде", - передает ее слова "Комсомолка".Один из дачников садоводства, где произошла трагедия, рассказал "НГС 22": подросток не умел скрывать эмоции. И когда его что-то беспокоило, это всегда бросалось в глаза.
Что говорят об отношениях мальчика с матерью?
Знакомые семьи утверждают, что свою дочь женщина любила намного сильнее, чем сына. На мальчика она могла и накричать, и применить физическую силу.
"Во время стройки, когда между нашими дворами не было забора, я видела, как она бьет сына по голове и орет. Мне кажется, она его никогда не любила", - цитирует одну из дачник "НГС 22"."КП" также добавляет, что мама часто оскорбляла сына, припоминая фамилию его отца.
Некоторые собеседники, с которыми общались журналисты, даже предположили, что женщина могла знать, что отчим сделал с ее ребенком. Но официального подтверждения этой информации нет.
Что знакомые говорят о отчиме, которого обвиняют в изнасиловании?
По данным "КП-Барнаул", обвиняемый родом из Романовского района. Он уже был судим дважды за незаконный оборот наркотиков и кражу. В 2018-м его посадили на три года и восемь месяцев, а освободился мужчина в 2021-м по УДО. Не прошло и года, как он он снова оказался за решеткой на год и восемь месяцев. Соответственно, освободился он совсем незадолго до знакомства с матерью подростка.
Как выяснила "КП-Барнаул", поначалу парень очень понравился друзьям своей избранницы. Но потом впечатления изменились в обратную сторону.
"Отзывчивый, ласковый, очень любит детей. Если праздновали семьями, то он мог встать из-за стола и пойти играть с детьми. А потом он Лену со всеми разругал. Возможно, специально, чтобы она ни с кем не общалась и слушала лишь его", - рассказали изданию знакомые семьи. О том, какие у него были отношения с подростком, неизвестно.
Как соседи и знакомые отзываются об этой семье?
Одна из дачниц в беседе с "НГС 22"
припомнила, что семья ранее состояла на учете в социальных органах.
"Знаю их давно, наверное, лет десять уже. Мы купили дом после пожара, строились. Ну и они рядом. Среднего достатка были, а потом всё под откос пошло: запили, загуляли. Последние года три вообще дом забросили", - цитирует издание одну из соседокИзвестно, что женщина занималась плетением афрокос, а ее молодой муж работал грузчиком по объявлениям.
Как произошло надругательство?
"Комсомолка" пишет, что отчим позвал своего пасынка на рыбалку. Мать сама отвезла их к месту рыбной ловли и уехала. В этот момент и произошла трагедия. После надругательства отчим как ни в чем не бывало позвонил матери подростка и попросил их забрать. Знакомые утверждают, что и отчим, и подросток не выглядели обеспокоенными.
А потом тело мальчика нашли в дачном домике. Один из соседей рассказал "НГС 22", как отреагировала мать.
"В тот день я услышал дикий крик женщины. Подумал, что-то случилось. Может быть, она упала, сломала что-то. Как раз дождь лил. Смотрю, двое мужиков к ней пошли. Через минут десять или меньше скорая подъехала, а потом полиция. Женщина минут 30 так же стояла и орала", - цитирует его издание.
Как продвигается расследование?
Пока неизвестно. Следователи продолжают сбор доказательств, а также выясняют, в каких условиях подросток жил с матерью и отчимом.
По факту случившегося возбуждено два уголовных дела: п. "а" ч. 2 ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства несовершеннолетнего) и п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Обвиняемый находится в СИЗО.
Также известно, что подростка уже похоронили. Отчим уже признал свою вину.
15:36:20 16-08-2024
Жалко пацана. Земля пухом, светлая память.
16:20:54 16-08-2024
Мать - озабоченная уро4дка.
17:13:38 16-08-2024
Господи, дай ребёнку хоть на том свете рая.Как Господь терпит на земле таких родителей.Их же стерилизовать надо самым жестоким образом,хоть мужиков, хоть баб(язык не поворачивается назвать их женщинами). Не хватает слов, в т.ч. матерных, чтоб охарактеризовать таких родителей.
21:58:27 16-08-2024
запомните, тетки (если вы канеш читаете инет и коменты) - если берет с детьми, то это в 85 проц из за ваших детей, это садист или педофил, это статистика. Вот у соседки которая замуж вышла за мужика странного, было трое, он сразу же переехал к ней, пацаны ее на контакт леко шли, добрые. Так он через некоторое время избил ее старшего сына лет 12 ему тоже было, оскорблял толкал среднего... и как оказалось - садист. старший к родственникам сбежал и они подали заявление в полицию и в опеку. Семья на учете именно по этой причине - тетка всех мужиков тащит в дом в кровать, тащит к детям. Вы , тетки, можете романы крутить ВНЕ своей маленькой семьи, как можно так детей своих калечить из-за похоти своей собачьей?? Вот и до скончания времен пусть так "стоит и орет" это животное