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Подросток свел счеты с жизнью в Барнауле. Его мог изнасиловать отчим

Подозреваемого в ближайшее время могут отправить под стражу

14 августа 2024, 12:47, ИА Амител

Следственные действия / Фото: СК по Алтайскому краю
Следственные действия / Фото: СК по Алтайскому краю

Уголовное дело о доведении подростка до самоубийства завели в Алтайском крае. Об этом рассказали в региональном СК.

Предварительно, 14-летний мальчик жил с матерью и 23-летним отчимом. Мужчина, ранее судимый за наркотики, совершил в отношении подростка насильственные действия сексуального характера.

"11 августа 2024 года в дачном домике садоводства "Прогресс" в городе Барнауле было обнаружено тело 14-летнего подростка, который свел счеты с жизнью", - рассказали в ведомстве.

СК возбудил дела о "доведении до самоубийства" и "насильственных действиях сексуального характера". Центральный районный суд завтра изберет 23-летнему мужчине меру пресечения, его хотят отправить под стражу.

Алтайский край Происшествия

Комментарии 11

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Гость

13:13:45 14-08-2024

Ужас..

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Гость

13:14:53 14-08-2024

отчимом -- во тварь. Поди порвут ему на зоне

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Гость

13:51:13 14-08-2024

Гость (13:14:53 14-08-2024) отчимом -- во тварь. Поди порвут ему на зоне... Остальные сидельцы то на зоне ни за что сидят. Дорогу на красный переходили, ага.

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Гость

14:11:05 14-08-2024

Гость (13:14:53 14-08-2024) отчимом -- во тварь. Поди порвут ему на зоне... А он до зоны может и не доехать - "Пленум Верховного суда России одобрил законопроект, вводящий правовой механизм приостановки рассмотрения уголовного дела на стадии суда, если подсудимый заключил контракт с Минобороны и стал участником специальной военной операции. Сейчас такая возможность предусмотрена для подследственных."

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Гость

17:49:02 14-08-2024

Гость (13:14:53 14-08-2024) отчимом -- во тварь. Поди порвут ему на зоне... Вы считаете, что в исправительных заведениях РФ созданы условия для преступлений?

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Гость

13:16:59 14-08-2024

Маму на молодых потянуло?

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Гость

13:17:16 14-08-2024

Мамашку-шалавку в первую очередь наказать .

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Гость

16:36:07 14-08-2024

Как мальчишку то жалко.Вся жизнь впереди была.

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барнаулец

16:49:01 14-08-2024

а почему нет закона таким половые органы отрезать? он ведь отсидит и еще 100 человек изнасилует
пресекать надо в корне и будущие преступления предотвращать

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Гость

17:20:37 14-08-2024

Один день новость про двухлетнюю девочку, теперь пацан 14 лет… Люди расчеловечелись.

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Гость

09:05:37 15-08-2024

Гость (17:20:37 14-08-2024) Один день новость про двухлетнюю девочку, теперь пацан 14 ле... А до этого она с другим жила, тот на ее дочь посягал.

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