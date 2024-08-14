Подросток свел счеты с жизнью в Барнауле. Его мог изнасиловать отчим

Подозреваемого в ближайшее время могут отправить под стражу

14 августа 2024, 12:47, ИА Амител

Следственные действия / Фото: СК по Алтайскому краю

Уголовное дело о доведении подростка до самоубийства завели в Алтайском крае. Об этом рассказали в региональном СК.

Предварительно, 14-летний мальчик жил с матерью и 23-летним отчимом. Мужчина, ранее судимый за наркотики, совершил в отношении подростка насильственные действия сексуального характера.

"11 августа 2024 года в дачном домике садоводства "Прогресс" в городе Барнауле было обнаружено тело 14-летнего подростка, который свел счеты с жизнью", - рассказали в ведомстве.

СК возбудил дела о "доведении до самоубийства" и "насильственных действиях сексуального характера". Центральный районный суд завтра изберет 23-летнему мужчине меру пресечения, его хотят отправить под стражу.