Как житель Рубцовска за 35 лет помог отремонтировать сотни километров дорог на Алтае

История Игоря Линцова, который строил трассу Алтай — Кузбасс и избавлял Рубцовск от ям на дорогах

16 октября 2023, 06:15, Вячеслав Кондаков

Фото: amic.ru

Алтайский край с большим отрывом занимает первое место в России по протяженности дорожной сети – около 54,3 тыс. километров. Ремонтировать, строить и обслуживать магистрали, мосты или транспортные развязки – огромный труд, которым в регионе занимаются тысячи человек. Работать им порой приходится в непростых условиях, в том числе при тридцатиградусной жаре. По случаю Дня дорожника в России amic.ru поговорил с одним из самых известных специалистов Рубцовска – Игорем Линцовым, который за 35 лет помог отремонтировать и построить сотни километров алтайских магистралей.

"В 90-е выживали, а не ремонтировали"

Игорь Линцов пришел работать в дорожное управление Рубцовска в 1987 году после армии. До этого он окончил техникум, где получил образование механика. Первые годы работал водителем и перевозил инертные материалы: щебень, песок и асфальт. В 1994 году решил попробовать себя в роли дорожного мастера. При этом тогда эта отрасль была в упадке и практически не финансировалась. В Рубцовске в начале 90-х, вспоминает Линцов, заделывали только ямы на дороге и ни о каком строительстве и реконструкции речи не шло. Дорожникам, как и представителям многих других профессий, приходилось сводить концы с концами. Зарплату не платили месяцами.

Фото: Игорь Линцов с коллективом

"В 90-е выживали, а не ремонтировали. У меня было двое маленьких детей, нужно было кормить семью. Были мутные времена, и приходилось крутиться. Зарплату не платили месяцами. Часто выдавали на руки лишь часть зарплаты, чтобы можно было оплатить хотя бы коммунальные услуги. Остальную же нам выдавали продуктами. Руководство ДРСУ удалось договориться с разными организациями города, чтобы на условиях бартера они предоставляли нам свои товары", – вспоминает Игорь Линцов.

Три года в командировках

Ситуация стала меняться к лучшему в 1997 году, когда Алтайский край из федерального бюджета стал получать большие деньги на ремонт дорог. В это же время началось масштабное строительство трассы из Барнаула до Кемерово. Игоря Линцова, как еще сотни дорожников со всего Алтайского края, привлекли для реализации проекта. В командировке Линцов проводил по несколько месяцев в году. И так на протяжении трех лет, пока не достроили транспортный коридор из Алтая в Кузбасс.

Фото: Игорь Линцов

"Труд дорожного работника очень тяжелый. Когда изо дня в день работаешь на палящем солнце в плюс 30 градусов. Все время на открытом воздухе, негде спрятаться от жары. Строить дороги физически очень сложно. Несмотря на сложную работу, зарплата дорожников в Рубцовске едва ли не самая высокая в городе: около 70-80 тысяч рублей в месяц", – поясняет дорожник.

Новые технологии

В 1999 году Игорь Линцов вновь решил попробовать что-то новое и перешел на асфальтобетонный завод, где сейчас и работает в качестве руководителя. В подчинении у него около 30 человек. На заводе изготавливают асфальт, щебень, песок для ремонта дорог всего юго-запада Алтайского края: не только Рубцовска, но еще девяти районов региона.

По словам Игоря Линцова, дорожные технологии кардинально изменились за 30 лет. В 90-е ремонтировали чем попало – в основном гудроном. Качество асфальта было таким плохим, что после укладки еще несколько дней можно было втыкать лопату в дорогу. Из-за этого некоторые участки приходилось ремонтировать едва ли не каждый год.

"У нас в городе с 90-х остались некоторые участки, где полотно очень неровное. Это потому что дороги ремонтировали без техники и практически на глаз. Просто грейдером разравнивали без катка и все – вот тебе ремонт", – шутит Игорь Линцов.

Сейчас используют не только качественные материалы, но и сложные машины. Например, новые асфальтоукладчики подключены к спутникам, а с помощью компьютера контролируется толщина дорожного пирога. Об этом Линцов не мог мечтать много лет назад, когда по старинке строил дороги, используя только лопату.

Фото: завод, где работает Игорь Линцов

"Это космос по сравнению с тем, что было еще 20-30 лет назад. Теперь по новой дороге можно уснуть за рулем, настолько они стали ровными. Сегодня технология позволяет ремонтировать дороги даже во время снегопада и дождя, чего еще 30 лет назад и представить было нельзя", – отмечает дорожник.

Кстати, свой профессиональный праздник Игорь Линцов всегда встречает на работе. В середине октября завершается дорожный сезон и необходимо сдать все объекты в срок. В общей сложности за 35 лет карьеры Линцов помог отремонтировать сотни километров дорог по всему Алтайскому краю. А сколько именно – он даже и представить не может.