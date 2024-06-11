Как жители Алтайского края будут отдыхать на День России
В 2024 году 12 июня выпадает на среду
11 июня 2024, 13:30, ИА Амител
12 июня жители Алтайского края, как и всей РФ, отметят День России. Рассказываем, как будем отдыхать в связи с торжеством.
Почему мы отдыхаем на День России
День России ежегодно отмечают 12 июня. Этот день является государственным праздником и нерабочим днем, закрепленным в Трудовом кодексе.
Дата выбрана не случайно – в этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР, что стало важным шагом к формированию современной России.
Как праздник День России официально установили в 1992 году, но отдыхают каждое 12 июня с 1991-го.
Как отдыхаем на День России в 2024 году
На День России отдыхать будем один день. В. 2024 году 12 июня выпадает на среду – она и будет выходным. При этом во вторник рабочий день будет короче на час. Переноса выходных в этом июне не будет.
Будут ли в 2024 году еще праздничные выходные
После Дня России в этом году будет еще один дополнительный выходной по случаю Дня народного единства – в понедельник, 4 ноября. По идее отдыхать россияне должны начать в субботу, 2 ноября, но этот день будет рабочим – его приплюсовали к Первомаю.
Тем самым нерабочими будут 3 и 4 ноября.
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