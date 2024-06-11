В 2024 году 12 июня выпадает на среду

11 июня 2024, 13:30, ИА Амител

День России в Барнауле / Фото: amic.ru

12 июня жители Алтайского края, как и всей РФ, отметят День России. Рассказываем, как будем отдыхать в связи с торжеством.

Почему мы отдыхаем на День России

День России ежегодно отмечают 12 июня. Этот день является государственным праздником и нерабочим днем, закрепленным в Трудовом кодексе.

Дата выбрана не случайно – в этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР, что стало важным шагом к формированию современной России.

Как праздник День России официально установили в 1992 году, но отдыхают каждое 12 июня с 1991-го.

Как отдыхаем на День России в 2024 году

На День России отдыхать будем один день. В. 2024 году 12 июня выпадает на среду – она и будет выходным. При этом во вторник рабочий день будет короче на час. Переноса выходных в этом июне не будет.

Будут ли в 2024 году еще праздничные выходные

После Дня России в этом году будет еще один дополнительный выходной по случаю Дня народного единства – в понедельник, 4 ноября. По идее отдыхать россияне должны начать в субботу, 2 ноября, но этот день будет рабочим – его приплюсовали к Первомаю.

Тем самым нерабочими будут 3 и 4 ноября.