Кристина Корягина в 2016 году стала известна на всю Россию. В какой-то момент она весила 17 килограммов, но её здоровье улучшилось

20 марта 2023, 17:14, Анастасия Бичакова

Фото: Кристина Корягина / соцсети

Жительница Барнаула Кристина Корягина столкнулась с анорексией, когда училась в школе. Она готовилась к ЕГЭ и вступительным экзаменам, страдала от стрессов и почти перестала есть. Ситуация усугубилась в университете.

Корягина стала известна после шоу "Пусть говорят". Туда несколько лет назад пригласили её и врачей, чтобы настоять на принудительном лечении. Правда, через некоторое время после передачи вес девушки упал ещё сильнее. У кого лечилась девушка и как она живёт сейчас – в материале amic.ru.

1 Кто такая Кристина Корягина и сколько она весила? Кристина Корягина борется с анорексией. В 2016 году девушка участвовала в шоу "Пусть говорят" с Андреем Малаховым. На её лице были впадины, а пользователи соцсетей называли её "живой мумией". Тогда она весила порядка 24 килограммов. Медики настаивали на принудительном лечении, но это не помогло. Так она стала еще худее – 17 килограммов. 2 Когда и почему Корягина заболела анорексией? С болезнью она столкнулась в 11-м классе. Девушка переживала из-за экзаменов, но после поступления в вуз недуг не отступил. Студентка хотела быть лучшей, нервничала и постоянно зубрила учебники. Кристина пила сок, чай и воду, а ела… Кусочек яблока или банана на ужин. И всё равно чувствовала тяжесть, подчёркивает "Комсомольская правда – Барнаул". "Я вспоминала, что надо поесть, только вечером. От еды становилось плохо, было ощущение, что на пустой желудок мне гораздо лучше. Могла даже устроить истерику, если меня заставляли поесть", – отмечала Корягина. "Экс-участница "Дома-2", блогер Мария Кохно утверждала "Московскому комсомольцу", что у её подруги Кристины были "ужасные отношения с отцом". "Это сыграло ключевую роль в болезни. Чаще всего девушки, которые болеют анорексией, бывают с "комплексом отличницы", – говорила собеседница.

3 Где и как лечили Кристину Корягину? Кохно рассказывала, что предлагала перевезти подругу из Барнаула в Москву. Врачи боялись, что девушка не переживёт перелёт. "Тем не менее я обратилась к своим подписчикам в соцсетях, нам удалось собрать необходимую сумму. На свой страх и риск пошли на всё ради перевозки", – подчеркнула Кохно. Нужного психотерапевта – Яна Голанда – нашли в Нижнем Новгороде. Собеседница уточнила, что сначала Кристина не могла дойти до столовой. Ей было тяжело. Но состояние стало улучшаться: она начала есть и постепенно поправляться. Затем продолжила лечение в Барнауле. Она набрала вес до 38 килограммов и окончила аспирантуру по юриспруденции. В 2019 году ей оформили бессрочную инвалидность. "Без реабилитации никак. У меня все органы до сих пор не восстановлены нормально. <...> Вес, конечно, не такой, как должен быть, но он увеличился. Нужно минимум 45 килограммов, но до 45 я ещё не дошла. Нужно зубы восстанавливать и ещё много чего..." – признавалась Кристина в интервью Telegram-каналу "Изнанка. Женщины".

4 Правда, что Кристина Корягина поправилась? Да. Корягина показала фото в соцсетях в честь 31-летия. На нём видно, что вместо впадин у неё начали появляться щёчки. Об этом писал amic.ru. Девушка продолжает набирать вес. По словам подписчиков, она выглядит замечательно. Кстати, Кристина работает помощником арбитражного управляющего в сфере банкротства. Ранее в Сети сообщали: она твёрдо уверена, что сможет вести нормальную жизнь здорового человека.