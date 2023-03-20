Как жительница Барнаула попала на "Пусть говорят" из-за анорексии и что с ней сейчас?
Кристина Корягина в 2016 году стала известна на всю Россию. В какой-то момент она весила 17 килограммов, но её здоровье улучшилось
20 марта 2023, 17:14, Анастасия Бичакова
Жительница Барнаула Кристина Корягина столкнулась с анорексией, когда училась в школе. Она готовилась к ЕГЭ и вступительным экзаменам, страдала от стрессов и почти перестала есть. Ситуация усугубилась в университете.
Корягина стала известна после шоу "Пусть говорят". Туда несколько лет назад пригласили её и врачей, чтобы настоять на принудительном лечении. Правда, через некоторое время после передачи вес девушки упал ещё сильнее. У кого лечилась девушка и как она живёт сейчас – в материале amic.ru.
Кто такая Кристина Корягина и сколько она весила?
Кристина Корягина борется с анорексией. В 2016 году девушка участвовала в шоу "Пусть говорят" с Андреем Малаховым. На её лице были впадины, а пользователи соцсетей называли её "живой мумией".
Тогда она весила порядка 24 килограммов. Медики настаивали на принудительном лечении, но это не помогло. Так она стала еще худее – 17 килограммов.
Когда и почему Корягина заболела анорексией?
С болезнью она столкнулась в 11-м классе. Девушка переживала из-за экзаменов, но после поступления в вуз недуг не отступил.
Студентка хотела быть лучшей, нервничала и постоянно зубрила учебники. Кристина пила сок, чай и воду, а ела… Кусочек яблока или банана на ужин. И всё равно чувствовала тяжесть, подчёркивает "Комсомольская правда – Барнаул".
"Я вспоминала, что надо поесть, только вечером. От еды становилось плохо, было ощущение, что на пустой желудок мне гораздо лучше. Могла даже устроить истерику, если меня заставляли поесть", – отмечала Корягина.
"Экс-участница "Дома-2", блогер Мария Кохно утверждала "Московскому комсомольцу", что у её подруги Кристины были "ужасные отношения с отцом".
"Это сыграло ключевую роль в болезни. Чаще всего девушки, которые болеют анорексией, бывают с "комплексом отличницы", – говорила собеседница.
Где и как лечили Кристину Корягину?
Кохно рассказывала, что предлагала перевезти подругу из Барнаула в Москву. Врачи боялись, что девушка не переживёт перелёт.
"Тем не менее я обратилась к своим подписчикам в соцсетях, нам удалось собрать необходимую сумму. На свой страх и риск пошли на всё ради перевозки", – подчеркнула Кохно.
Нужного психотерапевта – Яна Голанда – нашли в Нижнем Новгороде. Собеседница уточнила, что сначала Кристина не могла дойти до столовой. Ей было тяжело.
Но состояние стало улучшаться: она начала есть и постепенно поправляться. Затем продолжила лечение в Барнауле.
Она набрала вес до 38 килограммов и окончила аспирантуру по юриспруденции. В 2019 году ей оформили бессрочную инвалидность.
"Без реабилитации никак. У меня все органы до сих пор не восстановлены нормально. <...> Вес, конечно, не такой, как должен быть, но он увеличился. Нужно минимум 45 килограммов, но до 45 я ещё не дошла. Нужно зубы восстанавливать и ещё много чего..." – признавалась Кристина в интервью Telegram-каналу "Изнанка. Женщины".
Правда, что Кристина Корягина поправилась?
Да. Корягина показала фото в соцсетях в честь 31-летия. На нём видно, что вместо впадин у неё начали появляться щёчки. Об этом писал amic.ru.
Девушка продолжает набирать вес. По словам подписчиков, она выглядит замечательно.
Кстати, Кристина работает помощником арбитражного управляющего в сфере банкротства. Ранее в Сети сообщали: она твёрдо уверена, что сможет вести нормальную жизнь здорового человека.
Симптомы анорексии
Анорексия – это серьёзное психическое расстройство пищевого поведения. Её причины могут быть в том числе семейными, стрессовыми и социальными.
Среди признаков – болезненная тяга к похудению, страх к ожирению и искажённое восприятие своего тела.
Систематически может возникать тошнота. В результате наступает обезвоживание. Выпадают волосы, сохнет кожа. У женщин может нарушаться менструальный цикл.
"На этой стадии проявляются вторичные заболевания желудочно-кишечного тракта – гастроэнтероколиты, гастроэнтероптоз", – пишут на сайте "Инвитро".
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