"Какашки и желтый снег". Барнаульцы пожаловались на собачников в сквере Химиков
Жители возмущены, что общественное место отдыха превратилось в большой туалет
27 февраля 2025, 14:00, ИА Амител
Жители Барнаула возмущены тем, что владельцы собак превратили в туалет для своих питомцев сквер Химиков, расположенный возле площади им. Германа Титова, сообщает "Инцидент Барнаул".
"Везде какашки и желтый снег. А потом администрация загонит школьников и студентов на субботник, убирать за собачниками. На газонах, цветочных клумбах, у достопримечательностей типа НЛО, на футбольной и детской площадках лежит то, что собачники называют ценными удобрениями. Неприятно все это", – говорится в сообщении.
В комментариях к публикации отметили, что за собаками убирает лишь небольшое число владельцев. Но больше всего барнаульцев возмущает тот факт, что люди даже не хотят "отвести в сторонку" своих питомцев, чтобы хотя бы тротуары были чистыми.
"Если животные не могут убирать за собой, то хозяин должен и обязан убрать", – подчеркнули в комментариях.
14:15:08 27-02-2025
по всему городу такая картина
14:22:55 27-02-2025
Пора уже хозяев чипированных собак привлекать к порядку, вводить налогообложение и принудительные субботники
17:18:18 27-02-2025
Гость (14:22:55 27-02-2025) Пора уже хозяев чипированных собак привлекать к порядку, вво... Ну вот и прорезались дурилки картонные...
14:38:44 27-02-2025
Вот тут налог нужен. Приехал из деревни, не надо привычку держать собаку из деревни тащить.
14:49:00 27-02-2025
Гость (14:38:44 27-02-2025) Вот тут налог нужен. Приехал из деревни, не надо привычку де... Согласен полностью.
Приехал из деревни в БарнАул, собаку с собой не тащи, заводи ослика, или ишака. И ставь на учёт.
14:41:05 27-02-2025
Всех собачников на учёт и налогом обложить.
Таким чтобы хватало на уборку территорий от собачьего дерьма.
Всех незаркгистрированых собак грузить в бочки и отправлять в КНДР.
15:41:17 27-02-2025
Гость (14:41:05 27-02-2025) Всех собачников на учёт и налогом обложить.Таким чтобы ... и алкашей впридачу.
23:33:44 27-02-2025
Гость (14:41:05 27-02-2025) Всех собачников на учёт и налогом обложить.Таким чтобы ... А себя туда отправить не хотите, я бы всех таких гнилых и злобных людишек, подальше из России выслала
15:47:22 27-02-2025
все это очень интересно... только давайте сразу и алкашей и нарков чипировать и на субботники тоже отправлять. Или окурки, осколки, иголки, шприцы, банки, стаканчики - это для красоты раскидано и всем нравится? А потом, как после собак и алкашей порядок настанет, надо еще машины с газонов убрать, для пущей красоты.
16:11:39 27-02-2025
Гость (14:15:08 27-02-2025) по всему городу такая картина... По всей стране такая картина🤮💩💩💩
09:06:08 28-02-2025
С окуркам, бумажкам и бутылкам все привыкли, они круглогодично и повсеместно. А какашки и желтый снег особо выделяются только по весне.
09:25:49 28-02-2025
Собачники обязаны убирать испражнения за своими собаками. Твёрдые какашки - в пакет и платно утилизировать как биологические отходы. Жёлтое заставлять слизывать полностью и проглатывать. Если собаковод любит своё животное - для него не проблема слизать всё за своей собакой.
10:19:29 28-02-2025
456445 (09:25:49 28-02-2025) Собачники обязаны убирать испражнения за своими собаками. Тв... Полностью согласен! И мужиков которые так же ссут и срут по кустам и углам, особенно летом после пива не стесняясь прохожих, в том числе и маленьких детей - тоже ты должен следить и заставлять слизывать всё и какашки свои чтоб съедали, обязательно проследи!, а то посрать в кустах большие любители. И думается мне собачники, которые не убирают за своими собаками - это дети папаш, которые везде ссали и ссут/срут и делают потом точно так же. Для них это естественно с детства
11:23:37 28-02-2025
456445 (09:25:49 28-02-2025) Собачники обязаны убирать испражнения за своими собаками. Тв... За собой слизывай, чучело...Ты ж себя так любишь!
11:21:48 28-02-2025
В этом чистая вина властей. В городе не видел НИ ОДНОЙ площадки для выгула. И при этом не только сами не занимаются, но и жителям не дают.