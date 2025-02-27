"Какашки и желтый снег". Барнаульцы пожаловались на собачников в сквере Химиков

Жители возмущены, что общественное место отдыха превратилось в большой туалет

27 февраля 2025, 14:00, ИА Амител

Жители Барнаула возмущены тем, что владельцы собак превратили в туалет для своих питомцев сквер Химиков, расположенный возле площади им. Германа Титова, сообщает "Инцидент Барнаул".

"Везде какашки и желтый снег. А потом администрация загонит школьников и студентов на субботник, убирать за собачниками. На газонах, цветочных клумбах, у достопримечательностей типа НЛО, на футбольной и детской площадках лежит то, что собачники называют ценными удобрениями. Неприятно все это", – говорится в сообщении.

Барнаульцы пожаловались на собачников в сквере Химиков / Фото: "Инцидент Барнаул"

В комментариях к публикации отметили, что за собаками убирает лишь небольшое число владельцев. Но больше всего барнаульцев возмущает тот факт, что люди даже не хотят "отвести в сторонку" своих питомцев, чтобы хотя бы тротуары были чистыми.