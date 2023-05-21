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Барнаульцы пожаловались на собачников, которые не убирают отходы в "Изумрудном"

Автор сообщения отметил, что иногда животные справляют нужду рядом с пешеходными дорожками

21 мая 2023, 20:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Житель Барнаула в социальных сетях пожаловался на безответственных собачников. Пост опубликовали в сообществе Barnaul22.

Автор отметил, что он рад восстановлению парка и тому, что в городе вновь появилось место для прогулок, но некоторые люди не заботятся о чистоте "Изумрудного".

По словам горожанина, некоторые собачники, выгуливая питомцев на территории парка, не убирают за животными отходы. За время, проведённое в "Изумрудном", автор заметил около 10 подобных случаев.

Барнаулец задался вопросом о том, можно ли штрафовать нерадивых хозяев собак за подобное.

Барнаул

Комментарии 22

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Гость

20:54:44 21-05-2023

Они не только в Изумрудном, они их по всему городу не убирают! Барнаул это город собачьих фекалий!

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Гость

21:29:28 21-05-2023

а у меня под окном "Бочка". Справляют нужду люди. Почему бы не закрыть все пивняки.

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Гость

04:33:50 22-05-2023

Гость (21:29:28 21-05-2023) а у меня под окном "Бочка". Справляют нужду люди. Почему бы ... Или обязать все пивнушки содержать также туалеты для посетителей.

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Гость

22:30:59 21-05-2023

Не хотят по хорошему, отравить всех собак. Пнреплакать один раз и жить дальше в чистоте

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Гость

22:57:53 21-05-2023

Гость (22:30:59 21-05-2023) Не хотят по хорошему, отравить всех собак. Пнреплакать один ... Согласна! Один раз сделала замечание, сказали, что это же дерьмо собачье, оно перепонки и будет удобрение, видимо это норма для засранцев, ходить по г...Я вас уверяю, дома у них не лучше

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Гостья

02:30:59 22-05-2023

Гость (22:30:59 21-05-2023) Не хотят по хорошему, отравить всех собак. Пнреплакать один ... Вас бы так отравить и таких как вы, посмотрим как запоете, понравится ли вам или нет. Тот кто не любит или не уважает животных - это плохой человек (это еще мягко говоря). Для таких как вы ничего не стоит и человека отравить. Слов нет от таких комментаторов.

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Гость

06:04:47 22-05-2023

Гостья (02:30:59 22-05-2023) Гость (22:30:59 21-05-2023) Не хотят по хорошему, отра... Походу вы та самая бабушка, которая гадит в парках вместе с собаками. Прекращайте, или памперс носите.

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Гость

06:12:40 22-05-2023

Гостья (02:30:59 22-05-2023) Гость (22:30:59 21-05-2023) Не хотят по хорошему, отра... Очень любим животных. Особенно в форме шашлыка или на гриле. Или ты, пред тем как стрескать шашлык, рассказываешь ему, как ты его уважаешь? А вот бродячих собак, нерадивых собачатников и псиношизу не уважаем. И считаем, что им не место в обществе. На самом деле, проблему можно решить запретом на содержание животных в МКД. Хотите блоховоза - вэлкам в частный дом.

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Гость

11:17:11 22-05-2023

Гость (06:12:40 22-05-2023) Очень любим животных. Особенно в форме шашлыка или на гриле.... А вот моральный дегрод нарисовался!

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Гость

14:16:37 22-05-2023

Гость (11:17:11 22-05-2023) А вот моральный дегрод нарисовался!... Вы не едите шашлык? Убежденный вегетарианец?

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Гость

07:14:31 22-05-2023

Для владельцев собак должны быть предусмотрены обязательная чипизация животных и ежегодный налог на содержание. Чипизация позволит применять штрафы, если вдруг кто-то решит выкинуть питомца на улицу, а налог должен компенсировать работу дворников по разгребанию собачьих какашек (раз уж сами хозяева не хотят этим заниматься). Это цивилизованный метод решения проблемы. Альтернатива - усыпление блоховозов и догхантеры...

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Гость

08:26:17 22-05-2023

Гость (07:14:31 22-05-2023) Для владельцев собак должны быть предусмотрены обязательная ... Честно говоря, не понимаю, почему чипизация кажется многим панацеей от всех бед. Если хозяин решит выбросить питомца, он плоскогубцами вырвет этот чип, заклеит пластырем (в лучшем случае) и вышвырнет собаку пинком за дверь.

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Гость

08:38:41 22-05-2023

Гость (08:26:17 22-05-2023) Честно говоря, не понимаю, почему чипизация кажется многим п... Если будет чипизация, налог на содержание и паспорт на животного, то хозяину нужно будет объяснить куда делся его питомец, иначе уголовка как за жестокое обращение с животным. Все нюансы можно проработать, было бы желание у законодателей. p.s. Предвижу, что может сказать - потерялась, можно и этот момент обложить условиями розыска, да так, что будет выгодней "честно" усыпить.

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Гость

09:06:41 22-05-2023

Согласен, грамотный комплексный подход. Тоже тогда поддержу поголовную чипизация блоховозов.

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Гость

08:47:28 22-05-2023

Гость (08:26:17 22-05-2023) Честно говоря, не понимаю, почему чипизация кажется многим п... Так можно договориться до того, что вообще никакие законы не нужны: все равно ведь нарушают! Зачем нам светофор на перекрестке: все равно найдется какой-нибудь умник и попрется на красный...

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Иван

10:00:17 22-05-2023

Гость (08:26:17 22-05-2023) Честно говоря, не понимаю, почему чипизация кажется многим п... Потому что это описана рабочая схема многих стран, где таким образом решили проблему бездомных животных. Это действительно работает.

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Гость

09:02:02 22-05-2023

Могу сказать, что у нас во дворе очень часто вижу, как за собаками владельцы убирают. Причем это стало принято последние пару-тройку лет. А вот люди как гадили, простите, так и гадят. Особенно школьнички из соседней школы. Они, видимо, около школы побаиваются собираться, и идут к нам во двор.

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Гость

14:20:18 22-05-2023

Гость (09:02:02 22-05-2023) Могу сказать, что у нас во дворе очень часто вижу, как за со... Убирают за собаками те, кто и сам не бросает мусор мимо урны. Таких в Барнауле меньшинство, к сожалению.

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Гость

12:44:15 22-05-2023

Давайте начнём каждый с себя.. Весной вышли почистили придомовой участок, бумажку в урну, за питомцем убрали, ребёнку пример показали. А то только и можем, что плохо убирают... Куда идут налоги, что мы платим. Чисто не там где убирают, а там где не мусорят. Всё просто.

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Гость

12:58:12 22-05-2023

Гость (12:44:15 22-05-2023) Давайте начнём каждый с себя.. Весной вышли почистили придом... А мне что делать? Я по Вашему совету чищу придомовой участок (не только весной, круглый год), бумажки кидаю только в урну. А собачники все равно гадят где попало...

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Гость

14:17:52 22-05-2023

Гость (12:44:15 22-05-2023) Давайте начнём каждый с себя.. Весной вышли почистили придом... Я - не мусорю. Мой ребенок не мусорит. И что? Кто-то стал с нас брать пример? Нет, свинюшек в Барнауле гораздо больше, чем таких как мы.

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Татьяна

13:20:48 22-05-2023

Гость (22:30:59 21-05-2023) Не хотят по хорошему, отравить всех собак. Пнреплакать один ... А ещё в парке в кустах лежат кучи, а рядом грязная туалетная бумага. Наверное, тоже собаки гадят и бумагой пожтираются. Давайте уже и этих людей отправим. Чем они лучше собак? А ещё кругом кости куриные и т.д. предлагаю и людям вход запретить, чтобы не гадили. Будет чистота и порядок.

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