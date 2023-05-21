Барнаульцы пожаловались на собачников, которые не убирают отходы в "Изумрудном"

Автор сообщения отметил, что иногда животные справляют нужду рядом с пешеходными дорожками

21 мая 2023, 20:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Житель Барнаула в социальных сетях пожаловался на безответственных собачников. Пост опубликовали в сообществе Barnaul22.

Автор отметил, что он рад восстановлению парка и тому, что в городе вновь появилось место для прогулок, но некоторые люди не заботятся о чистоте "Изумрудного".

По словам горожанина, некоторые собачники, выгуливая питомцев на территории парка, не убирают за животными отходы. За время, проведённое в "Изумрудном", автор заметил около 10 подобных случаев.

Барнаулец задался вопросом о том, можно ли штрафовать нерадивых хозяев собак за подобное.