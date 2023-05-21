Барнаульцы пожаловались на собачников, которые не убирают отходы в "Изумрудном"
Автор сообщения отметил, что иногда животные справляют нужду рядом с пешеходными дорожками
21 мая 2023, 20:31, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Житель Барнаула в социальных сетях пожаловался на безответственных собачников. Пост опубликовали в сообществе Barnaul22.
Автор отметил, что он рад восстановлению парка и тому, что в городе вновь появилось место для прогулок, но некоторые люди не заботятся о чистоте "Изумрудного".
По словам горожанина, некоторые собачники, выгуливая питомцев на территории парка, не убирают за животными отходы. За время, проведённое в "Изумрудном", автор заметил около 10 подобных случаев.
Барнаулец задался вопросом о том, можно ли штрафовать нерадивых хозяев собак за подобное.
20:54:44 21-05-2023
Они не только в Изумрудном, они их по всему городу не убирают! Барнаул это город собачьих фекалий!
21:29:28 21-05-2023
а у меня под окном "Бочка". Справляют нужду люди. Почему бы не закрыть все пивняки.
04:33:50 22-05-2023
Гость (21:29:28 21-05-2023) а у меня под окном "Бочка". Справляют нужду люди. Почему бы ... Или обязать все пивнушки содержать также туалеты для посетителей.
22:30:59 21-05-2023
Не хотят по хорошему, отравить всех собак. Пнреплакать один раз и жить дальше в чистоте
22:57:53 21-05-2023
Гость (22:30:59 21-05-2023) Не хотят по хорошему, отравить всех собак. Пнреплакать один ... Согласна! Один раз сделала замечание, сказали, что это же дерьмо собачье, оно перепонки и будет удобрение, видимо это норма для засранцев, ходить по г...Я вас уверяю, дома у них не лучше
02:30:59 22-05-2023
Гость (22:30:59 21-05-2023) Не хотят по хорошему, отравить всех собак. Пнреплакать один ... Вас бы так отравить и таких как вы, посмотрим как запоете, понравится ли вам или нет. Тот кто не любит или не уважает животных - это плохой человек (это еще мягко говоря). Для таких как вы ничего не стоит и человека отравить. Слов нет от таких комментаторов.
06:04:47 22-05-2023
Гостья (02:30:59 22-05-2023) Гость (22:30:59 21-05-2023) Не хотят по хорошему, отра... Походу вы та самая бабушка, которая гадит в парках вместе с собаками. Прекращайте, или памперс носите.
06:12:40 22-05-2023
Гостья (02:30:59 22-05-2023) Гость (22:30:59 21-05-2023) Не хотят по хорошему, отра... Очень любим животных. Особенно в форме шашлыка или на гриле. Или ты, пред тем как стрескать шашлык, рассказываешь ему, как ты его уважаешь? А вот бродячих собак, нерадивых собачатников и псиношизу не уважаем. И считаем, что им не место в обществе. На самом деле, проблему можно решить запретом на содержание животных в МКД. Хотите блоховоза - вэлкам в частный дом.
11:17:11 22-05-2023
Гость (06:12:40 22-05-2023) Очень любим животных. Особенно в форме шашлыка или на гриле.... А вот моральный дегрод нарисовался!
14:16:37 22-05-2023
Гость (11:17:11 22-05-2023) А вот моральный дегрод нарисовался!... Вы не едите шашлык? Убежденный вегетарианец?
07:14:31 22-05-2023
Для владельцев собак должны быть предусмотрены обязательная чипизация животных и ежегодный налог на содержание. Чипизация позволит применять штрафы, если вдруг кто-то решит выкинуть питомца на улицу, а налог должен компенсировать работу дворников по разгребанию собачьих какашек (раз уж сами хозяева не хотят этим заниматься). Это цивилизованный метод решения проблемы. Альтернатива - усыпление блоховозов и догхантеры...
08:26:17 22-05-2023
Гость (07:14:31 22-05-2023) Для владельцев собак должны быть предусмотрены обязательная ... Честно говоря, не понимаю, почему чипизация кажется многим панацеей от всех бед. Если хозяин решит выбросить питомца, он плоскогубцами вырвет этот чип, заклеит пластырем (в лучшем случае) и вышвырнет собаку пинком за дверь.
08:38:41 22-05-2023
Гость (08:26:17 22-05-2023) Честно говоря, не понимаю, почему чипизация кажется многим п... Если будет чипизация, налог на содержание и паспорт на животного, то хозяину нужно будет объяснить куда делся его питомец, иначе уголовка как за жестокое обращение с животным. Все нюансы можно проработать, было бы желание у законодателей. p.s. Предвижу, что может сказать - потерялась, можно и этот момент обложить условиями розыска, да так, что будет выгодней "честно" усыпить.
09:06:41 22-05-2023
Согласен, грамотный комплексный подход. Тоже тогда поддержу поголовную чипизация блоховозов.
08:47:28 22-05-2023
Гость (08:26:17 22-05-2023) Честно говоря, не понимаю, почему чипизация кажется многим п... Так можно договориться до того, что вообще никакие законы не нужны: все равно ведь нарушают! Зачем нам светофор на перекрестке: все равно найдется какой-нибудь умник и попрется на красный...
10:00:17 22-05-2023
Гость (08:26:17 22-05-2023) Честно говоря, не понимаю, почему чипизация кажется многим п... Потому что это описана рабочая схема многих стран, где таким образом решили проблему бездомных животных. Это действительно работает.
09:02:02 22-05-2023
Могу сказать, что у нас во дворе очень часто вижу, как за собаками владельцы убирают. Причем это стало принято последние пару-тройку лет. А вот люди как гадили, простите, так и гадят. Особенно школьнички из соседней школы. Они, видимо, около школы побаиваются собираться, и идут к нам во двор.
14:20:18 22-05-2023
Гость (09:02:02 22-05-2023) Могу сказать, что у нас во дворе очень часто вижу, как за со... Убирают за собаками те, кто и сам не бросает мусор мимо урны. Таких в Барнауле меньшинство, к сожалению.
12:44:15 22-05-2023
Давайте начнём каждый с себя.. Весной вышли почистили придомовой участок, бумажку в урну, за питомцем убрали, ребёнку пример показали. А то только и можем, что плохо убирают... Куда идут налоги, что мы платим. Чисто не там где убирают, а там где не мусорят. Всё просто.
12:58:12 22-05-2023
Гость (12:44:15 22-05-2023) Давайте начнём каждый с себя.. Весной вышли почистили придом... А мне что делать? Я по Вашему совету чищу придомовой участок (не только весной, круглый год), бумажки кидаю только в урну. А собачники все равно гадят где попало...
14:17:52 22-05-2023
Гость (12:44:15 22-05-2023) Давайте начнём каждый с себя.. Весной вышли почистили придом... Я - не мусорю. Мой ребенок не мусорит. И что? Кто-то стал с нас брать пример? Нет, свинюшек в Барнауле гораздо больше, чем таких как мы.
13:20:48 22-05-2023
Гость (22:30:59 21-05-2023) Не хотят по хорошему, отравить всех собак. Пнреплакать один ... А ещё в парке в кустах лежат кучи, а рядом грязная туалетная бумага. Наверное, тоже собаки гадят и бумагой пожтираются. Давайте уже и этих людей отправим. Чем они лучше собак? А ещё кругом кости куриные и т.д. предлагаю и людям вход запретить, чтобы не гадили. Будет чистота и порядок.