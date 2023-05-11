Какая погода будет на Алтае с 11 по 20 мая и возможны ли ночные заморозки?

Ещё в четверг погода в регионе будет по-летнему тёплой, но с 12 мая в регионе начнётся похолодание

11 мая 2023, 06:01, Ирина Киселева

Фото: unsplash.com

Неустойчивая погода установится в Алтайском крае до конца этой недели. Если ещё днём 11 мая под влиянием южного циклона воздух в регионе прогреется до +25...+30°С, то к выходным столбики термометров уже опустятся до +13...+18°С. Такие температурные перепады будут связаны с чередованием циклонов и антициклонов. При этом по ночам сохранится вероятность небольших заморозков, а днём местами будут идти дожди. Об этом amic.ru рассказала синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.

"Днём 11 мая местами в регионе пройдут небольшие дожди, возможны грозы, а ветер усилится до 18 м/с. Воздух прогреется от +25 до +30°С и лишь по востоку ожидается +19...+24°С. 12 мая с прохождением холодного фронта вновь местами пройдут небольшие осадки с грозами, но ночью уже будет +7...+12°С, а днём не выше +17...+22°С", – сообщила синоптик.13 мая в Алтайском крае уже будет преимущественно без осадков, небольшие дожди вероятны лишь в южных районах. Но с дальнейшим прохождением холодного фронта температура продолжит снижаться и уже ночью будет около +3...+8 градусов, а местами даже возможны заморозки до -2. Днём синоптики прогнозируют от +14 до +19°С, и лишь по юго-западу будет до +24°С.

"С 14 мая и до конца второй декады температура вернётся к среднемноголетним значениям: преобладающие ночные показатели составят +3...+8°С. Местами вероятны заморозки до -3 градусов, как правило, они захватывают северо-восток и предгорья. Днём будет +13...+18°С, а по югу до +23°С. В условиях дефицита осадков в регионе сохранится 4 и 5 класс пожароопасности", – рассказала Наталия Кобякова.