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Можно ли жарить шашлыки на дачах в Алтайском крае и правда ли, что за это штрафуют?

Если в регионе введён особый противопожарный режим, то жарить шашлыки на природе запрещено, устанавливается также полный запрет на разведение костров на землях всех категорий

05 мая 2023, 11:47, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае уже стартовал дачный сезон, и многие барнаульцы в эти майские праздники поедут на свои участки. Тем более что погода будет отличная, а это значит, можно будет поработать, а потом и шашлычок пожарить. Или нельзя? Разбирался amic.ru.

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Можно ли жарить шашлыки на своей даче?

Жарить шашлыки на дачах можно, но при этом необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности. Устанавливать мангал нужно на расстоянии минимум 5 метров от любых построек. Кроме того, в радиусе двух метров не должно быть никаких горючих материалов и сухостоя.

Кроме того, с 1 марта вступило в силу понятие о садовых или огородных участках, которое позволяет землевладельцам готовить пищу на придомовой территории. При этом в сезон засухи при сильном ветре разводить огонь категорически запрещено.

Такие требования распространяются на все регионы России. Но если в субъекте действует особый противопожарный режим, никакой огонь, даже в мангале разводить нельзя вплоть до его отмены.

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Скажите прямо: в Алтайском крае дачникам можно сейчас жарить шашлыки?

Отвечаем прямо – нельзя. С 27 апреля 2023 года в Алтайском крае действует особый противопожарный режим. В этот период жарить шашлыки запрещено на дачах, в частном секторе, в лесу – открытый огонь вообще запрещено разводить.

Исключение в этот период сделали только для заведений общепита, а также баз отдыха. На них в специально отведённых местах, например, в беседках с мангалами, пожарить шашлык можно. В этом случае собственник объекта обеспечивает безопасность, пояснили amic.ru в МЧС России по Алтайскому краю.

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И что будет, если я пожарю на даче шашлык?

Мы вам этого не рекомендуем, пожар – это страшно. Если вы всё-таки на это решитесь, надеемся, что всё обойдётся без последствий: и пожар не случится, и соседи не нажалуются. Между тем такие факты есть в Алтайском крае. Один звонок в МЧС и штрафов за жарку шашлыка уже не избежать.
А в период особого противопожарного режима они серьёзные: от 10 до 20 тысяч рублей. Если из-за пожара пострадает чужое имущество или будет причинён лёгкий либо средней тяжести вред здоровью человека, оштрафуют минимум на 40 тысяч. Если последствия тяжелее, то наступает уголовная ответственность.
Пожары дачный сезон шашлыки

Комментарии 21

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ха-ха

12:36:49 05-05-2023

особый противопожарный режим в прошлом году длился более 100 дней и как быть?

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Гость

12:49:36 05-05-2023

ха-ха (12:36:49 05-05-2023) особый противопожарный режим в прошлом году длился более 100... Да все норм. Поинтересуйся- как там под Челябинском, где уже несколько поселков сгорело. Или это другое?

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Гость

13:03:07 05-05-2023

ха-ха (12:36:49 05-05-2023) особый противопожарный режим в прошлом году длился более 100... Как быть? Не жарить, а если хочется - покупать готовые в общепите.

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гость

13:07:19 05-05-2023

Или это другое?- там траву на полях сжигали , эт и правда другое

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Гость

14:08:49 05-05-2023

Зря они злят народ...

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Гость

14:17:29 05-05-2023

гость (13:07:19 05-05-2023) Или это другое?- там траву на полях сжигали , эт и правда др... Врёшь. Именно дачный поселок сгорел под Челябой. Вспомните горящие дачи в прошлом году под Рубцовском. Посмотрите что творится в Тюмени. Приятного аппетита.

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Гость

14:26:23 05-05-2023

Гость (14:17:29 05-05-2023) Врёшь. Именно дачный поселок сгорел под Челябой. Вспомните г... Так все эти ужасы любители шашлыков натворили???

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Гость

14:55:42 05-05-2023

Гость (14:26:23 05-05-2023) Так все эти ужасы любители шашлыков натворили???... В том числе. У них уже на 1-е была жара и дачи.

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гость

15:04:19 05-05-2023

Гость (14:17:29 05-05-2023) Врёшь. Именно дачный поселок сгорел под Челябой. Вспомните г... Цитата- Сначала горела трава, но потом огонь перекинулся на садовые домики и другие постройки. Где про шашлык?

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Гость

15:37:07 05-05-2023

гость (15:04:19 05-05-2023) Цитата- Сначала горела трава, но потом огонь перекинулся на ... Где про шашлык? ---- Нету про шашлыки)))))))))

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Гость

18:23:09 05-05-2023

Гость (15:37:07 05-05-2023) Где про шашлык? ---- Нету про шашлыки)))))))))... В Брединском районе произошел лесной пожар. Как сообщили в Главном управлении лесами по Челябинской области, возгорание случилось из-за мужчины, жарившего шашлыки. — В ходе патрулирования на территории Брединского лесничества обнаружен лесной пожар. Виновник задержан на месте, он жарил шашлыки. В отношении мужчины составлен протокол по статье 8.32 КоАП (нарушение правил пожарной безопасности в лесу), — сообщили в ведомстве. По статье 8.32 КоАП предусмотрен штраф от 15 до 30 тысяч рублей.

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Гость

16:00:43 05-05-2023

гость (15:04:19 05-05-2023) Цитата- Сначала горела трава, но потом огонь перекинулся на ... Rfr ujdjhbКаКаК_ак бережёного бог бережет! Ну или обжегшись на молоке - дуют на воду.

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Гость

16:47:32 05-05-2023

Всю жизнь жарили и шашлыки и в лес ходили, и у костра сидели - ничо не горело. А вот последнее десятилетия вдруг стали шашлыки виноваты. Как только лес стали фуговать подчистую китайцам, так сразу противопожарные режимы появились

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Гость

17:28:34 05-05-2023

Гость (16:47:32 05-05-2023) Всю жизнь жарили и шашлыки и в лес ходили, и у костра сидели... Флаг в руки, барабан на шею. Вас предупредили?

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Гость

20:43:33 05-05-2023

Буду жарить всё равно. Это моя страна, идите в пим со своими дурацкими запретами.

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Гость

07:18:49 06-05-2023

Минусуют те, у кого дачи нет. От зависти.

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Гость

07:40:34 06-05-2023

Гость (07:18:49 06-05-2023) Минусуют те, у кого дачи нет. От зависти. ... У тебя ее может не стать уже в эти выходные. В связи с высокой пожароопасностью. Будь аккуратен!

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Гость

08:56:45 06-05-2023

Гость (07:40:34 06-05-2023) У тебя ее может не стать уже в эти выходные. В связи с высо... Ну если какой-нибудь олень траву будет сжигать посередине участка - то есть риск. А от мангала или барбекюшницы на даче шансы такие же как от брошенного окурка. Но курить на дачах не запрещают же))) А уж электропроводки стареньких домиков сколько пожаров. Короче, не в ту сторону вы агритесь, бездачные завистники

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Гость

11:16:20 06-05-2023

Гость (07:18:49 06-05-2023) Минусуют те, у кого дачи нет. От зависти. ... Да, а вот если бы не бухали, устроились бы на работу, смогли бы дачу купить и уже в эти выходные жарить шашлыки и получать прочие удовольствия, а не лить тут завистливую желчь.

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Гость

17:52:54 06-05-2023

Гость (11:16:20 06-05-2023) Да, а вот если бы не бухали, устроились бы на работу, смогли... Эти не смогли бы. Они бы ехали на дачу с покупным шашлыком.

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Гость

21:03:27 06-05-2023

Гость (17:52:54 06-05-2023) Эти не смогли бы. Они бы ехали на дачу с покупным шашлыком.... Ну как тут не позавидовать богачам фазандейро?! сколько у вас рабов? БУГАГА!

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