Можно ли жарить шашлыки на дачах в Алтайском крае и правда ли, что за это штрафуют?

Жарить шашлыки на дачах можно, но при этом необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности. Устанавливать мангал нужно на расстоянии минимум 5 метров от любых построек. Кроме того, в радиусе двух метров не должно быть никаких горючих материалов и сухостоя.

Кроме того, с 1 марта вступило в силу понятие о садовых или огородных участках, которое позволяет землевладельцам готовить пищу на придомовой территории. При этом в сезон засухи при сильном ветре разводить огонь категорически запрещено.

Такие требования распространяются на все регионы России. Но если в субъекте действует особый противопожарный режим, никакой огонь, даже в мангале разводить нельзя вплоть до его отмены.