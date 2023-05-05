Можно ли жарить шашлыки на дачах в Алтайском крае и правда ли, что за это штрафуют?
Если в регионе введён особый противопожарный режим, то жарить шашлыки на природе запрещено, устанавливается также полный запрет на разведение костров на землях всех категорий
05 мая 2023, 11:47, ИА Амител
В Алтайском крае уже стартовал дачный сезон, и многие барнаульцы в эти майские праздники поедут на свои участки. Тем более что погода будет отличная, а это значит, можно будет поработать, а потом и шашлычок пожарить. Или нельзя? Разбирался amic.ru.
Можно ли жарить шашлыки на своей даче?
Жарить шашлыки на дачах можно, но при этом необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности. Устанавливать мангал нужно на расстоянии минимум 5 метров от любых построек. Кроме того, в радиусе двух метров не должно быть никаких горючих материалов и сухостоя.
Кроме того, с 1 марта вступило в силу понятие о садовых или огородных участках, которое позволяет землевладельцам готовить пищу на придомовой территории. При этом в сезон засухи при сильном ветре разводить огонь категорически запрещено.
Такие требования распространяются на все регионы России. Но если в субъекте действует особый противопожарный режим, никакой огонь, даже в мангале разводить нельзя вплоть до его отмены.
Скажите прямо: в Алтайском крае дачникам можно сейчас жарить шашлыки?
Отвечаем прямо – нельзя. С 27 апреля 2023 года в Алтайском крае действует особый противопожарный режим. В этот период жарить шашлыки запрещено на дачах, в частном секторе, в лесу – открытый огонь вообще запрещено разводить.
Исключение в этот период сделали только для заведений общепита, а также баз отдыха. На них в специально отведённых местах, например, в беседках с мангалами, пожарить шашлык можно. В этом случае собственник объекта обеспечивает безопасность, пояснили amic.ru в МЧС России по Алтайскому краю.
12:36:49 05-05-2023
особый противопожарный режим в прошлом году длился более 100 дней и как быть?
12:49:36 05-05-2023
ха-ха (12:36:49 05-05-2023) особый противопожарный режим в прошлом году длился более 100... Да все норм. Поинтересуйся- как там под Челябинском, где уже несколько поселков сгорело. Или это другое?
13:03:07 05-05-2023
ха-ха (12:36:49 05-05-2023) особый противопожарный режим в прошлом году длился более 100... Как быть? Не жарить, а если хочется - покупать готовые в общепите.
13:07:19 05-05-2023
Или это другое?- там траву на полях сжигали , эт и правда другое
14:08:49 05-05-2023
Зря они злят народ...
14:17:29 05-05-2023
гость (13:07:19 05-05-2023) Или это другое?- там траву на полях сжигали , эт и правда др... Врёшь. Именно дачный поселок сгорел под Челябой. Вспомните горящие дачи в прошлом году под Рубцовском. Посмотрите что творится в Тюмени. Приятного аппетита.
14:26:23 05-05-2023
Гость (14:17:29 05-05-2023) Врёшь. Именно дачный поселок сгорел под Челябой. Вспомните г... Так все эти ужасы любители шашлыков натворили???
14:55:42 05-05-2023
Гость (14:26:23 05-05-2023) Так все эти ужасы любители шашлыков натворили???... В том числе. У них уже на 1-е была жара и дачи.
15:04:19 05-05-2023
Гость (14:17:29 05-05-2023) Врёшь. Именно дачный поселок сгорел под Челябой. Вспомните г... Цитата- Сначала горела трава, но потом огонь перекинулся на садовые домики и другие постройки. Где про шашлык?
15:37:07 05-05-2023
гость (15:04:19 05-05-2023) Цитата- Сначала горела трава, но потом огонь перекинулся на ... Где про шашлык? ---- Нету про шашлыки)))))))))
18:23:09 05-05-2023
Гость (15:37:07 05-05-2023) Где про шашлык? ---- Нету про шашлыки)))))))))... В Брединском районе произошел лесной пожар. Как сообщили в Главном управлении лесами по Челябинской области, возгорание случилось из-за мужчины, жарившего шашлыки. — В ходе патрулирования на территории Брединского лесничества обнаружен лесной пожар. Виновник задержан на месте, он жарил шашлыки. В отношении мужчины составлен протокол по статье 8.32 КоАП (нарушение правил пожарной безопасности в лесу), — сообщили в ведомстве. По статье 8.32 КоАП предусмотрен штраф от 15 до 30 тысяч рублей.
16:00:43 05-05-2023
гость (15:04:19 05-05-2023) Цитата- Сначала горела трава, но потом огонь перекинулся на ... Rfr ujdjhbКаКаК_ак бережёного бог бережет! Ну или обжегшись на молоке - дуют на воду.
16:47:32 05-05-2023
Всю жизнь жарили и шашлыки и в лес ходили, и у костра сидели - ничо не горело. А вот последнее десятилетия вдруг стали шашлыки виноваты. Как только лес стали фуговать подчистую китайцам, так сразу противопожарные режимы появились
17:28:34 05-05-2023
Гость (16:47:32 05-05-2023) Всю жизнь жарили и шашлыки и в лес ходили, и у костра сидели... Флаг в руки, барабан на шею. Вас предупредили?
20:43:33 05-05-2023
Буду жарить всё равно. Это моя страна, идите в пим со своими дурацкими запретами.
07:18:49 06-05-2023
Минусуют те, у кого дачи нет. От зависти.
07:40:34 06-05-2023
Гость (07:18:49 06-05-2023) Минусуют те, у кого дачи нет. От зависти. ... У тебя ее может не стать уже в эти выходные. В связи с высокой пожароопасностью. Будь аккуратен!
08:56:45 06-05-2023
Гость (07:40:34 06-05-2023) У тебя ее может не стать уже в эти выходные. В связи с высо... Ну если какой-нибудь олень траву будет сжигать посередине участка - то есть риск. А от мангала или барбекюшницы на даче шансы такие же как от брошенного окурка. Но курить на дачах не запрещают же))) А уж электропроводки стареньких домиков сколько пожаров. Короче, не в ту сторону вы агритесь, бездачные завистники
11:16:20 06-05-2023
Гость (07:18:49 06-05-2023) Минусуют те, у кого дачи нет. От зависти. ... Да, а вот если бы не бухали, устроились бы на работу, смогли бы дачу купить и уже в эти выходные жарить шашлыки и получать прочие удовольствия, а не лить тут завистливую желчь.
17:52:54 06-05-2023
Гость (11:16:20 06-05-2023) Да, а вот если бы не бухали, устроились бы на работу, смогли... Эти не смогли бы. Они бы ехали на дачу с покупным шашлыком.
21:03:27 06-05-2023
Гость (17:52:54 06-05-2023) Эти не смогли бы. Они бы ехали на дачу с покупным шашлыком.... Ну как тут не позавидовать богачам фазандейро?! сколько у вас рабов? БУГАГА!