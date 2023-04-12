Какая погода будет в Алтайском крае на Пасху?

По прогнозам синоптика, в этот великий православный праздник будет идти снег

12 апреля 2023, 07:33, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Погода в Алтайском крае на Пасху, 16 апреля, будет холодной и неустойчивой. По предварительному прогнозу, в ночь на пятницу столбики термометров покажут от -3 до -8°С. Об этом amic.ru сообщила начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых. В регионе пройдут осадки, как ночью, так и днём.

"Днём по краю ожидается от -3 до +2°С, в Барнауле будет около 0°С. Периодически будут идти осадки, преимущественно в виде снега. В дальнейшем заток холода продолжится, а за ним столбики термометров опустятся ещё на несколько градусов. Потепления мы пока не ждём раньше 18 апреля", – рассказала синоптик.

Ранее amic.ru писал о работе общественного транспорта после богослужений в краевой столице. Для удобства жителей Барнаула в пасхальную ночь будут ходить два трамвая и несколько автобусов, на которых верующие смогут добраться домой после богослужения.