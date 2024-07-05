Какая погода будет в Алтайском крае на выходных и когда снова придет аномальная жара?

В ближайшее время жителей региона ждут и дожди с грозами, и дни с температурой выше +30 градусов

05 июля 2024, 07:45, ИА Амител

Отдых на пляже / Фото: unsplash.com

Дожди и сильные ливни с грозами прогнозируют синоптики в Алтайском крае в период с 5 по 9 июля. Также вероятно локальное выпадение града и шквалистое усиление ветра: краткосрочные порывы могут достигать 20 метров в секунду. При этом днем максимальная температура воздуха не превысит 30 градусов. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.