Какая погода будет в Алтайском крае на выходных и когда снова придет аномальная жара?
В ближайшее время жителей региона ждут и дожди с грозами, и дни с температурой выше +30 градусов
05 июля 2024, 07:45, ИА Амител
Дожди и сильные ливни с грозами прогнозируют синоптики в Алтайском крае в период с 5 по 9 июля. Также вероятно локальное выпадение града и шквалистое усиление ветра: краткосрочные порывы могут достигать 20 метров в секунду. При этом днем максимальная температура воздуха не превысит 30 градусов. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.
"В конце этой недели и начале следующей ночные температуры будут колебаться от +12 до +17 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +24...+29. Но начиная со среды в регион снова придет аномальная жара. В течение пяти суток воздух будет прогреваться до +30 градусов и выше", – рассказала синоптик.
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