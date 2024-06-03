Синоптик сделала прогноз на лето в Алтайском крае

Дожди не уйдут из региона и в июле

03 июня 2024, 20:25, ИА Амител

Летняя жара / Фото: Екатерина Смолихина

Первая декада июня в Алтайском крае не будет особо жаркой, июль будет дождливым, а август – теплым с обычными значениями по осадкам. Как сообщает "КП-Алтай", такой прогноз на пресс-конференции дала начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик.

По ее словам, весна для Западной Сибири была неординарной в плане погодных качелей. Сибирские регионы оказались под влиянием блокирующих атмосферных гребней с востока и запада, из-за чего теплый воздух с Атлантики и европейской части не поступает. Однако на территорию Алтайского края и Сибири в целом "скатывается" холодный арктический воздух. Этот процесс может формировать как жаркую и засушливую погоду, так и холодную, дождливую.

"Западная Сибирь в этом театре погоды оказалась на очень неудобных местах. Мы оказались в той части, где осуществляется устойчивый заток холодных масс. Такие процессы в атмосфере стабильные и долгоиграющие", – сказала Лапчик.

По этой причине первая декада будет в пределах температурной нормы – от +15 до +20 градусов с превышением нормы на 1 градус лишь на юге. На западе региона осадков будет чуть меньше, чем обычно. В других местах – в пределах нормы.

Также Лапчик дала долгосрочный прогноз на июль – он будет дождливым, как на территории степного, так и Горного Алтая. В августе будет довольно тепло, а осадки будут соответствовать среднемноголетним значениям.