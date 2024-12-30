Первый день Нового года в регионе пройдет без осадков

30 декабря 2024, 06:05, ИА Амител

Главная новогодняя елка / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Алтайские синоптики дали прогноз погоды на последние декабрьские дни и первый день Нового года. 30 декабря обещают небольшой снег, а 31 декабря и 1 января пройдут преимущественно без осадков. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.

Днем 30 декабря температура воздуха будет колебаться в пределах -5...-10 градусов. В большинстве районов пройдет небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Ветер будет дуть юго-западный, со скоростью 4-9 м/с. Местами его порывы будут достигать 15 м/с.

31 декабря столбики термометров покажут от -8 до -13 градусов. День пройдет преимущественно без осадков, местами на дорогах возможна гололедица. Ветер подует восточный, со скоростью 2-7 м/с.