Какая погода будет в Алтайском крае в последних числах декабря и на Новый год?

Синоптики прогнозируют потепление до -2 градусов

29 декабря 2024, 06:10, ИА Амител

Прогулка по Барнаулу / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Днем 29 декабря в Алтайском крае синоптики обещают теплую погоду с небольшим снегом и метелями. Столбики термометров покажут всего -2...-7°С. Ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с, местами его порывы достигнут 15-20 м/с. На дорогах возможна сильная гололедица и снежные заносы.

Небольшой снег местами сохранится еще 30 декабря. Ветер, 4–9 м/с, местами с порывами до 16 м/с. Температура ночью – от -8 до -13°С., днём – от -4 до -9°С", – сообщила amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

31 декабря будет преимущественно без осадков. Небольшой снег пройдет только местами по востоку. Ветер восточный, 2–7 м/с. При этом температура воздуха немного начнет понижаться: ночью – 13...18°С ниже нуля, местами в предгорьях – 23 градуса мороза. Днём – от -8 до -13.

Такая же погода сохранится и в первый день нового года. А уже с 2 января, по предварительным данным, возобновятся снегопады, усилится ветер, а столбики термометров возьмут курс на повышение.