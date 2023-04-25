Какая погода будет в Алтайском крае в последние выходные апреля и на 1 мая?

В Праздник Весны и Труда в регионе будет прохладно

25 апреля 2023, 08:11, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Погода на первые майские мини-каникулы будет в Алтайском крае переменчивой. Если ещё 29 апреля в регионе синоптики прогнозируют в ночь от +5...+10°С, а днём до +20...+25°С, то уже 30 апреля начнётся постепенное понижение температуры и пройдут дожди. Об этом amic.ru сообщила начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

"В ночь на воскресенье столбики термометров будут колебаться около 0°С, днём воздух прогреется до +5...+10 и лишь местами до +15°С. Самый холод придётся на 1 мая. Уже будет преимущественно без осадков. Ночью – от -2 до -7°С, днём – от +3 до +10°С", – рассказала синоптик.

Но уже с 2 мая в крае вновь начнётся потепление. По предварительным прогнозам, днём во вторник столбики термометров покажут минимум +13...+15°С и такая положительная динамика должна сохраниться в первые дни мая.