Какая погода будет в Барнауле на День города и ждать ли дождей?
Рассказываем, придётся ли наслаждаться праздником, прячась под зонтом
31 августа 2023, 07:16, ИА Амител
Фото: amic.ru
К осени в Алтайском крае установилась нестабильная погода. Холода еще не пришли, но и жара с ясным небом случаются намного реже. Да и дожди теперь льют периодически. Ранее в ЦГМС amic.ru рассказали, что вероятность осадков сохранится в течение всей недели.
Ну а Барнаул в субботу празднует своё 293-летние. Для горожан подготовили масшатбную праздничную программу. Поэтому рассказываем, какой будет погода в краевой столице 2 сентября.
1
Какая погода будет в Барнауле 2 сентября?
Ночь с пятницу на субботу в Барнауле будет довольно прохладной, следует из прогноза регионального гидрометцентра. Температура воздуха составит +11...+13 градусов тепла.
Ну а днём столбики термометров поднимутся до +21...+23 градусов.
Порывов ветра не ожидается: он будет дуть с юга со скоростью 4-9 м/с.
Из данных сервиса "Яндекс.Погода" следует, что в течение всего дня в городе будет облачно с прояснениями.
2
Будет ли в Барнауле дождь на День города?
Судя по всему, да. ЦГМС прогнозирует кратковременный дождь в конце ночи и в начале дня. Возможна даже гроза.
А по данным Gismeteo, осадки будут не только утром, но еще и в обед.
Так что, если вы соберетесь гулять по Барнаулу на 293-летие города, лучше всё же прихватить с собой зонт. Лишним он точно не будет.
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