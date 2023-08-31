Рассказываем, придётся ли наслаждаться праздником, прячась под зонтом

31 августа 2023, 07:16, ИА Амител

Фото: amic.ru

К осени в Алтайском крае установилась нестабильная погода. Холода еще не пришли, но и жара с ясным небом случаются намного реже. Да и дожди теперь льют периодически. Ранее в ЦГМС amic.ru рассказали, что вероятность осадков сохранится в течение всей недели.

Ну а Барнаул в субботу празднует своё 293-летние. Для горожан подготовили масшатбную праздничную программу. Поэтому рассказываем, какой будет погода в краевой столице 2 сентября.

1 Какая погода будет в Барнауле 2 сентября? Ночь с пятницу на субботу в Барнауле будет довольно прохладной, следует из прогноза регионального гидрометцентра . Температура воздуха составит +11...+13 градусов тепла. Ну а днём столбики термометров поднимутся до +21...+23 градусов. Порывов ветра не ожидается: он будет дуть с юга со скоростью 4-9 м/с. Из данных сервиса "Яндекс.Погода" следует, что в течение всего дня в городе будет облачно с прояснениями.