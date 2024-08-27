Согласно предварительному прогнозу, в день рождения Барнаула будет ветрено и дождливо

27 августа 2024, 17:15, ИА Амител

"Русские витязи" над Барнаулом / Фото: amic.ru

В День города погода в Барнауле, по прогнозам синоптиков, будет нелетной. 31 августа в краевой столице временами будет идти дождь, ожидается северный ветер 5-10 метров в секунду. Об этом amic.ru рассказала ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.

"Ночью в Барнауле будет около 12-14 градусов тепла, днем воздух не прогреется выше +18...+20 градусов. Учитывая, что периодически будет идти дождь, праздничной такую погоду не назовешь", – отметила синоптик.

Прогноз пока предварительный. Но если он оправдается, есть вероятность, что программу выступления авиагруппы "Русские витязи" в День города могут скорректировать. Как ранее сообщил amic.ru один из пилотов, полковник Андрей Алексеев, показать высший пилотаж в воздухе они смогут, если "не подведет погода".

Будем надеяться, что выступление все-таки состоится. Напомним, оно запланировано над Обью 31 августа с 17:00 до 18:00 часов. Увидеть авиашоу можно с набережной Оби и из Нагорного парка. Тренировочные полеты пилоты проведут 30 августа.