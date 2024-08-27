"Русские витязи" рассказали, какой будет программа полета и как она зависит от погоды

Всех секретов пилоты раскрывать не стали, но пообещали "показать по максимуму"

27 августа 2024, 15:50, ИА Амител

Полковник Андрей Алексеев / Фото: amic.ru

"Русские витязи" после нескольких пролетов над Барнаулом приземлились в аэропорту им. Германа Титова, где встретились с журналистами, в том числе и amic.ru. Один из пилотов, полковник Андрей Алексеев, рассказал, какую программу пилотажная группа подготовила для жителей в День города Барнаула.

Алексеев отметил, что прибыло семь самолетов, но выступать будут шесть. Один самолет – резервный. В программе – групповой высший пилотаж, встречный пилотаж, одиночный.

"И петли, и бочки, и виражи. Всех секретов раскрывать не буду. Постараемся показать по максимуму. Главное, чтобы погода не подвела. Погодой мы еще управлять не умеем, но надеемся, что она будет рабочая и мы сможем показать все наши возможности", – подчеркнул "витязь".

"Русские витязи" в аэропорту Барнаула / Фото: amic.ru

На вопрос, "что такое подходящая погода", Алексеев ответил, что подойдет и такая, какая в Барнауле сегодня днем, 27 августа.

"Мы сегодня кружочек сделали над городом. Город очень красивый", – добавил пилот.

Напомним, авиагруппа "Русские витязи" выступит над Обью днем 31 августа в День города Барнаула – с 17:00 до 18:00 часов. Увидеть авиашоу можно с набережной Оби и из Нагорного парка. Кроме того, летчики проведут тренировочные полеты 30 августа с 15:00 до 15:30.