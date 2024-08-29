Какая погода будет в Барнауле в День города?

Синоптик рассказала, какие сюрпризы ждать от погоды барнаульцам в День города

29 августа 2024, 17:00, ИА Амител

День города в Барнауле / Фото: amic.ru

31 августа дожди ожидаются на большей части территорий Алтайского края, пройдут они и в Барнауле. Радует, что осадки прогнозируют кратковременные, а порывы ветра не превысят 10 метров в секунду.

"В ночь на субботу в Барнауле столбики термометров покажут +10...+12 градусов, а днем воздух прогреется до +20...+22. Дождь пройдет в конце ночи на субботу. Также умеренные осадки ожидаются в течение дня, они могут сопровождаться грозами", – рассказала начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

О том, какие мероприятия состоятся в Барнауле в День города, мы писали тут.