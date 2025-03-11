Весна откладывается. Барнаул завалило мартовским снегом

Обстановка на дорогах сегодня напряженная

11 марта 2025, 12:30, ИА Амител

Снежный март в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

11 марта Барнаул оказался во власти неожиданного снегопада. Городские улицы завалены снегом, что привело к многочисленным пробкам и затруднению движения транспорта. Кажется, что весна, едва начавшаяся после празднования 8 Марта, снова отступила перед натиском зимы.

Похолодание, которое пришло в Алтайский край, будет только усиливаться в ближайшие дни. По прогнозам синоптиков, пик морозов придется на 13 марта. Ожидается, что ночью температура воздуха опустится до -15...-21 градуса, а в предгорьях – до -26.

Однако, по прогнозам, уже в пятницу в регион вернутся плюсовые температуры, и зима окончательно уступит место весне.