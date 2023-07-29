Впервые за 20 лет. Какие новые автобусы купят Барнаулу и когда они выйдут на линию
Историческое событие для города. Такого массового обновления общественного транспорта не было со времен Владимира Баварина
29 июля 2023, 07:01, ИА Амител
Власти Алтайского края планируют закупку 65 автобусов за счет специального казначейского кредита на сумму 800 миллионов рублей. 41 из этих автобусов достанется Барнаулу. Для этого в краевой столице создадут специальное муниципальное предприятие. В последний раз так много новых автобусов в Барнауле покупали при мэре Владимире Баварине. Рассказываем, когда же в городе появятся новенькие автобусы, как они будут выглядеть и на каких маршрутах работать.
Какие автобусы купят для Барнаула?
Отечественного производства. Кто именно изготовит технику для краевой столицы, станет известно в ходе аукциона на сайте госзакупок. Сейчас власти города разрабатывают техническое задание на поставку автобусов большого класса вместимостью более 100 пассажиров. Среди требований: наличие низкого пола, отопительной системы увеличенной мощности и системы кондиционирования салона. На приобретение 41 автобуса большой вместимости для Барнаула потребуется 684,7 млн рублей.
А почему вообще решили купить новые автобусы?
Данная инициатива принадлежит губернатору Виктору Томенко. Власти региона воспользовались льготным кредитом на срок до 15 лет по ставке 3% годовых с правом досрочного погашения. Эту возможность федеральные власти дали регионам страны для решения проблем с обновлением общественного транспорта. В настоящее время готовится соглашение между Алтайским краем и Минстроем РФ на выделение соответствующих средств, которые поступят в бюджет края уже в августе.
Уже известно, на каких маршрутах будут ходить новенькие автобусы?
Да. Планируется, что данные автобусы будут обслуживать маршруты № 1 и № 10, которые ездят практически через весь город. На работу "Барнаулпассажиртранса", которые обслуживает данные маршруты, неоднократно жаловались жители города. Дело в том, что автобусы у компании находятся в ужасном состоянии, а из-за нехватки водителей не вся техника выходит на работу.
Кто будет обслуживать новые автобусы?
Для этого власти города создадут новое муниципальное предприятие. Когда это произойдет – пока неизвестно. Скорее всего, предприятие откроют на базе МУП "Горэлектротранс".
И когда же в Барнауле появятся эти новые автобусы? Хочу уже покататься!
Придется немного потерпеть. Согласно установленным федеральным ведомством срокам, приобрести автобусы регионы должны до 1 февраля 2024 года.
07:53:21 29-07-2023
"Следуещее поколение советских людей будет жить при коммунизме" ! А пока, "вы держитесь там, хорошего настроения" . Мы всё это ужо слышали. Хе-хе
08:46:47 29-07-2023
А те 3 красавца, которых показывали недавно, уже запущены на маршрут?
08:47:56 29-07-2023
данные автобусы будут обслуживать маршруты № 1 и № 10, ------ маршрут 10 - также 2 автобуса будут ходить?))
08:57:02 29-07-2023
Хочу сказать, что худшего ОТ еще поискать надо. В Барнауле самый говенный ОТ в стране. Эти мелкие бусики ака Хёндэ Каунти или ещё хуже - Газель - это просто позор. Даже в соседних сибирских городах всё гораздо лучше: в Новосибе НЕФАЗ закупили на все линии, в Омске вообще электротранспорт ездит, в Красе новенькие троллейбусы и электробусы. И только здесь овно на палке вместо ОТ.
09:50:38 29-07-2023
И вот здесь начнется самое интересное. Бизнес - покупает автобусы за более дорогие кредиты. Содержит их за свой счёт, а не из бюджета и т.д. В итоге зарабатывает, покупает яхты и инвестирует в другие бизнесы. С государственными сразу понятно, что они будут убыточны. Кредит будет платить тупо из бюджета, а обслуживание стоить как для авиапарка
12:10:11 29-07-2023
Так, а проблему нехватки водителей как решат?
17:27:03 29-07-2023
а точно именно 1й и 10й маршруты нуждаются в обновлении?
14:50:05 17-08-2023
Заголовок статьи не соответствует действительности. Автор статьи 20 лет назад пешком под стол ходил должно быть. Не далее как в 2005-м поступила первая партия из 10-ти новых автобусов бело-зелёных ЛиАЗ 5256 на замену Икарусам. Позднее в 2006-м и 2007-и поступало не менее 20-ти новых автобусов. Позже несколько штук поступало в 2010-м, 2012-м 2013-м и 2014-м. Так что 20 лет ещё не наступило с момента обновления трансопрта.