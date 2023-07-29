Впервые за 20 лет. Какие новые автобусы купят Барнаулу и когда они выйдут на линию

Историческое событие для города. Такого массового обновления общественного транспорта не было со времен Владимира Баварина

29 июля 2023, 07:01, ИА Амител

Власти Алтайского края планируют закупку 65 автобусов за счет специального казначейского кредита на сумму 800 миллионов рублей. 41 из этих автобусов достанется Барнаулу. Для этого в краевой столице создадут специальное муниципальное предприятие. В последний раз так много новых автобусов в Барнауле покупали при мэре Владимире Баварине. Рассказываем, когда же в городе появятся новенькие автобусы, как они будут выглядеть и на каких маршрутах работать.

Какие автобусы купят для Барнаула?

Отечественного производства. Кто именно изготовит технику для краевой столицы, станет известно в ходе аукциона на сайте госзакупок. Сейчас власти города разрабатывают техническое задание на поставку автобусов большого класса вместимостью более 100 пассажиров. Среди требований: наличие низкого пола, отопительной системы увеличенной мощности и системы кондиционирования салона. На приобретение 41 автобуса большой вместимости для Барнаула потребуется 684,7 млн рублей.

А почему вообще решили купить новые автобусы?

Данная инициатива принадлежит губернатору Виктору Томенко. Власти региона воспользовались льготным кредитом на срок до 15 лет по ставке 3% годовых с правом досрочного погашения. Эту возможность федеральные власти дали регионам страны для решения проблем с обновлением общественного транспорта. В настоящее время готовится соглашение между Алтайским краем и Минстроем РФ на выделение соответствующих средств, которые поступят в бюджет края уже в августе.

Уже известно, на каких маршрутах будут ходить новенькие автобусы?

Да. Планируется, что данные автобусы будут обслуживать маршруты № 1 и № 10, которые ездят практически через весь город. На работу "Барнаулпассажиртранса", которые обслуживает данные маршруты, неоднократно жаловались жители города. Дело в том, что автобусы у компании находятся в ужасном состоянии, а из-за нехватки водителей не вся техника выходит на работу.

Кто будет обслуживать новые автобусы?

Для этого власти города создадут новое муниципальное предприятие. Когда это произойдет – пока неизвестно. Скорее всего, предприятие откроют на базе МУП "Горэлектротранс".

И когда же в Барнауле появятся эти новые автобусы? Хочу уже покататься!

Придется немного потерпеть. Согласно установленным федеральным ведомством срокам, приобрести автобусы регионы должны до 1 февраля 2024 года.