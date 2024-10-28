Какие банки подняли ставки по вкладам после роста ключевой ставки?

Сразу несколько российских банков объявили о росте доходности

28 октября 2024, 17:45, ИА Амител

Кредит. Вклад / Фото: ijeab / Freepik

Повышение ключевой ставки решением Центрального банка до рекордных 21% ожидаемо привело и к росту банковских ставок, в том числе и на вклады. Некоторые банки уже анонсировали повышение доходности, некоторые уже готовятся это сделать. Amic.ru собрал информацию о действующих ставках на депозиты.

"Ключевая ставка впервые составляет 21%, а это значит, что время вкладчика в этом году достигает своего апогея. Банки будут реагировать на решение ЦБ, но рост ставок будет уже не столь агрессивным. В этих условиях выиграют в первую очередь вкладчики тех банков, кто быстрее предложит новые ставки и возможность закрепить их "вдолгую", – прокомментировал заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Кстати, в ВТБ ставки тоже выросли по классическим вкладам до 22%. А по вкладу "Двойная выгода" с программой долгосрочных сбережений от НПФ ВТБ до 28%. Для получения максимальной доходности нужно открыть депозит не менее чем на 30 тыс. рублей, но не более чем на сумму первоначального взноса в ПДС. Вклад можно открыть в офисах банка на срок 3, 6 или 12 месяцев.

Экспобанк дает за вклад "Выбери меня" 25,09% годовых, если не снимать деньги в течение всех трех лет действия вклада. Если же выводить доходность ежемесячно, то ставка будет 18,85% годовых.

Газпромбанк повысил ставки по линейке продуктов. Так, при размещении средств на вкладе "Новые деньги" доходность теперь составляет 22% годовых (если срок 181 день), действует надбавка в 1% при размещении новых денежных средств, при этом минимальная сумма при открытии в дистанционных каналах (интернет-банке, мобильном приложении, контакт-центре или через банкомат) – 15 тыс. рублей. На вкладе "В плюсе" на 181 день, если открывать через интернет-банк или мобильное приложение, можно заработать 22% годовых (требуется подключить сервис Газпромбанк Привилегии "Плюс"). А по вкладу "Копить" ставка теперь на уровне 21,7% годовых (при размещении средств на 181 день в дистанционных каналах обслуживания и ряде других условий). Кроме того, банк поднял ставки и по накопительным счетам.

В банке "ДОМ.РФ" ставки "потяжелели" на 1-1,4 п.п. При размещении суммы от 30 тысяч рублей до одного миллиона на полтора года клиент получит доходность 21,8% годовых. Выплаты будут в конце срока.

В Промсвязьбанке ставки выросли на 2% в среднем. Максимальная доходность составляет 21,6% годовых. Такая ставка действует на новый вклад "Сильная ставка" не менее чем на 100 тысяч рублей при сроке шесть месяцев.



В банке "Авангард" ставки выросли до 1,5 п.п., точный размер зависит от срока размещения. Так, на вкладах "Базовый" и "Базовый Интернет" можно заработать максимум 17,5% годовых, если открывать его на 367 дней.

О росте ставок по вкладам уже сообщили в "Русском Стандарте", "Абсолют банке" и других кредитных учреждениях. Кроме того, многие банки повысили ставки и по накопительным счетам.