Банки вновь поднимают ставки по вкладам и счетам

Очередная волна повышения продиктована ростом ключевой ставки

28 октября 2024, 13:00, ИА Амител

Деньги, рубль, монета / Фото: amic.ru

25 октября Центральный Банк России принял решение об увеличении ключевой ставки еще на два процентных пункта, доведя ее до 21% годовых. После этого банки стали улучшать условия по вкладам и накопительным счетам. Об этом сообщил старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

Этот шаг ЦБ был предсказуемым для рынка – планы обозначил и сам регулятор в итогах обсуждений перед заседанием. ЦБ продолжает строго придерживаться курса на стабилизацию бюджетной политики.

По словам Дмитрия Брейтенбихера, высокие ставки способствуют поддержке рынка сбережений, но пока не обеспечивают должного сокращения объемов кредитования. В третьем квартале 2024 года инфляция оказалась выше прогнозов Центрального банка, и новое повышение "ключа" приблизит наступление "кредитной зимы", первые признаки которой начали проявляться уже в октябре.

Существенное увеличение ставки должно дополнительно простимулировать вкладчиков размещать свои свободные средства на депозиты.

"Мы ожидаем, что в ближайшие дни банки начнут поднимать ставки на 1-1,5 п.п. Это откроет новые возможности банкам для привлечения клиентов, учитывая, в том числе, традиционно "высокий" четвертый квартал", – подчеркнул топ-менеджер банка.

По прогнозам ВТБ, к концу года средняя ставка по вкладам может достичь рекордных 19-19,5%.

В 2024 году рынок привлечения депозитов, по ожиданиям, достигнет рекордных 56,3 трлн рублей, увеличившись на 27% по сравнению с прошлым годом. Например, в 2023 году рост портфеля розничных вкладов составил 23%. Объем пассивов в рублях к концу года может превысить 52,6 трлн рублей, что на 29% больше, чем годом ранее (в 2023 году было 26%). Впрочем, в ВТБ считают, что рынок сбережений может вырасти еще больше.

В текущем году "ключ" увеличивался трижды: в июле – с 16 до 18%, в сентябре – до 18% и теперь – до 21%. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина объяснила это решение сохранением высоких темпов инфляции, а также увеличением дефицита бюджета страны из-за дополнительных расходов. Эксперты не исключают, что к концу года ставка может побить новые рекорды. Пока же 21% – самый высокий показатель с 2013 года. До 20% ее уровень дорастал лишь единожды – в феврале 2022 года.

Напомним, размер ставки влияет на банковские кредиты и депозиты, а также на расчет налогов на вклады и пеней.