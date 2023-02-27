Какие банки попали под санкции США и перестанут ли их карты работать за рубежом?
Американский Минфин расширил список банков, попавших под ограничения
27 февраля 2023, 14:30, ИА Амител
Фото: amic.ru
Соединённые Штаты Америки ввели новые санкции против России. В частности, американский Минфин расширил список российских банков, в отношении которых будут действовать ограничения. К крупным банкам, которые уже находятся под санкциями, добавились более мелкие кредитные организации. А представители банков уже предупреждают клиентов, что у них могут возникнуть проблемы с картами.
О том, какие российские банки попали под санкции США и будут ли работать карты UnionPay за рубежом, – в материале amic.ru.
1
Сколько российских банков попало под санкции США?
Одиннадцать. Причём действительно крупный из них только один. Остальные – это средние и региональные кредитные организации.
Впрочем, большие отечественные банки уже давно находятся под санкциями. 24 февраля американский Минфин лишь расширил уже имеющийся список.
2
Какие российские банки попали под американские санкции?
Список, опубликованный американцами 24 февраля, выглядит следующим образом:
- Московский кредитный банк;
- банк "Уралсиб";
- МТС-банк;
- банк "Зенит" и связанные с ним компании;
- Металлургический инвестиционный банк (Металлинвестбанк);
- СДМ-банк;
- Ланта-Банк;
- новосибирский банк "Левобережный";
- банк "Санкт-Петербург";
- приморский банк "Приморье";
- Уральский банк реконструкции и развития (УБРИР).
3
Чем санкции грозят российским банкам?
Пока точно неизвестно. Банки из санкционного списка, с которыми удалось связаться журналистам, сообщили, что пока всё работает в штатном режиме. Например, в "Санкт-Петербурге" изданию РБК пояснили, что пока изучают детали введённых санкций и их возможные последствия.
Предполагается, что введённые санкции включают в себя полную блокировку имущества этих банков на территории США. Любые транзакции из этих кредитных организаций будут запрещены в рамках американской юрисдикции.
Ряд банков, оказавшихся в списке, уже предупредили, что в ближайшее время у их клиентов могут возникнуть проблемы с банковскими картами. Чаще всего кредитные организации говорят о картах системы UnionPay.
4
Правда ли, что из-за санкций перестанут работать карты UnionPay?
Такой вариант вполне вероятен. Банки, попавшие в санкционный список, уже рассылают своим клиентам соответствующие уведомления.
"В связи с введёнными санкциями операции по вашей [по карте клиента] карте UnionРay за рубежом могут быть приостановлены в ближайшее время. Рекомендуем оперативно снять необходимые денежные средства", – цитирует РБК рассылку банка "Зенит".
О такой же рассылке для клиентов сообщил и "Уралсиб".
Банк "Санкт-Петербург" порекомендовал клиентам "в случае нахождения за рубежом в ближайшие часы снять наличные в банкоматах или совершить необходимые покупки", пишет Forbes. Точно так же поступили и в МТС-банке.
Впрочем, новостей о том, что карты UnionPay перестали работать за рубежом, пока не поступало. Оправдаются ли опасения банков, станет ясно в ближайшее время.
При этом все банки подчёркивают, что на территории России карты UnionPay в любом случае продолжат работать, как и прежде.
5
Какие российские банки уже находятся под санкциями?
Самые серьёзные санкции против банков США ввели ещё в феврале 2022 года. Тогда их ввели против ВТБ, "ФК Открытие", Совкомбанка, Промсвязьбанка и Новикомбанка. После этого санкционный список пополнили Сбербанк, Альфа-Банк, "Россия", СМП-банк, Транскапиталбанк, Дальневосточный банк и другие.
Имущество и активы этих кредитных организаций за рубежом заморожены. А те, кто будет сотрудничать с санкционными банками, рискует попасть под вторичные санкции.
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