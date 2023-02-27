Какие банки попали под санкции США и перестанут ли их карты работать за рубежом?

Американский Минфин расширил список банков, попавших под ограничения

27 февраля 2023, 14:30, ИА Амител

Фото: amic.ru

Соединённые Штаты Америки ввели новые санкции против России. В частности, американский Минфин расширил список российских банков, в отношении которых будут действовать ограничения. К крупным банкам, которые уже находятся под санкциями, добавились более мелкие кредитные организации. А представители банков уже предупреждают клиентов, что у них могут возникнуть проблемы с картами.

О том, какие российские банки попали под санкции США и будут ли работать карты UnionPay за рубежом, – в материале amic.ru.

1 Сколько российских банков попало под санкции США? Одиннадцать. Причём действительно крупный из них только один. Остальные – это средние и региональные кредитные организации. Впрочем, большие отечественные банки уже давно находятся под санкциями. 24 февраля американский Минфин лишь расширил уже имеющийся список.

2 Какие российские банки попали под американские санкции? Список, опубликованный американцами 24 февраля, выглядит следующим образом: Московский кредитный банк;

банк "Уралсиб";

МТС-банк;

банк "Зенит" и связанные с ним компании;

Металлургический инвестиционный банк (Металлинвестбанк);

СДМ-банк;

Ланта-Банк;

новосибирский банк "Левобережный";

банк "Санкт-Петербург";

приморский банк "Приморье";

Уральский банк реконструкции и развития (УБРИР).

3 Чем санкции грозят российским банкам? Пока точно неизвестно. Банки из санкционного списка, с которыми удалось связаться журналистам, сообщили, что пока всё работает в штатном режиме. Например, в "Санкт-Петербурге" изданию РБК пояснили, что пока изучают детали введённых санкций и их возможные последствия. Предполагается, что введённые санкции включают в себя полную блокировку имущества этих банков на территории США. Любые транзакции из этих кредитных организаций будут запрещены в рамках американской юрисдикции. Ряд банков, оказавшихся в списке, уже предупредили, что в ближайшее время у их клиентов могут возникнуть проблемы с банковскими картами. Чаще всего кредитные организации говорят о картах системы UnionPay.

4 Правда ли, что из-за санкций перестанут работать карты UnionPay? Такой вариант вполне вероятен. Банки, попавшие в санкционный список, уже рассылают своим клиентам соответствующие уведомления. "В связи с введёнными санкциями операции по вашей [по карте клиента] карте UnionРay за рубежом могут быть приостановлены в ближайшее время. Рекомендуем оперативно снять необходимые денежные средства", – цитирует РБК рассылку банка "Зенит". О такой же рассылке для клиентов сообщил и "Уралсиб". Банк "Санкт-Петербург" порекомендовал клиентам "в случае нахождения за рубежом в ближайшие часы снять наличные в банкоматах или совершить необходимые покупки", пишет Forbes . Точно так же поступили и в МТС-банке. Впрочем, новостей о том, что карты UnionPay перестали работать за рубежом, пока не поступало. Оправдаются ли опасения банков, станет ясно в ближайшее время. При этом все банки подчёркивают, что на территории России карты UnionPay в любом случае продолжат работать, как и прежде.