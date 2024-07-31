Как будет работать центр лучевой диагностики, который создают в Алтайском крае?

Новые организационные технологии помогают решать проблемы кадрового дефицита врачей-рентгенологов в районах края

31 июля 2024, 06:40, ИА Амител

Медики изучают снимок / Фото: Минздрав Алтайского края

В Алтайском крае продолжают работу по созданию регионального центра лучевой диагностики. Он будет функционировать на базе Консультативно-диагностического центра, сообщили в региональном Минздраве.

Идея состоит в том, чтобы равномерно распределить нагрузку между рентгенологами и закрыть вопрос кадрового дефицита врачей в районах. Несмотря на то, что проект еще полноценно не запущен, уже есть первые результаты.

О том, как будет работать региональный центр и когда он появится в Алтайском крае, – в материале amic.ru.

Выровнять нагрузку

Региональный центр лучевой диагностики создают по решению Минздрава Алтайского края. Проект предполагает, что подход к обследованию пациентов станет единым для всех больниц региона. Это поможет сделать качество исследований одинаково высоким по всему краю, не сомневается глава ведомства Дмитрий Попов.

"У проекта две основные задачи: выработать системные требования по проведению рентгенологических исследований и их описанию, а также обеспечить своевременное описание рентгеновских снимков в медицинских организациях, где отсутствуют врачи соответствующего профиля", – пояснил министр.

Сейчас дела с рентгенологическими исследованиями в районах края обстоят по-разному. Например, в Каменской больнице много современного оборудования, включая компьютерный томограф. Но там трудится лишь три рентгенолога, а с компьютерными томограммами может работать лишь один из них.

В других районах обратная ситуация: есть опытные врачи, но из-за невысокой численности населения обследований проводят немного. В итоге медик недозагружен.

Фото: Минздрав Алтайского края

Рентген за сутки

Подход предлагают сделать централизованным и единым, чтобы пациенты получали заключение в срок вне зависимости от наличия врача-рентгенолога в своей поликлинике.

Непосредственную работу с пациентами ведет рентген-лаборант. Все снимки сразу загружаются в единый архив изображений, а уже там их могут видеть врачи-рентгенологи. Соответственно, даже если в вашей больнице нет специалиста, снимок удаленно сможет описать медик из другого населенного пункта.

На все должно уходить не больше 24 часов – за это время результаты обследования появятся в единой региональной медицинской информационной системе и на портале госуслуг. При этом абсолютно неважно, в какой больнице лечится пациент.

А еще для врачей введут субспециализацию: каждый специалист будет работать не со всеми исследованиями сразу, а с определенными видами. Благодаря этому вырастет не только охват, но и качество обработки изображений.

Сейчас краевой Минздрав совершенствует техническую базу для создания центра. Пока условия для того, чтобы делать и оперативно передавать снимки в Барнаул, есть не везде. Но ситуацию постепенно исправляют.

"Параллельно мы анализируем квалификационные возможности врачей-рентгенологов, которые трудятся в районах. К аудиту подключилась старшая медицинская сестра отделения лучевой диагностики нашего центра для более глубокой оценки качества работы рентген-лаборантов. Важно понять, каковы их способности", – рассказала главврач Консультативно-диагностического центра Жанна Вахлова.

Фото: Минздрав Алтайского края

Эффект уже есть

Сроков, когда региональный центр заработает полноценно, не называют. Но некоторые районные больницы уже перешли на новый формат и передают все снимки в региональный архив медицинских изображений.

В проект уже включились Егорьевская и Ельцовская районные больницы, в ближайшее время присоединятся Троицкая и Быстроистокская ЦРБ. В этих учреждениях лучевая диагностика закрыта "под ключ" на постоянной основе. Кроме того, за помощью обращаются центральные районные больницы, когда их единственный рентгенолог уходит в отпуск или на больничный.

Новый подход значительно облегчает жизнь и врачам, и пациентам, пояснил главврач Ельцовской ЦРБ Сергей Лихоманов. Он отметил, что на техническое подключение к региональному центру ушло всего три дня.

"Дело в том, что в нашем медучреждении нет врача-рентгенолога. Чтобы описать флюорографию, ранее нужно было заключать договор со сторонним специалистом. Когда речь зашла о создании регионального центра лучевой диагностики и возможности работать с коллегами дистанционно, я обратился к главному врачу Консультативно-диагностического центра края Жанне Вахловой с целью включиться в проект. Схема оказалась простой и понятной", – рассказал руководитель.

По его словам, с марта по июль обследование по новой схеме прошли более тысячи человек.

Нейросети идут на помощь

Кроме того, на помощь врачам приходят и нейросети. Так, в рамках проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения" Минздрав Алтайского края закупил специальные программы для обработки флюорограмм и рентгенограмм органов грудной клетки.

Программное обеспечение обошлось региону в 7 млн рублей. За два последних года нейросети обработали уже больше 45 тысяч снимков. В ближайшее время практику распространят на маммографии и компьютерные томограммы головного мозга.