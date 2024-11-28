Какие депозиты до 30 дней от Россельхозбанка популярны у малого и среднего бизнеса?

На пике интереса продукты до 30 дней

28 ноября 2024, 18:30, ИА Амител erid: LjN8JyiKr

Бизнесмен / Фото: пресс-служба Россельхозбанка

Депозитные ставки для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей достигли рекордных значений за последние десять лет, что делает этот инструмент для бизнеса востребованными в Алтайском филиале РСХБ. С начала 2024 года объем размещенных средств в депозиты и расчетные счета бизнес-клиентов увеличился на 2,5 млрд рублей, составив почти 28 млрд рублей. При этом портфель клиентов малого и среднего бизнеса за текущий год вырос на 9% и теперь составляет около половины этой суммы.

Спрос на краткосрочные депозиты подтверждается статистикой: 42% от общего объема размещенных средств – это депозиты до 30 дней, а среди предприятий малого и среднего бизнеса этот показатель достигает 62%.

"Рынок привлечения в 2024 году демонстрирует максимальную доходность, чем активно пользуются клиенты малого и среднего бизнеса. Россельхозбанк для размещения депозитов юридических лиц и ИП предлагает очень интересные условия", – отметил директор Алтайского филиала РСХБ Николай Бойко.

По его словам, банк предлагает выгодные предложения для размещения корпоративных депозитов, и доступ к этим депозитам возможен без открытия расчетного счета. Даже клиенты других банков могут легко перейти к РСХБ, сравнив условия. Онлайн-сервисы дистанционного обслуживания делают процесс еще более удобным.

Депозиты для предпринимателей отличаются гибкими условиями: срок от одного дня до трех лет, конкурентные ставки, выбор частоты выплаты процентов (ежемесячно или по окончании срока), возможности пополнения счета и досрочного снятия средств. Актуальные ставки можно проверить на сайте rshb.ru в разделе "Бизнес-клиенты/Депозиты", где также доступен расчет будущей выгоды.

Новые клиенты должны посетить банк для подписания договора, но все последующие действия можно выполнить онлайн. Для удобства клиентов банк сохраняет возможность обслуживания в офисах, где все операции будут проводить личные менеджеры. Минимальная сумма для корпоративных депозитов не установлена.

Для предприятий ЖКХ, СРО и УК предусмотрены специальные условия, включая возможность внесения дополнительных средств и досрочного частичного снятия для капитальных ремонтов. Депозит для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда СРО включает возможность внесения вкладчиком дополнительных взносов, но без права на досрочный частичный возврат суммы депозита. Управляющим компаниям банк предлагает размещать в срочные банковские депозиты: средства пенсионных резервов, средства пенсионных накоплений и средства накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих.

Актуальную информацию можно получить в офисах банка в Алтайском крае и Республике Алтай, на сайте РСХБ или по телефону контакт-центра: 8 (800) 100-78-70.

АО "Россельхозбанк". Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная)

Реклама