Какие дороги отремонтировали на Алтае по нацпроекту и где еще идут работы
По БКД в регионе привели в порядок 150 участков
31 октября 2023, 15:32, ИА Амител
Дорожные работы в Алтайском крае по нацпроекту "БКД" завершены на 95%. Уже приведено в порядок 150 участков трасс общей протяженностью 320 километров, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.
В частности, на региональной и межмуниципальной сети дорог отремонтировали 113 объектов. Обновленные участки протяженностью более пяти километров расположены на трассах Павловск – Камень-на-Оби – граница Новосибирской области, Благовещенка – Нижняя Суетка, Романово – Завьялово – Баево – Камень-на-Оби, Урожайный – Стуково – Новые Зори, Бийск – Белокуриха, Алтай – Кузбасс, Быканов Мост – Солоновка – Солонешное – граница Республики Алтай, Алейск – Петропавловское – Смоленское, Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области, Курья – Колывань – Бугрышиха.
Что касается Барнаула, то тут практически все работы уже завершены. Например, на улицах Малахова и Интернациональной дорожники заканчивают благоустройство территории. Ремонт там уже выполнен. В Барнауле по нацпроекту в 2023 году сделали 12 улиц общей протяженностью более 28 км. Самые крупные объекты – проспект Космонавтов, 9-й Заводской проезд, а также улицы Гридасова, Островского, Гущина, Просторная, Интернациональная и Малахова.
В Бийске из 21 объекта работы на проезжих частях завершены на 18 участках, которые расположены на улицах Степана Разина, Иртышской, Ташкентской, Социалистической, Воинов-Интернационалистов, Вячеслава Шишкова, Линейной, Стадионной, Константина Циолковского, Красноармейской, Лесной, Красногвардейской, а также в переулках Моисея Урицкого, Техническом, Захара Двойных, Вишневом, Мичуринском и Коммунарском. Оставшиеся участки находятся в высокой степени готовности.
В Новоалтайске мероприятия завершены на участках, расположенных на улицах Коммунистической, Военстроя, Южсиба, Майской.
16:12:34 31-10-2023
Всё в городах да на трассах, а когда будут делать дорогу на Порошино с бийской трассы через Клюквенное? На этой дороге местами даже щебёнки нет! Кытмоновский район в этом году взялся и отсыпал свой участок километров 10, а Троицкий всего 2,5 км в своём районе. Вот и вымирают деревни - весной осенью не проехать на легковой машине. Даже автобусы (газели) перестали ходить.
11:10:07 01-11-2023
Всё в городах да на трассах....Центральный район, гора, иногда встречается асфальт.
12:30:18 01-11-2023
Алейск - Петропаловское - Смоленское не доделали, населенные пункты не все обозначены (Антоньевка-Петропаловское 2км от Антоньевка )
13:56:51 01-11-2023
Между Панкрушихой и железнодорожным переездом в сторону Хабаров участок сделайте,там ужас,а не дорога!