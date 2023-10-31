Какие дороги отремонтировали в Барнауле в 2023 году и сколько денег на это потратили

Сезон был очень насыщенным: ремонтировали и строили не только дороги, но и путепровод на проспекте Ленина

31 октября 2023, 11:10, Вячеслав Кондаков

Дорожный сезон 2023 года в Барнауле подходит к концу. В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" в краевой столице отремонтировали 12 участков, а также строят дорогу по улице 65 лет Победы. В общей сложности на работы выделили из различных источников бюджета около миллиарда рублей. Рассказываем, как прошел дорожный сезон в Барнауле и какие объекты привели в порядок.

Какие дороги отремонтировали по нацпроекту?

12 участков. В настоящее время работы уже завершены на всех объектах, их протяженность – около 28 километров:

– проспект Космонавтов (от ул. Солнечная Поляна до Гоньбинского тракта);

– улица Гущина (от ул. Попова до ул. Кавалерийской);

– улица Островского (от ул. Юрина до ул. Гущина);

– улица Водозаборная (от Змеиногорского тракта до здания № 3/41 по ул. Водозаборной);

– улица 1905 года (от ул. Советской до ул. Профинтерна);

– проезд 9-й Заводской (от ул. Квартал, 953а до здания № 9/1);

– улица Радужная (от ул. Мамонтова до границы с г. Барнаулом);

– улица Гридасова (от ул. Малахова до ул. Власихинской);

– улица Просторная (от ул. Тихой до ул. Юрина);

– улица Звездная (от Павловского тракта до ул. Трактовой);

– на участках улиц Малахова и Интернациональная дорожные работы выполнены, завершается благоустройство территории.

По итогам 2023 года нормативность автомобильных дорог, включенных в национальный проект, должна увеличиться с 78,25 до 82,70%.

А какую-нибудь новую дорогу построят?

Да, в этом году началось строительство современной дороги по улице 65 лет Победы на участке от ул. Сергея Семенова до Павловского тракта. На ее возведение из различных источников бюджета направили более 250 миллионов рублей. Сейчас завершаются работы по устройству ливневой канализации и обратной отсыпке. В следующем году подрядчик приступит к укладке асфальта на подготовленном основании. Также на улице сделают тротуары и велодорожку, парковочные карманы и остановочные площадки. В рамках благоустройства на участке высадят более 230 деревьев и посеют газон.

Какие дороги отремонтировали не в рамках нацпроекта?

В краевой столице действует несколько муниципальных программ по развитию дорожно-транспортной системы. Так, например, по программе "Развитие дорожно-транспортной системы города" уже привели в порядок 20 участков дорог на сельских и поселковых территориях.

Также в этом году в рамках проекта поддержки местных инициатив отремонтировали девять объектов, в том числе дороги рядом с образовательными учреждениями. Все работы ведутся специалистами МБУ "Автодорстрой" Барнаула в рамках целевой субсидии.

А вот по программе поддержки местных инициатив в 2023 году отремонтировали пять участков дорог. Асфальтированное полотно появилось на улице Новой в поселке Пригородном, улице Весенней в поселке Научный Городок, а также улице Солнечной в поселке Березовка. Щебень уложили на улице Ивкина на станции Ползуново, улице Волжской вдоль реки Барнаулки в поселке Борзовая Заимка.

В общей сложности специалисты "Автодорстроя" в этом году заасфальтировали более 53 тысяч квадратных метров дорог. Выполнен локальный ремонт более 120 дорожных участков во всех районах города. Построены новые тротуары по улице Малахова (от Малахова, 44 до улицы Юрина), по улице Чехова (от ул. Чехова, 26 до Чехова, 19) и еще 11,5 тысячи квадратных метров тротуаров отремонтировано.

Сколько денег потратили на ремонт и строительство дорог?

В 2023 году городу Барнаулу на строительство, реконструкцию и ремонт уличной дорожной сети города из федерального, краевого и городского бюджетов было направлено порядка 2,5 млрд рублей.

Как шли работы по реконструкции путепровода на проспекте Ленина?

Согласно графику. Все работы планируют завершить к 30 ноября. В этом году на малом путепроводе уложили нижний и выравнивающий слой асфальтобетона, укладывают трамвайные пути по проспекту Ленина со стороны Дома быта, на пересечении с улицей Кулагина рельсы уже лежат.

На большом путепроводе полностью завершено бетонирование монолитных плит. Далее на первом и втором пролетах сделают гидроизоляцию, на третьем пролете эти работы уже ведутся, после чего начнется устройство трамвайных путей. Завершается отсыпка основания на подъезде со стороны ТЦ "Пионер" под укладку асфальтового покрытия.

В общей сложности на ремонт путепровода будет направлено более 2 миллиардов рублей.