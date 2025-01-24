Какие дороги отремонтируют и построят в Барнауле в 2025 году. Карта

Рассказываем о дорожном плане в краевой столице

24 января 2025, 07:00, ИА Амител

Дорожный ремонт в Барнауле / Фото: сайт города

Администрация Барнаула опубликовала список работ на дорожный сезон 2025 года. Планируется строительство новых дорог, а также реконструкция уже существующих магистралей. Рассказываем, какие именно объекты намерены обновить в этом году и сколько денег на это потратят.

Какие дороги построят в Барнауле?

В 2025 году запланировано строительство автомобильной дороги по ул. Багряной, от ул. Солнечная Поляна до ул. 65 лет Победы протяженностью 850 метров. На работы выделили 98,7 миллиона рублей.

В рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" запланированы работы по завершению реконструкции моста через реку Барнаулку по проезду Ташкентскому.

Какие дороги планируют отремонтировать?

В этом году власти Барнаула приведут в порядок десять участков. После завершения нацпроекта "Безопасные качественные дороги", масштаб работ выглядит скромнее, чем на протяжении последних лет.