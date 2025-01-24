Какие дороги отремонтируют и построят в Барнауле в 2025 году. Карта
Рассказываем о дорожном плане в краевой столице
24 января 2025, 07:00, ИА Амител
Администрация Барнаула опубликовала список работ на дорожный сезон 2025 года. Планируется строительство новых дорог, а также реконструкция уже существующих магистралей. Рассказываем, какие именно объекты намерены обновить в этом году и сколько денег на это потратят.
Какие дороги построят в Барнауле?
В 2025 году запланировано строительство автомобильной дороги по ул. Багряной, от ул. Солнечная Поляна до ул. 65 лет Победы протяженностью 850 метров. На работы выделили 98,7 миллиона рублей.
В рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" запланированы работы по завершению реконструкции моста через реку Барнаулку по проезду Ташкентскому.
Какие дороги планируют отремонтировать?
В этом году власти Барнаула приведут в порядок десять участков. После завершения нацпроекта "Безопасные качественные дороги", масштаб работ выглядит скромнее, чем на протяжении последних лет.
- ул. Малахова, от ул. Сухэ-Батора до ул. Антона Петрова – 2 км;
- ул. Сергея Ускова, от ул. Взлетной до малого Павловского тракта – 0,51 км;
- ул. Чернышевского, от пер. Малого Прудского до здания № 295а по ул. Чернышевского – 0,5 км;
- дорога от ул. Власихинской до стрелкового спортивного комплекса "Олимпийский" – 2,13 км;
- пер. Кауфмана, от ул. Фомина до Змеиногорского тракта – 0,32 км;
- ул. Зоотехническая, от ул. Герцена до Змеиногорского тракта – 1,8 км;
- ул. Малахова, от пр. Космонавтов до 9-го Заводского проезда – 0,7 км;
- ул. Меланжевая, от ул. Матросова до ул. Смирнова – 0,44 км;
- Павловский тракт, от ул. Георгиева до ул. Трактовой – 5,32 км;
- ул. Гоголя, от ул. Челюскинцев до пер. Малого Прудского – 0,42 км.
08:31:40 24-01-2025
Итого чуть более 11 км. дорог насчитал. К сожалению не нашел информации о протяженности дорог в городе. Но что-то мне подсказывает, что 11 км. это капля в море. Однако регресс налицо.