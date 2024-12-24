Какие дороги и мосты сделали в Алтайском крае по нацпроекту в 2024 году?

В 2024 году завершается пятилетний этап реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги"

24 декабря 2024, 12:35, ИА Амител

Дорога в Алтайском крае/ Фото предоставлено Минтрансом

В 2024 году в Алтайском крае активно реконструировали, строили, ремонтировали и улучшали дороги и мосты по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". По нему в регионе также обновляли общественный транспорт и повышали уровень безопасности на дорогах. В 2024 году пятилетний этап реализации нацпроекта завершается. Amic.ru рассказывает, что по нему сделали в этом году и за прошедшие пять лет.

Реконструкция и ремонт дорог

В 2024 году в крае реконструировали более 220 километров дорог, или 71 дорожный объект. Работы шли в Барнауле, Новоалтайске и в Бийске. Так, в Барнауле отремонтировали 19 участков дорог, в Новоалтайске – семь, в Бийске – пять. Работы значительно улучшили состояние дорожного покрытия и повысили комфортность передвижения в регионе, отметили в Минтрансе.

Также большие работы провели на участках региональных дорог: Крутиха – Панкрушиха – Хабары – Славгород – граница Республики Казахстан, Алейск – Буканское, Алтайское – Ая – "Бирюзовая Катунь", Бийск – Карабинка – граница Республики Казахстан и других. Особое внимание уделили туристическим направлениям, опорной сети и дорогам, ведущим к социально значимым объектам.

Ремонт дорог / Фото: Минтранс

Ремонт мостов

По нацпроекту шел и ремонт мостов. В 2024 году восстановили четыре ключевых моста на трассах Акатьево – Сузоп – Новотроицк в Солтонском районе через реку Неню, в Хабарах – через Бурлу, в Косихинском районе – через Жилиху, а также путепровод через железнодорожные пути в Барнауле. На это направили более 170 млн рублей.

Обновление пассажирского транспорта

Благодаря федеральному финансированию, в регион пришло 65 новых автобусов общей стоимостью 800 миллионов рублей. Большая часть техники – 41 автобус – отправились в Барнаул, остальные распределили между Алейском, Заринском, Славгородом, Локтевским, Каменским и Змеиногорским районами.

Повышение безопасности на дорогах

Чтобы повысить безопасность и предотвратить перегрузку транспортных средств на трассе А-321 Горняк – Староалейское в Рубцовском районе установили пункт весогабаритного контроля, который оснащен современными средствами измерения. Они позволяют контролировать общий вес грузовиков, нагрузку на оси и их габариты. Кроме того, система следит за соблюдением скоростного режима и помогает предотвратить выезд на встречную полосу.

В тестовом режиме пункт запустится с 27 декабря 2024 года, проверка оборудования будет продолжаться до 26 марта 2025-го. В этот период информацию о нарушениях не станут передавать в надзорные органы. Однако данные о тех автомобилистах, которые не соблюдают ПДД, будут публиковать на сайте КГКУ "Алтайавтодор".

Пункт весогабаритного контроля / Фото: Минтранс

Результаты пятилетки

В 2024 году завершился пятилетний этап нацпроекта. За это время доля соответствующих нормативам дорог выросла на 13,7% и в 2024 году достигла 51,3%. Доля приведенной к нормативам дорожной сети городских агломераций увеличилась на 21,37% и составила 86,7%. А число автомобильных дорог опорной сети, которые соответствуют нормативу, выросло до 68%.

Всего за время реализации проекта в крае в нормативное состояние привели около 4,5 тысячи километров дорог. Тем самым, отметили в региональном Минтрансе, национальный проект "Безопасные качественные дороги" оказал "значительное влияние на развитие транспортной инфраструктуры региона, повысив безопасность и удобство перемещения для всех участников дорожного движения".

Подробнее о том, какие магистрали строили и ремонтировали в Алтайском крае в 2024 году, можно прочитать здесь.