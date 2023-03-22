Какие дороги отремонтируют в Бийске в 2023 году и сколько денег на них потратят?

В наукограде наведут порядок на восьми дорогах

22 марта 2023, 08:01, Вячеслав Кондаков

Фото: amic.ru

Восемь дорог отремонтируют в Бийске в 2023 году. Сейчас мэрия наукограда ищет подрядчика, который выполнит все работы. Рассказываем, какие дороги приведут в порядок и сколько денег на это потратят.

Итак, какие дороги отремонтируют в Бийске?

Ремонтные работы пройдут на восьми участках:

ул. Разина (от ул. Социалистической до ул. Мартьянова);

пер. Дружный (от ул. Горно-Алтайской до ул. Ударной);

ул. Воинов-Интернационалистов (от ул. Социалистической до пер. Мартьянова);

пер. Омский (от ул. Горно-Алтайской до ул. Ударной);

ул. Иртышская (от ул. Социалистической до кругового движения по ул. Каховской, включая перекрёсток с круговым движением);

ул. Социалистическая (западная сторона от ул. Васильева до ул. Ударной);

ул. Ташкентская (от остановки "УПТК" до остановки "Школа № 33");

ул. Прибыткова (от ул. Радищева до ул. Докучаева).

Сколько денег потратят на ремонт и когда он закончится?

В этом году на то, чтобы избавить хотя бы несколько мест в Бийске от ям, потратят 365 миллионов рублей. Надо отметить, что это довольно большая сумма для второго по численности города Алтайского края. Подрядчик обязан будет завершить все работы до 15 сентября.

А что ещё отремонтируют в Бийске в 2023 году?

Также этим летом пройдёт реконструкция коммунального моста через Бию. На это потратят 150 миллионов рублей. Реконструкция переправы может вызвать транспортный коллапс: именно по этому мосту туристы ездят отдыхать в соседнюю Республику Алтай и уже весной Бийск может "встать" в огромных пробках. Кроме того, недовольны и сами жители наукограда. Теперь им придётся искать альтернативные объезды, чтобы добраться из одной части города в другую. Туристам, правда, будет немного проще: они могут воспользоваться обходом Бийска, который возвели в 2013 году за три миллиарда рублей.