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Какие дороги перекроют в Барнауле 24 мая для проведения полумарафона "ЗаБег.РФ"?

Движение транспорта ограничат с 09:00 до 18:00 на трех участках дорог в центре города

23 мая 2025, 13:00, ИА Амител

"ЗаБег.РФ-2024" в Барнауле / Фото: Алина Богомолова / amic.ru
"ЗаБег.РФ-2024" в Барнауле / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

В Барнауле в субботу, 24 мая, пройдет Всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ", в связи с этим с утра и до вечера будет ограничено движение транспортных средств на трех участках дорог в центре города.

Движение перекроют с 09:00 до 18:00 на следующих участках:

  • по всей ширине проезжей части улицы Молодежной – от проспекта Социалистического до проспекта Ленина;
  • по четной стороне проезжей части проспекта Ленина – от проспекта Строителей до улицы Гоголя;
  • по нечетной стороне проезжей части проспекта Ленина – от проспекта Строителей до улицы Короленко.

Барнаульская Госавтоинспекция призывает водителей с пониманием отнестись к вводимым ограничениям и заранее планировать маршрут движения.Напомним, Всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ" второй раз стартует в Барнауле. В 2024 году в масштабном мероприятии приняли участие более 1 тыс. человек. Как это было – смотрите в нашем фоторепортаже.

Барнаул Спорт дорожное движение

Комментарии 10

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Гость

13:05:05 23-05-2025

Зачем создавать проблемы автомобилистам и общественному транспорту? Есть трасса здоровья, есть стадионы. Там и бегайте. Сколько этот "О спорт-ты мир" будет продолжаться?

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Гость

13:50:56 23-05-2025

Гость (13:05:05 23-05-2025) Зачем создавать проблемы автомобилистам и общественному тран... Кому не нравится спорт давит диван дома)

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Гость

13:17:28 23-05-2025

просто они не знают что бег продлевает жизнь только зайцу.. тёмный народ

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Гость

13:19:54 23-05-2025

Задолбали, что вам в лесу то не бегается там и воздух свежее чем парящий асфальт

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Дюша

13:31:47 23-05-2025

Гость (13:19:54 23-05-2025) Задолбали, что вам в лесу то не бегается там и воздух свежее... Кто ж их в лесу увидит? Это же чистейшей воды ПИАР...

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Сегодня последний звонок у вып

11:14:02 24-05-2025

Гость (13:19:54 23-05-2025) Задолбали, что вам в лесу то не бегается там и воздух свежее... Сегодня выпускной у школ, все опоздали.

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серый

13:42:22 23-05-2025

погода вам в помощь бегите в дожде

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Гость

19:08:56 23-05-2025

серый (13:42:22 23-05-2025) погода вам в помощь бегите в дожде... Сегодня только вокруг больниц можно было бегать чтобы был шанс на спасение

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Гость

16:54:48 23-05-2025

Задолбали перекрывать ! Достала эта показуха наших чиновников ! За городом полно места, там и бегайте хоть до позеленения !

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ЦУМ ЖИВ!

08:53:42 24-05-2025

Оторвите уже свои холеные филе от диванов и пробегите десяток км! Не помрете - а помрете так до свадьбы заживет.

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