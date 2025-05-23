Какие дороги перекроют в Барнауле 24 мая для проведения полумарафона "ЗаБег.РФ"?

Движение транспорта ограничат с 09:00 до 18:00 на трех участках дорог в центре города

23 мая 2025, 13:00, ИА Амител

"ЗаБег.РФ-2024" в Барнауле / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

В Барнауле в субботу, 24 мая, пройдет Всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ", в связи с этим с утра и до вечера будет ограничено движение транспортных средств на трех участках дорог в центре города.

Движение перекроют с 09:00 до 18:00 на следующих участках:

по всей ширине проезжей части улицы Молодежной – от проспекта Социалистического до проспекта Ленина;

по четной стороне проезжей части проспекта Ленина – от проспекта Строителей до улицы Гоголя;

по нечетной стороне проезжей части проспекта Ленина – от проспекта Строителей до улицы Короленко.

Барнаульская Госавтоинспекция призывает водителей с пониманием отнестись к вводимым ограничениям и заранее планировать маршрут движения.Напомним, Всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ" второй раз стартует в Барнауле. В 2024 году в масштабном мероприятии приняли участие более 1 тыс. человек. Как это было – смотрите в нашем фоторепортаже.