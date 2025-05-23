Какие дороги перекроют в Барнауле 24 мая для проведения полумарафона "ЗаБег.РФ"?
Движение транспорта ограничат с 09:00 до 18:00 на трех участках дорог в центре города
23 мая 2025, 13:00, ИА Амител
"ЗаБег.РФ-2024" в Барнауле / Фото: Алина Богомолова / amic.ru
В Барнауле в субботу, 24 мая, пройдет Всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ", в связи с этим с утра и до вечера будет ограничено движение транспортных средств на трех участках дорог в центре города.
Движение перекроют с 09:00 до 18:00 на следующих участках:
- по всей ширине проезжей части улицы Молодежной – от проспекта Социалистического до проспекта Ленина;
- по четной стороне проезжей части проспекта Ленина – от проспекта Строителей до улицы Гоголя;
- по нечетной стороне проезжей части проспекта Ленина – от проспекта Строителей до улицы Короленко.
Барнаульская Госавтоинспекция призывает водителей с пониманием отнестись к вводимым ограничениям и заранее планировать маршрут движения.Напомним, Всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ" второй раз стартует в Барнауле. В 2024 году в масштабном мероприятии приняли участие более 1 тыс. человек. Как это было – смотрите в нашем фоторепортаже.
13:05:05 23-05-2025
Зачем создавать проблемы автомобилистам и общественному транспорту? Есть трасса здоровья, есть стадионы. Там и бегайте. Сколько этот "О спорт-ты мир" будет продолжаться?
13:50:56 23-05-2025
Гость (13:05:05 23-05-2025) Зачем создавать проблемы автомобилистам и общественному тран... Кому не нравится спорт давит диван дома)
13:17:28 23-05-2025
просто они не знают что бег продлевает жизнь только зайцу.. тёмный народ
13:19:54 23-05-2025
Задолбали, что вам в лесу то не бегается там и воздух свежее чем парящий асфальт
13:31:47 23-05-2025
Гость (13:19:54 23-05-2025) Задолбали, что вам в лесу то не бегается там и воздух свежее... Кто ж их в лесу увидит? Это же чистейшей воды ПИАР...
11:14:02 24-05-2025
Гость (13:19:54 23-05-2025) Задолбали, что вам в лесу то не бегается там и воздух свежее... Сегодня выпускной у школ, все опоздали.
13:42:22 23-05-2025
погода вам в помощь бегите в дожде
19:08:56 23-05-2025
серый (13:42:22 23-05-2025) погода вам в помощь бегите в дожде... Сегодня только вокруг больниц можно было бегать чтобы был шанс на спасение
16:54:48 23-05-2025
Задолбали перекрывать ! Достала эта показуха наших чиновников ! За городом полно места, там и бегайте хоть до позеленения !
08:53:42 24-05-2025
Оторвите уже свои холеные филе от диванов и пробегите десяток км! Не помрете - а помрете так до свадьбы заживет.