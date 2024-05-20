Вместе со всей страной. Как в Барнауле впервые прошел полумарафон "ЗаБег.РФ"

В масштабном мероприятии приняли участие 1000 человек

20 мая 2024, 08:25, ИА Амител

"ЗаБег.РФ-2024" в Барнауле / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

19 мая в Барнауле, как и по всей стране, прошел всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ-2024". Алтайский край впервые к нему присоединился.

Этот масштабный спортивный праздник собрал более 1000 человек, которые с энтузиазмом преодолевали дистанции в 1 км, 5 км, 10 км и 21,1 км. Во всех регионах России любители бега начали его одновременно: в 09:00 по московскому времени. Старт в Барнауле был дан в 13:00 на площади Советов.

Как это было – смотрите в нашем фоторепортаже.