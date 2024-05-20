Вместе со всей страной. Как в Барнауле впервые прошел полумарафон "ЗаБег.РФ"
В масштабном мероприятии приняли участие 1000 человек
20 мая 2024, 08:25, ИА Амител
"ЗаБег.РФ-2024" в Барнауле / Фото: Алина Богомолова / amic.ru
19 мая в Барнауле, как и по всей стране, прошел всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ-2024". Алтайский край впервые к нему присоединился.
Этот масштабный спортивный праздник собрал более 1000 человек, которые с энтузиазмом преодолевали дистанции в 1 км, 5 км, 10 км и 21,1 км. Во всех регионах России любители бега начали его одновременно: в 09:00 по московскому времени. Старт в Барнауле был дан в 13:00 на площади Советов.
Как это было – смотрите в нашем фоторепортаже.
08:39:42 20-05-2024
По асфальту бежать полумарофон та еще затея, коленки потом на выброс.
10:22:12 20-05-2024
08:39:42 20-05-2024
По асфальту бежать полумарофон та еще затея, коленки потом на выброс.
Если б бежали не по асфальту он бы уже не "полумарОфоном" назывался а трейлом.
11:17:20 20-05-2024
А в городе кроме проспекта Ленина ,реально, нет других мест для проведения бегов?
16:25:29 20-05-2024
Гость (11:17:20 20-05-2024) А в городе кроме проспекта Ленина ,реально, нет других мест... Конечно есть! На будущий год планируется забег по Строителей. От гостиницы Барнаул и до Павлика с возвратом к гостинице.
18:55:41 20-05-2024
Роман (08:39:42 20-05-2024) По асфальту бежать полумарофон та еще затея, коленки потом н... Если бегать не умеете, то вас любое покрытие убьет