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Вместе со всей страной. Как в Барнауле впервые прошел полумарафон "ЗаБег.РФ"

В масштабном мероприятии приняли участие 1000 человек

20 мая 2024, 08:25, ИА Амител

"ЗаБег.РФ-2024" в Барнауле / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

19 мая в Барнауле, как и по всей стране, прошел всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ-2024". Алтайский край впервые к нему присоединился.

Этот масштабный спортивный праздник собрал более 1000 человек, которые с энтузиазмом преодолевали дистанции в 1 км, 5 км, 10 км и 21,1 км. Во всех регионах России любители бега начали его одновременно: в 09:00 по московскому времени. Старт в Барнауле был дан в 13:00 на площади Советов.

Как это было – смотрите в нашем фоторепортаже. 

Барнаул Спорт фоторепортажи

Комментарии 5

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Роман

08:39:42 20-05-2024

По асфальту бежать полумарофон та еще затея, коленки потом на выброс.

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Андрей

10:22:12 20-05-2024

08:39:42 20-05-2024

По асфальту бежать полумарофон та еще затея, коленки потом на выброс.

Если б бежали не по асфальту он бы уже не "полумарОфоном" назывался а трейлом.

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Гость

11:17:20 20-05-2024

А в городе кроме проспекта Ленина ,реально, нет других мест для проведения бегов?

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Гость

16:25:29 20-05-2024

Гость (11:17:20 20-05-2024) А в городе кроме проспекта Ленина ,реально, нет других мест... Конечно есть! На будущий год планируется забег по Строителей. От гостиницы Барнаул и до Павлика с возвратом к гостинице.

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Гость

18:55:41 20-05-2024

Роман (08:39:42 20-05-2024) По асфальту бежать полумарофон та еще затея, коленки потом н... Если бегать не умеете, то вас любое покрытие убьет

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