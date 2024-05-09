Какие дороги перекроют в Барнауле 9 мая из-за Дня Победы?

Изучайте внимательно

09 мая 2024, 07:15, ИА Амител

Фото: сообщество "Транспорт в Барнауле"

Традиционно в Барнауле 9 мая перекроют несколько участков дорог в связи с празднованием Дня Победы. Где будет ограничено движение – читайте на amic.ru.

Итак, перекроют ли проспект Ленина?

Конечно. Четную часть проспекта Ленина от Строителей до улицы Гоголя. Нечетную – от проспекта Строителей до улицы Короленко с 8 часов до 17 часов. Именно там традиционно – на проспекте Ленина – проводят парад Победы.

Какие еще улицы перекроют?

Проезжую часть на улице Чкалова от пр. Комсомольского до пр. Ленина – с 8 до 12 часов;

проезжую часть на улице Димитрова от пр. Ленина до пр. Социалистического – с 8 до 23 часов;

проезжую часть ул. Молодежной от пр. Красноармейского до пр. Комсомольского – с 8 до 23 часов;

проезжую часть улицы Мерзликина от пр. Социалистического до пер. Геблера – с 8 до 23 часов;

проезжую часть пр. Социалистического от пр. Строителей до ул. Молодежной – с 8 до 23 часов;

подъездные пути к площади, в районе МБУК "Дворец культуры "Южный", по адресу ул. Чайковского, 21, – с 12 до 22 часов.

А будет в этом году на День Победы в Барнауле салют?

Нет. От салютов власти Алтайского края решили отказаться. Как пройдет День Победы в этом году – читайте в нашем материале.

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