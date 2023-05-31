Дмитрий Губерниев проведет благотворительный фестиваль в Барнауле

После гастроли "Белого парохода" продолжатся в Бийске и Республике Алтай

31 мая 2023, 09:04, ИА Амител

Фото: телеграм-канал "Реальный Губер"

Известный российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев приедет в Барнаул. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.

Губерниев будет ведущим концертной программы благотворительного фестиваля "Белый пароход". 1 июня, в День защиты детей, праздничный концерт пройдёт в филармонии.

Вместе с Дмитрием Губерниевым в Барнаул приедет оперная певица Любовь Петрова, джазмен Александр Покидченко, участники музыкальных телешоу "Квартет ПРО".

После Барнаула гастроли "Белого парохода" продолжатся в Бийске и Республике Алтай.