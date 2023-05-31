Дмитрий Губерниев проведет благотворительный фестиваль в Барнауле
После гастроли "Белого парохода" продолжатся в Бийске и Республике Алтай
31 мая 2023, 09:04, ИА Амител
Фото: телеграм-канал "Реальный Губер"
Известный российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев приедет в Барнаул. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.
Губерниев будет ведущим концертной программы благотворительного фестиваля "Белый пароход". 1 июня, в День защиты детей, праздничный концерт пройдёт в филармонии.
Вместе с Дмитрием Губерниевым в Барнаул приедет оперная певица Любовь Петрова, джазмен Александр Покидченко, участники музыкальных телешоу "Квартет ПРО".
После Барнаула гастроли "Белого парохода" продолжатся в Бийске и Республике Алтай.
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