Какие дороги перекроют в Барнауле во время празднования Дня России?

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12 июня 2024, 07:25, ИА Амител

Фото: сообщество транспорта Барнаула

12 июня в Барнауле с размахом будут отмечать День России. В центре краевой столицы в течение всего дня будут проходить концерты, викторины, конкурсы и другие развлекательные мероприятия. По случаю праздника в Барнауле перекроют несколько участков дорог. Рассказываем, какие именно.

Перекроют ли площадь Сахарова?

Конечно. Именно там основная площадка праздника. Поэтому площадь Сахарова перекроют с 08:00 11 июня до 15:00 13 июня. Также нельзя будет проехать по улице Мерзликина – от проспекта Социалистического до переулка Геблера – с 08:00 до 23:00 12 июня.

В мэрии Барнаула призывают водителей быть внимательными и заранее планировать маршруты.

А какие участки еще перекроют?

Проспект Социалистический от улицы Пушкина до улицы Ползунова (пл. Свободы) с 07:00 до 11:00 час. 12 июня.

И как тогда будет ходить общественный транспорт?

Автобусы будут ходить по следующим маршрутам:

№ 20 – при движении на конечный остановочный пункт "Поселок Лесной": пр. Красноармейский – ул. Гоголя – пр. Ленина, далее – по маршруту, в обратном направлении без изменений;

№ 55 – при движении на конечный остановочный пункт "Площадь Победы": пр. Красноармейский – ул. Ползунова – пр. Ленина, далее – по маршруту, в обратном направлении без изменений;

№ 70 – при движении на конечный остановочный пункт "Площадь Победы": пр. Красноармейский – ул. Ползунова – пр. Ленина, далее – по маршруту, в обратном направлении без изменений;

№ 73 – при движении на конечный остановочный пункт "Площадь Спартака": пр. Красноармейский – разворот на ул. Ползунова – пр. Красноармейский, в обратном направлении без изменений;

№ 109, № 109оп – при движении на конечные остановочные пункты "Поселок Центральный", "Улица Опытная станция" соответственно: пр. Ленина – ул. Пушкина – пр. Красноармейский – разворот на ул. Гоголя – пр. Красноармейский, далее – по маршрутам, в обратном направлении без изменений.