В Барнауле из-за Дня России перекроют две дороги
Ограничения будут действовать на Социалистическом проспекте и улице Мерзликина
05 июня 2024, 11:15, ИА Амител
Флаг России / Фото: unsplash.com
В Барнауле перекроют два участках дорог из-за подготовки и празднования Дня России, сообщили в мэрии.
Ограничения будут действовать:
- на проспекте Социалистическом – от улицы Молодежной до улицы Димитрова с 08:00 11 июня до 15:00 13 июня;
- на улице Мерзликина – от проспекта Социалистического до переулка Геблера с 08:00 до 23:00 12 июня.
Водителей просят быть внимательными и заранее планировать маршруты.
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