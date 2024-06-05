В Барнауле из-за Дня России перекроют две дороги

Ограничения будут действовать на Социалистическом проспекте и улице Мерзликина

05 июня 2024, 11:15, ИА Амител

Флаг России / Фото: unsplash.com

В Барнауле перекроют два участках дорог из-за подготовки и празднования Дня России, сообщили в мэрии. Ограничения будут действовать: на проспекте Социалистическом – от улицы Молодежной до улицы Димитрова с 08:00 11 июня до 15:00 13 июня;

на улице Мерзликина – от проспекта Социалистического до переулка Геблера с 08:00 до 23:00 12 июня. Водителей просят быть внимательными и заранее планировать маршруты.