Какие дороги в Барнауле перекроют 23 февраля и как будет ходить транспорт?

На несколько часов в краевой столице изменится схема движения для транспорта

21 февраля 2023, 07:30, ИА Амител

Фото: сообщество транспорта Алтайского края

В Барнауле 23 февраля по случаю празднования Дня защитника Отечества временно изменится схема движения для транспорта. Рассказываем, какие дороги закроют и как ездить автолюбителям в этот день.

Какие дороги закроют для авто 23 февраля в Барнауле?

С 06:00 до 13:00 будет временно перекрыто движение по улице Пушкина (от проспекта Ленина до Социалистического). Другие участки перекрывать в этот день не будут.

А общественный транспорт тоже будет ходить по-другому?

Да. Будьте внимательны: на это время изменится движение нескольких автобусов:

№ 20: при движении на конечную остановку "Площадь Спартака": Ленина – Гоголя – Социалистический – Пушкина, в обратном направлении без изменений;

№ 47, 55, 70р: при движении в сторону проспекта Красноармейского: Ленина – Гоголя – Социалистический – Пушкина – Красноармейский, далее по маршрутам, в обратном направлении без изменений;

№ 109, 109оп: при движении в сторону проспекта Красноармейского: Ленина – Гоголя – Социалистический – Ползунова – Красноармейский, далее по маршрутам, в обратном направлении без изменений.

В мэрии краевой столицы просят водителей быть внимательными при проезде указанного участка дороги, по возможности заранее выбирать маршруты объезда.