Какие "туристические" дороги отремонтировали в Алтайском крае в 2023 году
Региональные власти вложили большие средства для удобства туристов
06 января 2024, 07:07, ИА Амител
Сразу несколько участков дорог, ведущих к туристическим местам, отремонтировали в 2023 году в Алтайском крае. Именно по ним тысячи туристов ездят отдыхать, и власти региона стараются сделать так, чтобы дороги были ровными. Какие именно трассы сделали – в нашем материале.
Какие дороги сделали?
В общей сложности пять трасс протяженностью 39 километров. На трассе Романово – Завьялово – Баево – Камень-на-Оби в Баевском районе дорожники обновили два участка длиной 6 километров. Именно она ведет к популярному соленому озеру в селе Завьялово.
Восемь километров обновили на дороге Бийск – Белокуриха в Смоленском районе, ведущей к знаменитым санаториям. На участке уложили новое полотно, укрепили обочины асфальтогранулятом, установили металлическое барьерное ограждение и дорожные знаки, нанесли разметку из термопластика.
Обновили участки на дороге Алейск – Чарышское в двух районах: Усть-Калманском и Чарышском. Общая протяженность обновленных участков составила порядка 11 км. Трасса входит в опорную сеть региона, также по ней осуществляется туристический маршрут к природным достопримечательностям Чарышского района: водопаду Аврора и Спартак, а также к горе Колокольня.
В Славгородском районе на участке от города Славгорода до села Бурсоль обновили 9 км. Трасса ведет к курортному городу Яровое и Малиновому озеру.
Пять километров обновили на трассе Курья – Колывань – Бугрышиха в Курьинском районе. По этому участку туристы ездят на озеро Белое, озеро Моховое, гору Синюха.
А сколько дорог вообще отремонтировали на Алтае в 2023 году?
Много. В 2023 году на все работы власти региона направили почти 23,5 миллиарда рублей. На эти деньги удалось построить и отремонтировать около 800 километров дорог. В рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в Алтайском крае в уходящем году обновили порядка 170 объектов на общую сумму 5 миллиардов рублей.
21:18:36 06-01-2024
а почему, когда едешь по дороге из Алейска в Белокуриху, через Усть-Калманку и Огни, нет ни одного указателя на Белокуриху? Как будто Белокуриха, это не здравница федерального значения🧐. И когда сделают нормальную дорогу от Огней до Петропавловского? Ехать просто невозможно, сплошные ямы, буераки и крупная щебёнка
14:12:06 07-01-2024
user (21:18:36 06-01-2024) а почему, когда едешь по дороге из Алейска в Белокуриху, чер... Хватит поклонятся всем этим европейским ценностям с автобанами.
10:55:17 07-01-2024
Когда обозначат населенный пункт между с Антоньевка и Петропавловское. 3 км от с Антоньевка ( относится к сельсовету. С. Антоньевка . Историческое название деревня Курская , была основана в 1914 году ) ?.