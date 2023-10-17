НОВОСТИКультура

Спектакль об американской тюрьме по книге Марии Бутиной покажут в Барнауле

"Тюремный дневник" поставили в "Театре на Бутырке" и теперь везут на Алтай

17 октября 2023, 07:15, ИА Амител

Фото: пресс-служба ФСИН РФ
Фото: пресс-служба ФСИН РФ

Спектакль "Тюремный дневник" по книге депутата Госдумы Марии Бутиной об американской тюрьме покажут в Барнауле. Об этом журналистам во время пресс-конференции сообщила врио министра культуры Алтайского края Елена Безрукова.

Автором инсценировки и режиссером стал действующий сотрудник центра обеспечения учебно-воспитательной работы ФСИН России Роман Залиев. Роли исполнили Ольга Осипова, Сергей Лазарев, Татьяна Макурина, Сергей Еремеев и Ирина Шварц – актеры "Театра на Бутырке". В прошлом году постановку уже показали в Санкт-Петербурге. С тех пор ее показывают в учреждениях ФСИН, а сейчас творческая группа вместе с Марией Бутиной приедет в Барнаул.

"Это история Марии Бутиной, человека, который родился в Барнауле. Она полтора года провела в американской колонии. Это спектакль о том, что она там пережила", – пояснила журналистам Елена Безрукова.

Уроженку Алтайского края Марию Бутину арестовали в Соединенных Штатах в июле 2018 года и приговорили к 18 месяцам тюремного заключения за "сговор с целью работы на иностранное правительство". В конце 2019-го Бутину выпустили на свободу. После этого она написала книгу "Тюремный дневник".

"Очень важно, чтобы эту историю узнали как можно больше россиян, особенно молодежи, тогда мои страдания были не напрасны. И дай Бог никому больше не придется так дорого платить за наивность в отношении "западной демократии", – говорила о постановке "Тюремный дневник" Мария Бутина.

Спектакль покажут до конца 2023 года в концертном зале "Сибирь".

Кадр из видео

Тюремный спектакль по книге алтайской "шпионки" Бутиной показали в Питере

Сама Бутина была на показе и вышла на поклон вместе с артистами
НОВОСТИОбщество

Алтайский край культура театр

Комментарии 56

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Гость

07:18:20 17-10-2023

Прикольно. Может книгу можно в инете найти бесплатно. Примерно понятно, что она написала, но все равно интересно, она там была

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Гость

08:55:52 17-10-2023

Гость (07:18:20 17-10-2023) Прикольно. Может книгу можно в инете найти бесплатно. Пример... Примерно понятно что она там написала ??? ) Так иногда возмешь книгу в руки и подумаешь:"Ну я примерно представляю,что там написано."

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Гость

14:59:13 17-10-2023

Гость (07:18:20 17-10-2023) Прикольно. Может книгу можно в инете найти бесплатно. Пример... какая одухотворенность!!! пиндосовской жизнью интересуешься?пятая колонна? или так от скудности....

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Гость

07:48:50 17-10-2023

Нынешние герои.. Бабёшка сожительствующая с богатым америкосом, пропагандирующая оружие и нарушаются законы чужой страны

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Гость

08:59:51 17-10-2023

Гость (07:48:50 17-10-2023) Нынешние герои.. Бабёшка сожительствующая с богатым америко... Те же штампы с уже пожелтевшей методички...С утра на трудовом посту ?))

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Гость

12:29:44 17-10-2023

Гость (08:59:51 17-10-2023) Гость (07:48:50 17-10-2023) Нынешние герои.. Бабёшка ... а ты я понимаю на добровольных началах, тв рулит!!!

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Гость

11:56:16 17-10-2023

Гость (07:48:50 17-10-2023) Нынешние герои.. Бабёшка сожительствующая с богатым америко... ну что вы так? может, она станет нашим президентом, ведь и фамилии похожие у них

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Гость

12:28:20 17-10-2023

Гость (07:48:50 17-10-2023) Нынешние герои.. Бабёшка сожительствующая с богатым америко... жалко америкоса, ну ладно мы, ну а ему то зачем такое сокровище?

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Гость

08:51:07 17-10-2023

куда культура РФ катится?, зэчка стала "героем"...

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Гость

09:00:58 17-10-2023

Гость (08:51:07 17-10-2023) куда культура РФ катится?, зэчка стала "героем"...... Достоевский бы в гробу перевернулся.

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Гость

09:09:56 17-10-2023

Гость (08:51:07 17-10-2023) куда культура РФ катится?, зэчка стала "героем"...... Не только героем, но и депутатом

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Гость

12:30:33 17-10-2023

Гость (08:51:07 17-10-2023) куда культура РФ катится?, зэчка стала "героем"...... какая территория, такие и герои

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Гость

09:12:48 17-10-2023

Как и куда написать петицию о недопущении этого сатонизма?

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Гость

09:59:46 17-10-2023

Гость (09:12:48 17-10-2023) Как и куда написать петицию о недопущении этого сатонизма?... Сатанизм,это потому что про любимых тобой пиндосов написала что-то не то ? Не на ту тему.

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Гость

12:31:48 17-10-2023

Гость (09:59:46 17-10-2023) Сатанизм,это потому что про любимых тобой пиндосов написала ... ты то хоть дальше Барнаула выезжала убогая?

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Гость

13:15:19 17-10-2023

Гость (12:31:48 17-10-2023) ты то хоть дальше Барнаула выезжала убогая?... Ты саму книгу-то читала?А то получается:"И книгу не читала и спектаклю не смотрела, потому что авторша некрасивая".

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Гость

13:33:53 17-10-2023

Гость (13:15:19 17-10-2023) Ты саму книгу-то читала?А то получается:"И книгу не читала ... ты почитаешь и посмотришь, чем тебе еще заняться то? в чужом белье покопаешься, коли уж своей жизни нет

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Гость

13:08:47 17-10-2023

Гость (09:12:48 17-10-2023) Как и куда написать петицию о недопущении этого сатонизма?... Путину

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Гость

10:13:57 17-10-2023

В США официально было заявлено, что она привлечена к ответственности за деятельность в интересах России, поэтому многим русофобским тварям она не нравится, бандеровцам и российским пробандеровцам

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Гость

12:43:39 17-10-2023

Гость (10:13:57 17-10-2023) В США официально было заявлено, что она привлечена к ответст... жалко тебя....жизни личной нет, все телевизор забрал...

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Гость

13:21:54 17-10-2023

Гость (12:43:39 17-10-2023) жалко тебя....жизни личной нет, все телевизор забрал...... Хоть не твой зомбосайт

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Гость

13:45:02 17-10-2023

Гость (13:21:54 17-10-2023) Хоть не твой зомбосайт...слабенькая умом, старенькая, необласканная, злая....))))

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Гость

15:10:58 17-10-2023

Гость (13:45:02 17-10-2023) ... слабенькая умом, старенькая, необласканная, злая -- ну не переживай так, зато смешишь нас тут

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Гость

10:24:34 17-10-2023

Упоминание о связи этой девицы с Алтайским краем кладет тень на всех жителей региона.

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Гость

10:26:54 17-10-2023

Я не русофоб (сама русская), не бандеровка и не российская пробандеоовка, но от Бутиной тошнит . В латексе "работала" на Россию - это каким образом? Понятно, каким. Ее слишком много. Скромнее надо быть "нашей латексной шпиёнке".

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Гость

11:08:02 17-10-2023

Гость (10:26:54 17-10-2023) Я не русофоб (сама русская), не бандеровка и не российская п... Так у вас претензии не к ее деятельности, а к ее поведению, чтобы была скромнее. Давайте честно, бабские претензии. Типа, может она и делает, что то, что не нравится пробандеровцем, но не скромно. У нас еще есть российская шпионка, Чапман, она наверное вообще вас может вывести из себя, потому что она еще и красивая

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Гость

12:23:06 17-10-2023

Гость (11:08:02 17-10-2023) Так у вас претензии не к ее деятельности, а к ее поведению, ... Помимо "шпиеёнства" что умного она сказмла и сделала? Сплошные штампы и заезженные пластинки. Вещает прописные истины. Собственных толковых нет.

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Гость

13:32:01 17-10-2023

Гость (12:23:06 17-10-2023) Помимо "шпиеёнства" что умного она сказмла и сделала? Сплош... Ну так за отдельные прописные истины пропиндосы могут посадить. Она рискует. Если пропиндос из тюрьмы выйдет и к в власти придет, она может с ним местами поменяться. Он ее принципиально может туда же направить, куда она к нему ездила

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Гость

12:39:00 17-10-2023

Гость (11:08:02 17-10-2023) Так у вас претензии не к ее деятельности, а к ее поведению, ... бандеровцев видела хоть в глаза? или телевизор рассказал?

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Гость

12:48:11 17-10-2023

Гость (12:39:00 17-10-2023) бандеровцев видела хоть в глаза? или телевизор рассказал?... А как понять, что человек бандеровец? а то вдруг я уже (простигосподи)

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Гость

12:57:25 17-10-2023

Гость (12:48:11 17-10-2023) А как понять, что человек бандеровец? а то вдруг я уже (прос... ну вы спросите у тех кого телевизор забрал, когда в личной жизни бардак, или неустроенность, всегда найдется тот на кого льют негатив, телевизор подогревает внутреннее состояние, не обращайте внимание, это просто злыдни- лузеры

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Гость

13:26:36 17-10-2023

Гость (12:48:11 17-10-2023) А как понять, что человек бандеровец? а то вдруг я уже (прос... Если за бандеровцев, то уже

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Гость

14:36:34 17-10-2023

Гость (13:26:36 17-10-2023) Если за бандеровцев, то уже... не переживай за бандеровцев, Аннушка пролила уже маслице...

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Гость

15:12:30 17-10-2023

Гость (14:36:34 17-10-2023) не переживай за бандеровцев, Аннушка пролила уже маслице...... Ну да выше новость про начало. Если правда

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Гость

13:24:38 17-10-2023

Гость (12:39:00 17-10-2023) бандеровцев видела хоть в глаза? или телевизор рассказал?... Так вот она ты

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Гость

13:03:47 17-10-2023

Гость (11:08:02 17-10-2023) Так у вас претензии не к ее деятельности, а к ее поведению, ... да вы я смотрю в теме, недостаток внимания? проблемы в личной жизни? всех шпионок знаете... этим живете?

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Гость

13:43:03 17-10-2023

Гость (13:03:47 17-10-2023) да вы я смотрю в теме, недостаток внимания? проблемы в лично... Нет, чисто хобби. Чапман больше интересна, как красивая девочка. Бутина интересна как барнаулка, тоже бывшая студентка АГУ, которая американцам, поставляющим сейчас оружие бандеровцам, не понравилась. Кто ее садил, где Барнаул то не знают, а ее знают

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Гость

13:56:18 17-10-2023

Гость (13:43:03 17-10-2023) Нет, чисто хобби. Чапман больше интересна, как красивая дево... интересна, как красивая....всегда думал, что люди интересны по уму, заниженная самооценка по внешности? ущербность заполняете передачами где все плохие и все враги? как бы тешите свое эго, а не пробовали жить своей жизнью?

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Гость

15:16:28 17-10-2023

Гость (13:43:03 17-10-2023) Нет, чисто хобби. Чапман больше интересна, как красивая дево... хобби подглядывать за Чапман? странное хобби, пугаете своим "многообразным", внутренним миром...

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Гость

15:21:33 17-10-2023

Гость (11:08:02 17-10-2023) Так у вас претензии не к ее деятельности, а к ее поведению, ... какая убогость!!! телевизор из всех щелей торчит...

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Гость

12:06:53 17-10-2023

У нашей культуры, похоже, будущее - это её прошлое ((( Вопрос - зачем, кому это интересно??

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Гость

12:21:24 17-10-2023

Где-то в России мама говорит своей дочери: "Вот смотри и учись у Марии Бутиной - она отсидела в Американской тюрьме и стала знаменитым и популярным депутатом и теперь ей можно не работать до конца жизни"

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Гость

12:29:16 17-10-2023

От смеха чуть не помер, сценаристка театралка ха ха.

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Гость

12:36:39 17-10-2023

ей бы в русских сказках играть, Милляр бы отдыхал...

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Гость

13:17:37 17-10-2023

Кто спонсор театральной постановки?

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Гость

13:22:01 17-10-2023

Здесь бы обсуждать содержание книги или спектакля,но пропиндосники совсем о другом )

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Гость

13:39:38 17-10-2023

Гость (13:22:01 17-10-2023) Здесь бы обсуждать содержание книги или спектакля,но пропинд... Обсуждать нечего, поэтому повернули на другое)))

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Гость

13:40:36 17-10-2023

Гость (13:22:01 17-10-2023) Здесь бы обсуждать содержание книги или спектакля,но пропинд... зачем тебе? сходишь на спектакль, приобщишься к высокой культуре, по телевизору посмотришь передачи про пропиндосников.... полегчает.....

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Гость

13:48:20 17-10-2023

Гость (13:40:36 17-10-2023) зачем тебе? сходишь на спектакль, приобщишься к высокой куль... Сейчас телевизор уже никто не смотрит, пропиндосов можно на амике послушать, потому что демократия. Во время сво

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Гость

14:04:12 17-10-2023

Гость (13:48:20 17-10-2023) Сейчас телевизор уже никто не смотрит, пропиндосов можно на... пропиндосов обсуждаешь, сам то дальше Барнаула где был? чтобы было сравнение и понятие...не надо рассказывать пропаганду в собственной плохой интерпретации, не интересно, докажи людям, что твоя жизнь круче , богаче чем у пропиндосников, расскажи про факты жизни, об увиденном, или кроме зависти и злости ничего нет?

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Гость

15:13:56 17-10-2023

Гость (14:04:12 17-10-2023) пропиндосов обсуждаешь, сам то дальше Барнаула где был? чтоб... Зачем дальше Барнаула, они и здесь есть

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Гость

15:34:14 17-10-2023

Гость (15:13:56 17-10-2023) Зачем дальше Барнаула, они и здесь есть... бойся!!! старший брат бдительно смотрит за тобой, невыездной ты наш!!!))))

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Гость

14:08:22 17-10-2023

Гость (13:48:20 17-10-2023) Сейчас телевизор уже никто не смотрит, пропиндосов можно на... демократия говоришь? ну выйди, вырази свое мнение, посмотрим, как обласкает тебя демократия, только скулить про цены и тарифы в комментах, где тебе ничего не будет и можете

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Гость

15:17:10 17-10-2023

Гость (14:08:22 17-10-2023) демократия говоришь? ну выйди, вырази свое мнение, посмотрим... Ну ты вышел и выразил, и тебе никто ничего не сделал, потому что ты нахрен никому не нужен. Ты тут уже навырожал против власти, но ни одно уполномоченное лицо не заинтересовалось, может только поржали

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Гость

15:31:22 17-10-2023

Гость (15:17:10 17-10-2023) Ну ты вышел и выразил, и тебе никто ничего не сделал, потому... " уполномоченное лицо", уже поржал...)))) из бывших чтоль???

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Гость

21:20:44 17-10-2023

Ещё следует по этой её писанине из 20-ти частей сериал снять, прокрутить по -дцать разов по всем каналам, и ещё б в школьную программу включить, как обязательное чтиво! Современной молодёжи так не хватает глубочайших и качественных произведений.😂😂😂

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