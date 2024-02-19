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Какие ледовые переправы действуют в Алтайском крае, рассказали в МЧС

Спасатели призвали не выезжать на лед за пределами ледовых трасс

19 февраля 2024, 15:15, ИА Амител

Ледовая переправа / Фото: МЧС Алтайского края
Ледовая переправа / Фото: МЧС Алтайского края

МЧС Алтайского края обновило список действующих ледовых переправ. Часть из них ранее закрывалась из-за оттепели.

Как сообщили в телеграм-канале ведомства, сейчас в регионе проехать можно по шести ледовым трассам: 

  • Камень-на-Оби – Островная (20 тонн); 
  • Усть-Пристань – Чеканиха (7 тонн); 
  • Быстрый Исток – Акутиха (6 тонн); 
  • Шелаболиха – Иня (6 тонн); 
  • Новообинцево – правый берег Оби (10 тонн); 
  • Шульгинка – Амурский (30 тонн). 

Спасатели напомнили, что выезд на лед за пределами этих переправ крайне опасен, и попросили людей быть аккуратными.

Алтайский край дорожное движение

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