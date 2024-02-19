Какие ледовые переправы действуют в Алтайском крае, рассказали в МЧС
Спасатели призвали не выезжать на лед за пределами ледовых трасс
19 февраля 2024, 15:15, ИА Амител
Ледовая переправа / Фото: МЧС Алтайского края
МЧС Алтайского края обновило список действующих ледовых переправ. Часть из них ранее закрывалась из-за оттепели.
Как сообщили в телеграм-канале ведомства, сейчас в регионе проехать можно по шести ледовым трассам:
- Камень-на-Оби – Островная (20 тонн);
- Усть-Пристань – Чеканиха (7 тонн);
- Быстрый Исток – Акутиха (6 тонн);
- Шелаболиха – Иня (6 тонн);
- Новообинцево – правый берег Оби (10 тонн);
- Шульгинка – Амурский (30 тонн).
Спасатели напомнили, что выезд на лед за пределами этих переправ крайне опасен, и попросили людей быть аккуратными.
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