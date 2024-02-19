Какие ледовые переправы действуют в Алтайском крае, рассказали в МЧС

Спасатели призвали не выезжать на лед за пределами ледовых трасс

19 февраля 2024, 15:15, ИА Амител

Ледовая переправа / Фото: МЧС Алтайского края

МЧС Алтайского края обновило список действующих ледовых переправ. Часть из них ранее закрывалась из-за оттепели.

Как сообщили в телеграм-канале ведомства, сейчас в регионе проехать можно по шести ледовым трассам:

Камень-на-Оби – Островная (20 тонн);

Усть-Пристань – Чеканиха (7 тонн);

Быстрый Исток – Акутиха (6 тонн);

Шелаболиха – Иня (6 тонн);

Новообинцево – правый берег Оби (10 тонн);

Шульгинка – Амурский (30 тонн).

Спасатели напомнили, что выезд на лед за пределами этих переправ крайне опасен, и попросили людей быть аккуратными.