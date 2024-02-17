Алтайские сотрудники МЧС спасли четырех мужчин, заехавших на снегоходах в полынью
Водителям снегоходов напомнили о правилах безопасности
17 февраля 2024, 22:40, ИА Амител
В Алтайском крае спасли мужчин на снегоходах / Фото: МЧС Алтайского края
В Алтайском крае сотрудники МЧС спасли четырех обессиливших мужчин, которые на двух снегоходах заехали в полынью на Чумыше.
Спасательная операция проходила в "темноте, при сложных условиях и на 30-градусном морозе", сообщили в ведомстве.
Водителей снегоходов призвали не выезжать на лед в неустановленных местах. При движении по льду следует снизить скорость, быть внимательным, не останавливаться на нем, а также соблюдать дистанцию с другими снегоходами.
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