Какие натяжные потолки можно купить в 2023 году и как правильно их выбрать

Сейчас на рынке есть потолки в виде звёздного неба, с эффектом "Дабл Вижн" и с трековой системой

22 августа 2023, 10:25, ИА Амител

Фото: Компания "7 небо"

Звёздное небо, 3D-аквариум, парящий город и световые линии — всё это не пейзажи из фантастики, а виды натяжных потолков, которые сейчас может установить в своём доме каждый. Сейчас натяжные потолки пользуются огромным спросом, ведь они могут порадовать не только взрослых, но и детей, которые хотят видеть над собой не просто белый цвет, а галактику или животных. Директор компании "7 небо" Дмитрий Корецкий рассказал журналистам, какие натяжные потолки актуальны сейчас, в какой момент их нужно ставить во время ремонта, можно ли устанавливать натяжные потолки с вместе кондиционером и бывает ли у людей аллергия на натяжные потолки.

Какие потолки сейчас актуальны?

По словам Дмитрия Корецкого, 2023 год на рынке натяжных потолков характеризуется минималистичностью и функциональностью, а основной упор делается на стильный декор и отсутствие лишних деталей. Так, недавно в технологии натяжных потолков появились парящие потолки. При такой конструкции помещение кажется более невесомым и воздушным, и создаётся впечатление, что потолок будто бы висит в воздухе, пояснил Дмитрий Корецкий. Если такую систему монтировать в небольшую комнату, то она визуально придаст объем помещению и создаст уютную атмосферу, отметил он.

С прошлого года пошёл тренд и на потолки с трековой системой. По словам Дмитрия Корецкого, "они всегда смотрятся солидно, стильно и эффектно", и такой трековый светильник на шинопроводе позволит создать направленный световой поток в жилом или промышленном помещении и правильно расставить акценты.

Также популярны и световые линии, которые могут переходить с потолка на стены. Такие линии могут быть и основным источником света, освещая весь интерьер. Дмитрий Корецкий объяснил, что их можно разместить в виде параллельных прямых или пресекающихся линий, стыковать в фигуры, а также в Т- и Г-образные формы световой конструкции. Световые линии усилят освещение в рабочей зоне без штробления стен, пояснил эксперт.

Ещё одним необычным решением является потолок в стиле "Звёздного неба".

"Изюминкой данного решения является технология создания. Материал пронизывается специальными оптоволоконными нитями, которые образуют рисунок на самый изысканный вкус. Потолок отлично выглядит как в дневное, так и в ночное время суток", – отметил Дмитрий Корецкий.

По словам эксперта, сейчас пользуются спросом потолки с 3D эффектом. Дети любят, когда на них изображают галактику, животных, абстракции или что-то ещё, рассказал Дмитрий Корецкий.

"Современные решения в фотопечати позволяют создать необычный эффект "Дабл Вижен" при смене изображения, когда включается и выключается свет. Данный эффект достигается за счет нанесения изображения сразу с двух сторон полотна. Изменение картинки происходит в том случае, если включается светодиодная подсветка", – пояснил Дмтирий Корецкий.

Фото: компания "7 небо"

Когда ставить потолок и как его выбрать?

По словам Дмитрия Корецкого, во время ремонта натяжной потолок лучше монтировать в момент окончания отделочных работ, когда осталось только поклеить обои и постелить напольное покрытие. Если же этого не получается, то можно установить потолок и после чистовой отделки, предварительно закрыв поверхности стен и пола укрывным материалом.

Но перед этим нужно будет выбрать натяжной потолок. Чтобы сделать это нужно учитывать ряд важных факторов:

• Первый – температурный режим помещения. Если температура может понижаться до отметки ниже нуля (лоджия, предбанник, летний загородный дом), то стоит выбрать тканевые полотна.

• Второй – влажность. Для помещений с повышенной влажностью лучше выбрать полотна из ПВХ пленки, так как они обладают 100 % влагостойкостью, пояснил Дмитрий Корецкий. Ткань же, напротив, впитывает влагу.

• Третий – уход. Потолки из ПВХ проще поддаются как сухой, так и влажной чистке. Мыть тканевые потолки не рекомендуется, лучше их очистить пылесосом с мягкой насадкой, подчеркнул Дмитрий Корецкий.

• Четвертый – высота помещения. В помещениях, где важен каждый сантиметр высоты, Дмитрий Корецкий советует выбирать глянцевые полотна, потому что за счет отражения такой потолок визуально увеличивает пространство.

• Пятый – наличие зонирования. Для квартиры-студии или помещения с различными функциональными участками, которые необходимо зонировать, лучше выбрать варианты с двухуровневыми потолками. Такой способ является универсальным решением при зонировании и может применяться как в домашних помещениях, так и в офисах, отметил эксперт.

Фото: "7 небо"

Может ли быть аллергия на натяжной потолок?

У человека может возникнуть аллергия на натяжной потолок, если для его изготовления применяли низкосортное сырьё. Так, в составе дешевых пленочных полотен могут быть опасные примеси, отметил Дмитрий Корецкий.

"Во время нагрева они выделяют летучие вещества, способные вызывать негативные реакции организма, начиная от раздражение слизистой носа и першения в горле и заканчивая сыпью, головокружением и бессонницей. Мы очень трепетно относимся к этому вопросу и используем только сертифицированные экологически чистые материалы", – рассказал Дмитрий Корецкий.

Можно ли ставить кондиционер вместе с потолком?

Да, можно, заверил Дмитрий Корецкий. Натяжные потолки совместимы с любым типом систем кондиционирования воздуха. Но есть и специфика их установки.

Так, настенные приборы можно ставить в любой последовательности при наличии достаточного доступа (не меньше 10 см). Если нет возможности обеспечить нужную дистанцию, а также при креплении кондиционера к потолку можно перенести устройство или обойти его. Во втором случае специалисты делают специальную обходную конструкцию, похожую на те, которые используются для обвода труб. Система представляет собой нишу для верхней части внутреннего блока. При этом полотно обходит прибор по периметру.

По словам эксперта, сейчас в одном месте можно купить как потолок, так и кондиционер. И специалисты компании приедут и грамотно "совместят" их.

Фото: "7 небо"

Если квартиру топят соседи, потолок порвётся?

Не сразу. По словам эксперта, одно из главных свойств ПВХ материала натяжного потолка — это его эластичность, влагонепроницаемость и прочность. Поэтому если квартиру топит, натяжной потолок может задержать до 100 литров/м2 и спасти ремонт.