Более трёхсот компаний зарегистрировались для участия в форуме

02 июня 2023, 12:05, ИА Амител

Поле. Трактор. АПК / Фото: aleksandarlittlewolf на Freepik

"День сибирского поля" набирает ещё большую значимость в период санкций, отметил в прошлом году полпред президента РФ в СФО Анатолий Серышев. Опыт алтайских компаний, считает он, показывает, что трудности, наоборот, закаляют. Местные аграрии выстраивают новые логистические цепочки, закупают отечественную технику, решают актуальные задачи по импортозамещению. Алтайский край проводит этот форум уже 13 лет. И главная задача мероприятия – демонстрация достижений и передовых технологий сельскохозяйственного производства. Что сейчас, как никогда раньше, вселяет уверенность аграриям, подтверждают слова чиновника участники. Как пройдёт форум в этом году, рассказываем в материале amic.ru.

Что такое "День сибирского поля"?

Межрегиональный агропромышленный форум "День сибирского поля – 2023" – одно из крупнейших отраслевых событий в стране. Форум проходит ежегодно с 2011 года. В 2016 году наш регион проводил "Всероссийский день поля".

Участники мероприятия – агроснабженческие организации и заводы сельхозмашиностроения Алтайского края, а также многие компании из других регионов и стран.

Когда и где пройдёт форум в 2023 году?

В этом году форум пройдёт 28-29 июня. Место проведения неизменно – Сибирский агропарк, расположенный на 37-м километре Павловского тракта.

Что конкретно будут презентовать компании?

Компании-участники демонстрируют свою продукцию и услуги в сфере агропромышленного комплекса. Это практически все виды и образцы техники, сопутствующие товары, услуги, позволяющие внедрять современные агротехнологии.

Техника

Все возможные предложения для ведения аграрного производства, начиная от запасных частей и расходных материалов и заканчивая энергонасыщенной современной сельскохозяйственной техникой. Например, почвообрабатывающая, посевная, кормозаготовительная техника, машины для защиты растений.

Растения и удобрения

Семена, средства защиты растений, удобрения, биопрепараты.

Цифровые технологии

Решения для цифровизации сельхозпроизводства.

Товары и разработки в области животноводства

Достижения в области племенного животноводства, товары для животноводства: оборудование, корма, добавки, ветеринарные препараты и другие.

Кто участвует в форуме?

Регистрация завершилась 31 мая. По данным официального сайта форума, аккредитацию прошли более 300 компаний. Большинство из них – из Алтайского края.

Также будут участники из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Татарстана и Хакасии, Красноярского и Пермского краёв, Волгоградской, Воронежской, Иркутской, Кемеровской, Курганской, Липецкой, Омской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Ростовской, Саратовской, Свердловской, Томской и Ярославской областей, а также Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа. Среди иностранных участников на сайте форума указана только компания из Индии.

В прошлом году в форуме приняли участие около 300 компаний. Судя по всему, этот год стал рекордным по количеству зарегистрированных участников.

В разные годы гостями "Дня сибирского поля" были первые лица регионов страны и федеральных ведомств, а также представители разных стран мира. Например, государственный секретарь министерства продовольствия, сельского хозяйства и лёгкой промышленности Монголии Тумур-Уяа Жамбалцэрэн, представитель администрации провинции Кангвон Республики Корея Джонг Сынг Пиль, замминистра сельского хозяйства России Андрей Разин, секретарь Госсовета Игорь Левитин, начальник управления по работе с регионами Центросоюза России Александр Казачков, полпред президента в СФО Сергея Меняйло, а позже – Анатолий Серышев, генеральный директор АО "Росагролизинг" Павел Косов, президент "ЭР-Телеком Холдинг" Андрей Кузяев и другие.

Кстати, в этом году на организацию и проведение форума власти намерены потратить более 6 млн рублей. Несколько связанных с мероприятием лотов появилось на портале госзакупок, сообщает amic.ru.