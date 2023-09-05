Рассказываем о главных изменениях для автомобилистов, которые начали действовать с 1 сентября 2023 года

05 сентября 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Осень-2023 принесла несколько важных новшеств для автомобилистов в России. Так, сотрудники ГИБДД теперь будут штрафовать за езду на резине не по сезону, нерабочую систему антиблокировки тормозов (АБС) и прочие технические неисправности. Об этих и других изменениях читайте в нашем обзоре.

Какой штраф будет за шипованную резину?

Штрафовать будут не только за шиповки, если водитель ездит на них летом, но и за летнюю резину зимой. Если конкретнее, то эксплуатация шипованной резины станет недопустима в июне, июле и августе, а использование летних шин запрещено в декабре, январе и феврале.

Если сотрудник ГИБДД выявит такое нарушение у легковушки или грузовика весом до 3,5 тонны, водителю придется заплатить штраф в размере 500 рублей (статья 12.5 КоАП). Он небольшой, но применять его могут многократно, поэтому лучше "переобуть" "железного коня" своевременно. Отметим, что административное наказание последует, даже если резина не по сезону стоит хотя бы на одном колесе. Все эти требования прописаны в обновленном перечне неисправностей, запрещающих эксплуатацию автомобиля. Документ вступил в силу с 1 сентября 2023 года.

Какие другие изменения появились в перечне неисправностей?

Если в автомобиле не работает антиблокировочная система тормозов (АБС), эксплуатация транспортного средства теперь тоже запрещена. Если сотрудник ГИБДД увидит на приборной панели такой горящий индикатор, он выпишет штраф на 500 рублей. И если в случае с "неправильной" резиной водитель сможет продолжить движение на машине к месту ремонта, то при неисправной АБС автомобиль задержат, пока нарушение не будет устранено.

За что еще будут штрафовать водителей?

Штрафовать будут также за "неправильные" фары (те, что не предусмотрены конструкцией автомобиля), а также за использование источников света, не предусмотренных конструкцией фары (нештатные ксеноновые и светодиодные лампы). Кроме того, запретили в России использовать и мигающие стоп-сигналы – они должны гореть постоянным красным светом. За все эти нарушения предусмотрен штраф 500 рублей по статье 12.5 КоАП РФ.

Перечень неисправностей дополнили подтеками рабочей жидкости гидроусилителя руля и тормозной жидкости, не связанными с техническим обслуживанием авто. Также эксплуатацию запретили, если рулевое колесо самопроизвольно поворачивается при заведенном двигателе, пишет "Парламентская газета". Кроме того, в автомобиле обязательно должны быть все стекла – если какое-то разбито, то передвигаться с заклеенным пленкой или скотчем проемом будет запрещено.

А правда ли, что теперь нельзя размещать на лобовом стекле видеорегистратор?

Если он установлен правильно и не мешает обзору – можно. В обновленном перечне неисправностей действительно содержится положение о запрете дополнительных предметов или тонировки, которые ограничивают обзорность с места водителя (за исключением зеркал заднего вида, деталей стеклоочистителей, наружных и нанесенных или встроенных в стекла радиоантенн, нагревательных элементов устройств размораживания и осушения ветрового стекла).

Многие ошибочно трактуют этот пункт как запрет на установку видеорегистраторов, держателей телефона и радар-детекторов. Однако такое положение было и раньше. И если видеорегистратор установить грамотно, например именно за зеркалом, то и нарушения как такового не будет, пишет Avtospravochnaya.com.

А послабления какие-то будут?

Кстати, да, и послабления в новом перечне тоже есть. Например, отсутствие аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки и даже противооткатных упоров для большегрузов больше не является основанием для запрета эксплуатации.

Профессиональным водителям разрешили проходить медосмотры дистанционно, то есть без посещения медцентра или личного присутствия врача. Пульс, давление, частоту дыхания, а также наличие паров алкоголя измерят специальные приборы. Система передаст информацию диспетчеру, пишет "Российская газета".

Ну и еще, школьные автобусы, а также автобусы, осуществляющие организованную перевозку групп детей, с 1 сентября 2023 года смогут бесплатно ездить по платным дорогам.